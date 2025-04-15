https://ukraina.ru/20250415/polnoch-xxi-vek-oblik-voyny-1062512770.html

Полночь, XXI век: облик войны

Полночь, XXI век: облик войны - 15.04.2025 Украина.ру

Полночь, XXI век: облик войны

Нынешний конфликт на Украине сломал очень много схем и суждений, ещё недавно казавшихся незыблемыми. И еще будет продолжать ломать, поскольку итоги конфликта будут изучаться и внедряться в подготовку войск и задачи ВПК ещё очень и очень долго. В конце концов сами боевые действия ещё не завершились и, вполне вероятно, мы ещё увидим немало сюрпризов

2025-04-15T05:52

2025-04-15T05:52

2025-04-15T05:52

мнения

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война

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производство

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вооружения

сво

спецоперация

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Я, не будучи военным экспертом, на сколько-нибудь полное обобщение итогов, разумеется, не претендую. Пишу только о том, что бросается в глаза.1. Нынешний конфликт опроверг тезис о невозможности ситуации, при которой неядерное государство воюет с ядерным.Я, честно говоря, не очень понимаю, откуда он вообще взялся – мы ведь наблюдали опыт войн в Корее, Вьетнаме и Афганистане, где с одной стороны участвовала армия ядерной державы, а с другой местные силы, технически поддержанные её геополитическими оппонентами. Фактически во всех этих случаях, так же, как и сейчас, имели место прокси-войны между ядерными державами.Исходя из чего делалось предположение, что опыт XX века не может быть применён в веке XXI, мне непонятно. Скорее всего сыграл свою роль фактор того, что на протяжении почти двух десятилетий (от распада СССР до "мюнхенской речи" российского президента) мир был однополярным и Западу никто всерьёз сопротивляться не пытался.При оценке результатов СВО надо будет учесть, что по опыту трёх перечисленных войн армии ядерных держав не потерпели военного поражения, но политически достичь поставленных целей не смогли.Потому даже частичный успех (в данном случае – юридически состоявшееся присоединение четырёх новые регионов) действительно выводит СВО из ряда этих конфликтов по полученным результатам. А итоги СВО, насколько можно судить, только этим не ограничатся.2. До нынешнего конфликта превалировало мнение, что время больших армий кончилось – в случае небольшого конфликта достаточно будет маленькой высокопрофессиональной и механизированной армии, а в случае ядерной войны даже она скорее всего не пригодится.При этом концепция ведения военных действий профессиональной армией сводилась к выбиванию живой силы и боевой техники противника высокоточными вооружениями, роль пехоты же - к зачистке и контролю над территорией.Эта концепция была принята большинством стран мира, и уже по итогам 2022 года все поняли, что схема не работает – исход войны, как и раньше, решают "большие батальоны", а высокопрофессиональная армия должна быть как минимум сопоставимой по численности с плохо вооружённой и обученной толпой мобилизованных (собственно, именно попытки воевать по концепции, а не по науке, предопределили потерю Россией части территорий Херсонской и Харьковской областей в 2022 году).Разумеется, с тактической точки возврата ко времени массовых атак не произошло – штурмовики действуют небольшими группами, а то и вообще в одиночку, но число этих групп и одиночек должно быть значительным.Чисто технически это, кстати, ставит на совершенно другой уровень вопросы связи, управления, разведки (в интересах отдельного бойца!), огневой поддержки и логистики на поле боя.Очевидно, что этот вывод не окончательный – мы сейчас находимся на этапе, когда дроны пытаются вытеснить пехоту с поля боя. Представить себе их успех мы пока не можем – даже у "Скайнета" были терминаторы. Но ведь и терминаторы – порождение нашей неспособности представить себе успех дронов…3. О том, что нынешний конфликт фактически стал войной дронов, не говорил только ленивый. Я отмечу тут два обстоятельства.Во-первых, процесс насыщения войск дронами далёк от завершения. Массово применяются только небольшие ударные дроны и среднеразмерные разведчики. Тем же "гераням" до массовости, сравнимой с массовостью FPV-дронов, пока далеко, причём проблема, судя по всему, не в производстве, а в управлении. Например, о групповых операциях дронов и о дронах – носителях дронов много говорится, но показывается мало. И дело, кажется, не только в секретности таких разработок.Во-вторых, ещё рано говорить о вытеснении крупной обитаемой военной техники с поля боя и с ТВД. Например, о конце эпохи крупных надводных кораблей говорят ещё с 1967 года, когда египетские ракетные катера потопили значительно превосходящий их по огневой мощи израильский эсминец "Эйлат". Украинские морские дроны более массовые, чем крылатые ракеты, но не более эффективные.4. Средства борьбы с дронами становятся всё более эффективными, но, при этом, менее эффектными. Поразительным образом происходит возвращение к концепциям, которые считались устаревшими.Например, вместо сверхсовременных систем активной защиты на бронетанковую технику навинчивают уродливые "мангалы". Пехота вооружается дробовиками. Совершенные же системы войсковой и объектовой ПВО пропускают дроны, а если сбивают их, то сравнение цены сбитого аппарата и зенитной ракеты явно не в пользу второй (правда, это если не учитывать потери в случае точного попадания всех атакующих дронов).С другой стороны, в условиях активного радиоэлектронного противодействия вместо систем, действующих по принципу "выстрелил и забыл", пришлось вернуться к системам, управляемым по проводу, типа советской ПТУР "Малютка". Разве что кабель используется оптоволоконный.5. Кстати, по поводу БТТ и вообще транспорта поля боя.С одной стороны, танк пока что остаётся важным средством как завоевания территории, так и сохранения контроля над ней, хотя вроде бы целей на поле боя для него не много (бои между танками редкость, но так было и во время Второй мировой, в условиях насыщенности войск танками и недостатка высокоточных средств их поражения). Опять же, напомним, закат эпохи танков прогнозировался в момент появления ПТУРов и ПТУРСов.С другой стороны, выдвигаются совершенно другие требования к полевой технике. Вымываются среднетоннажные БМП и БТР (особенно – колёсные), востребованными оказываются танки и тяжёлые БМП на танковом шасси (см. опыт Израиля), а также обширнейший выводок лёгкой техники вплоть до мотоциклов и электросамокатов (!).6. В своё время на мировую общественность огромное впечатление произвело широкое применение дальнобойных высокоточных вооружений в войнах против Ирака. Сейчас оказалось, что не всё так просто – главную роль сыграли не "томагавки", а отключение французских систем ПВО.В реальности нанести существенный ущерб инфраструктуре не так-то просто, даже в условиях сравнительно слабой ПВО. Это не говоря о политических решениях, вроде отказа от разрушения подстанций "энергетического кольца" и мостов через Днепр.Тут, опять же, ничего особенно нового нет – даже при планировании ядерной войны учитывалась исключительная прочность и гибкость транспортной инфраструктуры. Высокоточные обычные вооружения тут никаких преимуществ перед ядерным оружием не имеют (опять же – не говоря о политике).7. Существенно меняется представление о работе промышленности.Сейчас, допустим, мы видим массовое производство сравнительно дешёвых образцов техники, амуниции и вооружения на малых и сверхмалых предприятиях.Само собой разумеется, такая схема работы вызывает массу вопросов с точки зрения синхронизации, стандартизации и контроля, но несомненны и преимущества именно такого подхода:Во-первых, у малых предприятий значительно короче дистанция связи с потребителем – они очень быстро реагируют на изменение потребностей фронта, что невозможно в случае с массовым производством (не говоря уже о нашей легендарной бюрократии).Во-вторых, и мы, и даже Украина, не почувствовали достаточно мощных ударов по крупным производствам и инфраструктуре, которые эффективность массового производства существенно снижают. Малые производства, безусловно, менее уязвимы – даже от ударов по энергетической инфраструктуре они страдают сравнительно слабо.Разумеется, на этих семи пунктах учёт нового качества военных действий останавливаться не должен. Можно вспомнить ещё про космическую составляющую (а это, помимо всего, вполне тактические старлинки), макроэкономическую составляющую, военное планирование (особенно такую интересную тему как сотрудничество украинских и НАТОвских штабов)… Но, повторимся, анализироваться всё это будет ещё долго, и специалистами, а не журналистами.О роли традиционных и новых подходов в СВО можно прочитать в статье Василия Стоякина "В чём причины военных успехов Украины? И кому пора в Магадан"

https://ukraina.ru/20240131/1052983509.html

https://ukraina.ru/20240228/1053594709.html

https://ukraina.ru/20240724/1056432492.html

https://ukraina.ru/20230108/1042389333.html

https://ukraina.ru/20250319/1061905763.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, украина, война, армия, производство, инфраструктура, вооружения, сво, спецоперация