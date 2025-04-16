https://ukraina.ru/20250416/prileteli-tsvetochki-alekhin-o-tom-kak-stai-geraney-atakuyut-obekty-vsu-v-raznykh-regionakh-ukrainy-1062563290.html

Прилетели "цветочки": Алехин о том, как стаи "Гераней" атакуют объекты ВСУ в разных регионах Украины

Прилетели "цветочки": Алехин о том, как стаи "Гераней" атакуют объекты ВСУ в разных регионах Украины - 17.04.2025 Украина.ру

Прилетели "цветочки": Алехин о том, как стаи "Гераней" атакуют объекты ВСУ в разных регионах Украины

Противник не может распознать "стаи" российских "Гераней", которые атакуют объекты ВСУ с высоты в несколько километров. На днях такие "цветочки" прилетели в Днепропетровск, Кировоградскую, Харьковскую и Полтавскую области. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-04-16T21:43

2025-04-16T21:43

2025-04-17T00:22

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сво

спецоперация

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Российская армия усиливает применение беспилотников на ключевых участках фронта, в том числе под Купянском и северо-западнее Харькова, сообщил эксперт.Расширение плацдармов через реки Оскол и Жеребец в сторону Великого Бурлука (на севере) и Боровой (на юге) позволил группировке войск "Запад" нацелиться на шоссейные дороги, получив контроль над ними со стороны артиллерии и FPV-дронов, подчеркнул Алехин."Это может заблокировать единственный логистический маршрут для украинских сил, защищающих восточный берег реки Оскол от Богуславки до Копанок и далее на юг", — указал полковник запаса.Не может противник распознать и "стаи" российских "Гераней", которые атакуют военные объекты ВСУ с высоты в несколько километров. На днях такие "цветочки" прилетели в Днепропетровск, Кировоградскую, Харьковскую и Полтавскую области, а также в оккупированный Херсон, добавил Алехин."Ещё не вечер — как показывает практика последних дней, время "Искандеров" наступает, как правило, во второй половине дня", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу" на сайте Украина.ру.О продвижении ВС РФ в Сумской области — в материале "Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую Чернетчину" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250416/sergey-sazonov-esli-sumy-stanut-gorodom-prizrakom-kursk-i-belgorod-vzdokhnut-spokoyno-1062558423.html

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новости, днепропетровск, полтавская область, оскол, геннадий алехин, херсон, херсонская область, сво, спецоперация, дроны, бпла, герань, война