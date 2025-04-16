Прилетели "цветочки": Алехин о том, как стаи "Гераней" атакуют объекты ВСУ в разных регионах Украины - 17.04.2025 Украина.ру
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Прилетели "цветочки": Алехин о том, как стаи "Гераней" атакуют объекты ВСУ в разных регионах Украины
Прилетели "цветочки": Алехин о том, как стаи "Гераней" атакуют объекты ВСУ в разных регионах Украины - 17.04.2025 Украина.ру
Прилетели "цветочки": Алехин о том, как стаи "Гераней" атакуют объекты ВСУ в разных регионах Украины
Противник не может распознать "стаи" российских "Гераней", которые атакуют объекты ВСУ с высоты в несколько километров. На днях такие "цветочки" прилетели в Днепропетровск, Кировоградскую, Харьковскую и Полтавскую области. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-04-16T21:43
2025-04-17T00:22
новости
днепропетровск
полтавская область
оскол
геннадий алехин
херсон
херсонская область
сво
спецоперация
дроны
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Российская армия усиливает применение беспилотников на ключевых участках фронта, в том числе под Купянском и северо-западнее Харькова, сообщил эксперт.Расширение плацдармов через реки Оскол и Жеребец в сторону Великого Бурлука (на севере) и Боровой (на юге) позволил группировке войск "Запад" нацелиться на шоссейные дороги, получив контроль над ними со стороны артиллерии и FPV-дронов, подчеркнул Алехин."Это может заблокировать единственный логистический маршрут для украинских сил, защищающих восточный берег реки Оскол от Богуславки до Копанок и далее на юг", — указал полковник запаса.Не может противник распознать и "стаи" российских "Гераней", которые атакуют военные объекты ВСУ с высоты в несколько километров. На днях такие "цветочки" прилетели в Днепропетровск, Кировоградскую, Харьковскую и Полтавскую области, а также в оккупированный Херсон, добавил Алехин."Ещё не вечер — как показывает практика последних дней, время "Искандеров" наступает, как правило, во второй половине дня", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу" на сайте Украина.ру.О продвижении ВС РФ в Сумской области — в материале "Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую Чернетчину" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250416/sergey-sazonov-esli-sumy-stanut-gorodom-prizrakom-kursk-i-belgorod-vzdokhnut-spokoyno-1062558423.html
днепропетровск
полтавская область
оскол
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новости, днепропетровск, полтавская область, оскол, геннадий алехин, херсон, херсонская область, сво, спецоперация, дроны, бпла, герань, война
Новости, Днепропетровск, Полтавская область, Оскол, Геннадий Алехин, Херсон, Херсонская область, СВО, Спецоперация, дроны, БПЛА, Герань, война

Прилетели "цветочки": Алехин о том, как стаи "Гераней" атакуют объекты ВСУ в разных регионах Украины

21:43 16.04.2025 (обновлено: 00:22 17.04.2025)
 
© Фото : ДСНС України / Telegramукраинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре
украинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : ДСНС України / Telegram
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Противник не может распознать "стаи" российских "Гераней", которые атакуют объекты ВСУ с высоты в несколько километров. На днях такие "цветочки" прилетели в Днепропетровск, Кировоградскую, Харьковскую и Полтавскую области. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Российская армия усиливает применение беспилотников на ключевых участках фронта, в том числе под Купянском и северо-западнее Харькова, сообщил эксперт.
Расширение плацдармов через реки Оскол и Жеребец в сторону Великого Бурлука (на севере) и Боровой (на юге) позволил группировке войск "Запад" нацелиться на шоссейные дороги, получив контроль над ними со стороны артиллерии и FPV-дронов, подчеркнул Алехин.
"Это может заблокировать единственный логистический маршрут для украинских сил, защищающих восточный берег реки Оскол от Богуславки до Копанок и далее на юг", — указал полковник запаса.
Не может противник распознать и "стаи" российских "Гераней", которые атакуют военные объекты ВСУ с высоты в несколько километров. На днях такие "цветочки" прилетели в Днепропетровск, Кировоградскую, Харьковскую и Полтавскую области, а также в оккупированный Херсон, добавил Алехин.
"Ещё не вечер — как показывает практика последних дней, время "Искандеров" наступает, как правило, во второй половине дня", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу" на сайте Украина.ру.
О продвижении ВС РФ в Сумской области — в материале "Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую Чернетчину" на сайте Украина.ру.
Сергей Сазонов интервью
Вчера, 19:30
Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно Сумы находятся вблизи нашей территории, силы, накопленные там, создают непосредственную угрозу курско-белгородскому направлению и даже орловско-брянскому.
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Заголовок открываемого материала
21:43Прилетели "цветочки": Алехин о том, как стаи "Гераней" атакуют объекты ВСУ в разных регионах Украины
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