https://ukraina.ru/20250415/energeticheskie-voyny-aziya-gotova-rezko-uvelichit-import-gaza-iz-ssha-a-evropa--iz-rossii-1062521619.html

Энергетические войны: Азия готова резко увеличить импорт газа из США, а Европа – из России

Энергетические войны: Азия готова резко увеличить импорт газа из США, а Европа – из России - 15.04.2025 Украина.ру

Энергетические войны: Азия готова резко увеличить импорт газа из США, а Европа – из России

Страны Европейского Союза, в первую очередь Франция и Германия, могут обсудить возможность масштабного возобновления импорта газа из России в условиях ухудшения отношений ЕС с США.

2025-04-15T08:22

2025-04-15T08:22

2025-04-15T16:18

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Мексика планирует снять ограничения на добычу сланцевого газаПравительство Мексики планирует снять действующее ограничение на добычу сланцевого газа внутри страны, чтобы снизить критическую зависимости от США. Об этом сообщило британское издание The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.В настоящее время примерно 72% потребляемого газа в Мексике поступает из США, при этом большая часть по газопроводам. Природный газ Мексика использует в основном для производства электроэнергии и в промышленности. Мексиканские власти обеспокоены непредсказуемой торговой политикой американского президента Дональда Трампа, которая может привести к резкому ограничению поставок или росту стоимости импорта.При этом Мексика находится на шестом месте в мире по запасам сланцевого газа, и разработка месторождений позволила бы обеспечить сырьевую независимость, но есть нюанс. Предыдущие правительства страны наложили жесткие ограничения на добычу сланцевого газа, которая требует применения гидравлического разрыва пласта (ГРП) – технологии, жестко критикуемой экологами из-за ущерба окружающей среде, который она наносит.Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поддерживала эти ограничения, однако теперь её позиция меняется. По информации FT, руководство страны анализирует возможности для оперативного снятия ограничений и наращивания добычи сланцевого газа, и обратилось к частным компаниям с предложением увеличить объемы ГРП.По данным источников, процесс снятия ограничений на добычу может занять месяцы, но бизнес готов к инвестициям в сланцевые проекты. Предполагается, что запуск новых проектов будет финансироваться по модели государственно-частного партнёрства. Мексика также рассматривает возможность расширения стратегического запаса газа примерно в два раза.Хранение природного газа для обеспечения энергетической безопасности – это проект, который Мексика пытается реализовать уже более 10 лет, с тех пор как импорт топлива начал расти с 1 258 млн кубических футов в сутки в 2009 году до 6 178,6 млн кубических футов в сутки в 2023-м на фоне падения внутренней добычи.В 2018-м Минэнерго Мексики представило документ, предписывающий Cenagas, управляющей системой транспортировки и хранения природного газа страны, иметь к 2026 году стратегический запас в объеме 45 трлн кубических футов природного газа.Этого должно хватить мексиканской экономике на пять дней.Предыдущему правительству страны не удалось привлечь подрядчиков для участия в конкурсных торгах по преобразованию четырёх истощённых месторождений в хранилища газа. Источники сообщали британскому агентству Reuters, что капитальные затраты, необходимые для удвоения мощностей по хранению природного газа, составят от 420 млн до 2,58 млрд долларов в зависимости от выбранной технологии.Принадлежащая "Газпрому" сербская NIS теряет клиентов на фоне санкций СШАКомпания "Нефтяная индустрия Сербии" (Naftna industrija Srbije, NIS) испытывает трудности с покупкой сырой нефти у трейдеров за рубежом, а её клиенты ищут альтернативных поставщиков топлива. Об этом сообщило агентство Reuters.NIS – одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы. Она занимается разведкой и добычей нефти и природного газа, переработкой, сбытом нефтепродуктов, производством и продажей электроэнергии, реализацией проектов в области нефтехимии. Акционеры NIS – "Газпром нефть" (44,85% акций), "Газпром" (11,3%) и Сербия (29,87%).Производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Ключевой актив компании – крупный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Панчево рядом с Белградом мощностью 4,8 млн т/год. "Газпром нефть" провела масштабную модернизацию НПЗ Панчево, в результате которой глубина переработки нефти достигла 99,2%.По данным трейдеров, на долю NIS, занимающей доминирующее положение на внутреннем рынке Сербии, приходится около 80% поставок бензина и дизельного топлива в эту страну, а также 90% и более авиакеросина и мазута.NIS, которая обычно закупает сырую нефть по долгосрочным контрактам, отменила тендер на 2025 год. Вместо этого компания осуществляет закупки на спотовом рынке. Согласно данным аналитической компании Kpler, в 2025-м импорт нефти NIS через хорватский порт Омишаль, куда по магистральному нефтепроводу JANAF поступает 80% сырой нефти кампании, составляет в среднем около 28 тысяч баррелей в сутки. Для сравнения, в 2024-м этот показатель составлял 40 тыс. барр./сутки, а в 2023-м – 70 тыс. барр./ сутки.Кроме того, по данным Reuters, австрийская энергетическая компания OMV, которой принадлежат 64 автозаправочных станций в Сербии, прекратила покупать топливо у NIS из-за санкций США и самостоятельно снабжает принадлежащую ей сеть АЗС в этой балканской стране. Теперь австрийская компания импортирует топливо с других европейских НПЗ и перевозит его на танкерах по Дунаю, а также рассматривает возможность закупки небольших объемов из других доступных источников. Кроме этого, греческая компания ЕКО, ранее также закупавшая топливо для своих сербских АЗС у NIS, теперь поставляет на них продукцию из Греции.При этом NIS сообщила Reuters, что готова выполнить все договорные обязательства, в том числе перед корпоративными клиентами и крупными покупателями, добавив, что НПЗ в Панчево работает в обычном режиме.Напомним, 10 января 2025 года уходящая администрация президента США Джо Байдена ввела санкции против "Газпром нефти" и ряда её активов, в том числе против сербской NIS. Власти Сербии в рамках переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа добились отсрочки для NIS, её действие было продлено сначала до 28 марта, а позже до 28 апреля 2025-го.В марте 2025 года министр экономики и устойчивого развития Хорватии Анте Шушняр заявил, что Jadranski naftovod d.d., оператор нефтяного терминала и системы нефтепроводов JANAF в Хорватии, может выкупить российскую долю участия в NIS. Покупкой российской доли в NIS также заинтересована венгерская нефтяная компания MOL.В Азии готовы увеличить долю СПГ из США в структуре своего импортаТайвань намерен утроить долю произведенного в США сжиженного природного газа (СПГ) в структуре своего импорта, чтобы избежать новых пошлин, объявленных Дональдом Трампом. Об этом 10 апреля сообщило тайбэйское издание Economic Daily News.Министр экономики Тайваня Го Цзи-Хуэй заявил, что госпредприятия острова могут импортировать товары на сумму 200 млрд долларов из США в течение следующих 10 лет, при этом закупки будут включать увеличение доли американского СПГ в общем объеме импорта Тайваня – до 30% с нынешних 10%. Тайвань также рассчитывает войти в первую волну переговоров, которые США готовы вести со странами, не ответившими на введение пошлин со стороны Штатов.Положительное сальдо торгового баланса Тайваня с США в 2024 году выросло более чем на 80% и достигло рекордных 64,9 млрд долларов. В 2024-м остров получал около 10% своего СПГ из США, тогда как большая часть поставок поступала из Австралии и Катара по долгосрочным контрактам.Также в публикации отмечается, что правительства азиатских стран, от Южной Кореи до Индонезии, спешат заключить контракты на закупку СПГ в США. Таким образом они рассчитывают сократить профицит торгового баланса с США, и получить некоторую отсрочку от т. наз. "взаимных тарифов", заявленных Дональдом Трампом.Так, 8 апреля и. о. президента Южной Кореи Хан Док Су провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом, обсудив торговые вопросы, в том числе поставки произведенного в США СПГ и участие Южной Кореи в реализации СПГ-проекта на Аляске. Речь идёт о ранее замороженном проекте Alaska LNG, включающем разработку месторождений Prudhoe Bay и Point Thomson на северном побережье Аляски, транспортировку газа по газопроводу через весь штат до СПГ-завода на полуострове Кенай на юге штата Аляска.Поскольку географическое расположение СПГ-завода изначально предполагало его ориентацию на транспортировку СПГ в страны Азии, в первую очередь, переговоры об участии в проекте Дональд Трами инициировал с Японией и Южной Кореей. Сеул по результатам предварительных переговоров с США выразил заинтересованность в проекте строительства газопровода на Аляске, а также в сотрудничестве по судостроению и по вопросам пошлин. Япония готова расширять импорт американского СПГ, биоэтанола и аммиака, сообщалось также о планах Филиппин закупать СПГ с Аляски.Евросоюз может возобновить масштабный импорт газа из РФСтраны Евросоюза, особенно Франция и Германия, могут обсудить возможность масштабного возобновления импорта газа из России в условиях ухудшения отношений с США. Об этом 14 апреля сообщило агентство Reuters.У властей ЕС есть обеспокоенность тем, что Вашингтон может использовать поставки СПГ как рычаг в торговых переговорах. По словам исполнительного вице-президента французской компании Engie (бывший крупный покупатель газа "Газпрома") Дидье Олло, если на Украине установится стабильный мир, возможно, удастся вернуться к объемам поставок газа в размере 60-70 млрд кубометров в год, включая СПГ. При этом он отметил, что Россия сможет обеспечить 20-25% потребностей стран ЕС (в 2022 году этот показатель составлял около 40%).Генеральный директор французской TotalEnergies Патрик Пуянне предостерег европейские страны от избыточной зависимости от СПГ из США. Он подчеркнул необходимость диверсификации источников поставок, чтобы не полагаться только на один или два маршрута. Пуянне, чья компания имеет активы в области СПГ в США и также закупает этот вид топлива у российской компании НОВАТЭК, допустил возможность возврата к поставкам газа в ЕС из России объемом порядка 70 млрд кубометров в год.Глава оператора крупного немецкого химического кластера Leuna Chemical Park Кристоф Гюнтер отметил, что предприятия ФРГ "находятся в тяжелом кризисе и не могут ждать" возвращения СПГ из РФ. "Нам нужен российский газ, нам нужна дешевая энергия, неважно, откуда она поступает… Нам нужен "Северный поток – 2"", – приводит Reuters слова управляющего директора компании-производителя нефтехимической продукции Leuna-Harze Клауса Паура.У Европы ныне ограниченные возможности по импорту газа. Переговоры с катарским СПГ-гигантом о поставках большего количества газа зашли в тупик, и, хотя внедрение возобновляемых источников энергии ускорилось, темпы роста недостаточно высоки, чтобы позволить ЕС чувствовать себя в безопасности, отмечает Reuters.Читайте также: Хроника энергетической войны. Пошлины Трампа обвалили цены, а ЕС потерял триллионы от разрыва с Россией

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Олег Хавич

эксклюзив, сша, мексика, россия, дональд трамп, патрик пуянне, джо байден, газпром, reuters, ес, северный поток-2