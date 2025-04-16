https://ukraina.ru/20250416/popsa-i-rep---neozhidannoe-oruzhie-rossii-v-borbe-za-ukrainu-1062557798.html

Попса и рэп - неожиданное оружие России в борьбе за Украину

Попса и рэп - неожиданное оружие России в борьбе за Украину - 16.04.2025 Украина.ру

Попса и рэп - неожиданное оружие России в борьбе за Украину

Из популярной науки известно, что весна – время активизации людей с заболеваниями психики. Не иначе как сезонным обострением можно объяснить деятельность украинских городских сумасшедших, которым везде стала слышаться русскоязычная музыка

2025-04-16T17:02

2025-04-16T17:02

2025-04-16T18:54

эксклюзив

львов

украина

ровно

владимир зеленский

музыка

русский язык

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Штрафы за музыкуРусскоязычный музыкальный контент по-прежнему любим украинцами, причем по всей стране – от востока до запада.Те, кто его не переваривают ни в каком виде – это власти (хотя Владимир Зеленский свою допрезидентскую карьеру построил исключительно на русском), местные националисты (тут понятно, политическая ориентация обязывает), а также разномастные активисты, то есть бездельники и бездельницы, которые на фронте не воюют, но всячески крепят тыл (свой и государственный, но главным образом все же свой).Новости о штрафах за публичное прослушивание русскоязычной музыки стали уже привычной рутиной украинского информационного пространства, однако в последнее время подобные истории повалили валом.В Николаеве женщине выписали штраф за прослушивание композиции на русском языке в автомобиле. Сообщается, что правоохранительные органы мониторили интернет и наткнулись на соответствующее видео. На кадрах возле ларька с овощами-фруктами видно припаркованную машину с открытыми дверями, из которой громко звучит песня на русском. Две женщины и один мужчина при этом танцуют.Ролик кто-то снял из окна соседнего дома и опубликовал в сети. Виновницу инцидента нашли и выписали ей штраф.Еще одна история, еще более маразматическая, случилась в Ровно. Жительница города была привлечена к административной ответственности за то, что ее 9-летняя дочь выложила на YouTube видео, на котором она танцует под российскую музыку.В официальных документах полиции говорится, что мать предупреждала дочь о том, что нельзя так делать, однако ребенок по причине малолетства предостережениям не внял и сделал то что сделал.В Киеве группа молодых людей на улице слушала русскоязычный рэп, что не понравилось проходящей мимо украинке. Она обратилась к компании с просьбой не включать такие песни, на что те лишь рассмеялись в ответ. Все это женщина фиксировала на камеру своего телефона.Снова возник скандал и снова в дело вступила в полиция, а еще и СБУ, которые наведались прямо в дома, где живут эти молодые люди. На них составили протоколы о распитии спиртных напитков в общественном месте и мелкое хулиганство.Гонения во ЛьвовеЧемпионом по вылавливанию любителей "не тех" песен стал Львов и Западная Украина вообще, что неудивительно. Удивительно другое, что даже в этом форпосте бандеровщины то и дело находятся сейчас те, кто не боится громко включать русскую музыку.И дело тут даже не в том, что кто-то из этих слушателей имеет пророссийские симпатии, а скорее в объединяющей силе культуры, пусть и поп-культуры, которая действует вне политических конфликтов.Но даже такая, казалось бы, взвешенная точка зрения вызывает на сегодняшней Украине злобное националистическое шипение. Самые рьяные борцы за расовую чистоту музыки во Львове – это те самые активисты, а также радикально настроенные обыватели, которые стучат на своих соотечественников в полицию.Случай аналогичный тому, что произошло в Ровно. Несовершеннолетняя снимала ролик в TikTok под песни на русском. Суд решил, что это "подрывает национально-патриотический дух граждан и участников образовательного процесса", а также является "неуважением к государственному языку Украины". Мать ребенка получила 850 гривен (чуть более 1,7 тыс. рублей) штрафа.В Трускавце в отеле "Кардинал" ночью кто-то на всю катушку завел российскую попсу. Какая-то женщина не поленилась и засняла это на видео. Особенно ее возмутило, что это происходит в день ракетного удара по Сумам 13 апреля.Один из самых громких скандалов во Львове произошел два года назад. Молодой выходец из Одессы напевал на гитаре посреди города песню Виктора Цоя. На его беду, мимо проходила депутат Верховной Рады Наталья Пипа, которая попросила не петь русские песни. Произошел конфликт, украиноязычный парламентарий была послана далеко и надолго на чистейшем русском. Оскорбленная львовянка, естественно, побежала в полицию.Власти Львова решили проблему радикально. На главной городской площади – площади Рынок – с 15 апреля этого года запретили вообще исполнение любой музыки, мотивировав это тем, что там каждый день проходят минуты молчания по погибшим военным.Достоевский еще вернетсяБорьба украинствующих политиков с русскоязычным контентом не ограничивается только музыкой. Под запрет попадает вообще все, что так или иначе связано с Россией. На днях, например, украинские пограничники поймали львовянина (опять Львов!), который пытался ввезти в страну три десятка экземпляров "Идиота" Федора Достоевского."К таможенникам вопросов нет, они выполнили букву закона. Но житель Львовщины не просто так катался, знал, негодяй, что в стране есть как минимум тридцать особей, готовых купить Достоевского. А где тридцать, там и пятьдесят, мы же с вами хорошо это знаем. Зачем им Достоевский? Почему они не хотят читать Ларису Ницой (современная украинская детская писательница-националистка – ред.)? Доколе, в конце концов? Всего этого мы так никогда и не узнаем", - написал у себя в телеграм-канале депутат Рады Максим Бужанский.В этом и заключается главный вывод из всей этой борьбы с русским языком на Украине – универсальную его роль на постсоветском пространстве до сих пор не могут простить русскому языку националисты на местах.Дело здесь не только и не столько в ностальгии старшего поколения, почти все описанные выше скандальные истории касаются молодежи. Оставим за скобками художественные аспекты современной поп-музыки или рэпа, который они слушают. Важно другое, а именно то, что русскоязычный контент популярнее и моднее местечковых аналогов, это мейнстрим, которому хотят следовать даже во Львове.Ретивые украинские запретители и охотники на русскоязычных сами не подозревают, какое подспорье дают населению ненавидеть их с их украинизаторскими фокусами.Это та самая мягкая сила, о которой любят говорить в последнее время. Русский мир может являть себя в самом неожиданном обличии и заходит на Украину через черный ход. Не важно, что выглядит это подчас неказисто, режет глаз и корежит слух эстетам. Дистанция от какого-нибудь "кальянного рэпа" до чтения Достоевского велика, но может оказаться не такой уж огромной, как это кажется на первый взгляд.О том, что ни у США, ни у России нет и не может быть конкретного плана о том, как должна выглядеть постукраинская реальность - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине.

https://ukraina.ru/20250414/ukrainskaya-kultura-sokhranitsya-kak-chast-russkogo-mira-programmnoe-zayavlenie-dmitriya-kiseleva-o-1062509142.html

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Павел Котов

эксклюзив, львов, украина, ровно, владимир зеленский, музыка, русский язык