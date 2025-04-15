Владимир Васильев: Пока Россия ищет формулу мира по Украине, Китай решил дать США бой - 15.04.2025 Украина.ру
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Владимир Васильев: Пока Россия ищет формулу мира по Украине, Китай решил дать США бой
Владимир Васильев: Пока Россия ищет формулу мира по Украине, Китай решил дать США бой - 15.04.2025 Украина.ру
Владимир Васильев: Пока Россия ищет формулу мира по Украине, Китай решил дать США бой
Россия определила свои стартовые позиции по Украине, но каким содержанием их наполнить — большой вопрос. Китай тем временем специально провоцирует США на жесткие действия для укрепления своего политического авторитета.
2025-04-15T06:00
2025-04-15T12:26
интервью
украина
сша
китай
дональд трамп
кит келлог
владимир васильев
переговоры
санкции
россия
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Об этом главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, участник политических ток-шоу Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру.Британское издание The Times опубликовало 11 апреля интервью спецпосланника президента США Кита Келлога, в котором тот заявил, что Украина в рамках мирного соглашения может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны".А Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения в связи с "вредоносной деятельностью" российских властей, следует из данных Федерального реестра США. Это подразумевает продление блокировки российских активов и санкций, а также вторичных ограничений в отношении иностранных финансовых институтов, сотрудничающих с ВПК России.— Владимир Сергеевич, на что рассчитывает Келлог, когда предлагает России такой неприемлемый для нее вариант?— Дело в том, что пока Россия дала некий общий ответ на предложение Келлога. Она сказала, что этот вариант ее не устраивает, но не сказала, что именно ее устроит. Мы отвергли одну формулу мира, но не предложили другую. Процесс повис в воздухе. И по этому поводу нужны какие-то дополнительные переговоры.Повторюсь, мы пока только определили свои стартовые позиции по Украине (демилитаризованный и нейтральный статус). Но каким содержанием их наполнить — вопрос. А если мы сразу согласимся на какие-то зоны, мы тем самым ослабим свои переговорные позиции и лишим себя свободы рук.Более того, никакие переговоры пока не начались. Пока идут только общие консультации. Стороны выслушивают друг друга. До конкретных вещей пока не дошло.— Демилитаризация и денацификации Украины — это разве не четко сформулированная позиция?— А как это осуществить технически, оформить на бумаге и сделать так, чтобы это соблюдалось? Этого нет. Разговоров об этом много, но переговоров по существу пока нет.— К тому же, киевский режим не соблюдает договоренности по ударам по энергетике. Да и в переговорном процессе, как вы отметили, пока конкретики нет. Может ли это подтолкнуть российское руководство к тому, чтобы поменять формат СВО и пойти на эскалацию?— Вот мы с вами и подошли к конкретным проблемам, когда первая же простая промежуточная договоренность уже нарушается. Что уж говорить про все остальное. Это и вызывает некую общую настороженность.— А вы хотели бы, чтобы мы подписали конкретные документы или привлекли третью сторону?— Это еще один очень важный вопрос. Тут есть два момента.Первое. Соглашение было с американцами. США хотели бы, чтобы мы и с Украиной подписали некие договоренности, но мы с Киевом вообще не общаемся.Понимаете, есть два вида соглашений. Есть международно признанные договоренности, которые утверждает ООН или Конгресс США. А есть executive agreement — соглашение между исполнительной ветвью власти. Мы можем подписать что-то с администрацией Трампа (в Америке это тенденция, поскольку Штаты не любят международные договоренности), но они будут касаться одного конкретного президента. Даже если Вэнс придет к власти, они для него будут необязательны к исполнению.А по поводу договоренностей об Украине (международные или кулуарные) — пока нет даже намека, какими они будут.Вот в таком положении мы сейчас пребываем.— Трамп как раз продлил санкции против России на год…— А вот на это не обращайте внимание. Это стандартная процедура, которая автоматически продлевается каждый год. Даже если Трамп захочет ее отменить, ему придется объяснить, почему. И поводов для их отмены нет, потому что боевые действия продолжаются.Еще раз. Американское правительство не может ввести санкции просто так. Для этого нужна веская причина. Мы же говорим по поводу Украины: "Давайте устраним первопричины конфликта". И Трамп тоже может сказать: "Давайте устраним первопричины для российских санкций".Первопричина одна — военные действия. Мы их прекратить не можем. Поэтому санкции продолжаются.— А торговой войне между США и Китаем нам нужно придавать внимание?— Это отдельная история. Она будет идти дальше. Конфликт США и Китая — это серьезное столкновение, которое будет иметь далеко идущие последствия. Это не столкновение слона и моськи, от которого ничего не зависит.Я думаю, что Китай решил дать Америке бой. У него есть для этого достаточно мускулатуры и внутренней решимости. Это нужно Пекину и для внутренней политики.Общаясь в последнее время с китайскими дипломатами, я поймал себя на мысли, что КНР специально провоцирует США на такие жесткие действия для укрепления своего политического авторитета. Точнее, если Китай будет выглядеть белым и пушистым, это приведет к серьезным внутриполитическим последствиям и может породить борьбу в китайском руководстве.Повторюсь, это способ Си Цзиньпина укрепить власть в большой стране с полуторамиллионным населением.План Келлога не обеспечит прочный мир в Европе. Согласно его идее, западная линия контроля передвигается к Днепру. Это линия, на которой мы были в 1943 году, и, получается, это отбрасывает нас к середине Великой Отечественной войны. Более подробно об этом в интервью Анны Черкасовой с дипломатом Александр Крамаренко: Идея Келлога по разделу Украины антиисторична, и это заведомо непроходной вариант.
https://ukraina.ru/20221109/1040649518.html
https://ukraina.ru/20250412/1062482414.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, сша, китай, дональд трамп, кит келлог, владимир васильев, переговоры, санкции, россия, новости украины, сво
Интервью, Украина, США, Китай, Дональд Трамп, Кит Келлог, Владимир Васильев, переговоры, санкции, Россия, Новости Украины, СВО

Владимир Васильев: Пока Россия ищет формулу мира по Украине, Китай решил дать США бой

06:00 15.04.2025 (обновлено: 12:26 15.04.2025)
 
© Владимир ТрефиловВладимир Васильев интервью
Владимир Васильев интервью
© Владимир Трефилов
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Россия определила свои стартовые позиции по Украине, но каким содержанием их наполнить — большой вопрос. Китай тем временем специально провоцирует США на жесткие действия для укрепления своего политического авторитета.
Об этом главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, участник политических ток-шоу Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Британское издание The Times опубликовало 11 апреля интервью спецпосланника президента США Кита Келлога, в котором тот заявил, что Украина в рамках мирного соглашения может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны".
А Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения в связи с "вредоносной деятельностью" российских властей, следует из данных Федерального реестра США. Это подразумевает продление блокировки российских активов и санкций, а также вторичных ограничений в отношении иностранных финансовых институтов, сотрудничающих с ВПК России.
— Владимир Сергеевич, на что рассчитывает Келлог, когда предлагает России такой неприемлемый для нее вариант?
— Дело в том, что пока Россия дала некий общий ответ на предложение Келлога. Она сказала, что этот вариант ее не устраивает, но не сказала, что именно ее устроит. Мы отвергли одну формулу мира, но не предложили другую. Процесс повис в воздухе. И по этому поводу нужны какие-то дополнительные переговоры.
Повторюсь, мы пока только определили свои стартовые позиции по Украине (демилитаризованный и нейтральный статус). Но каким содержанием их наполнить — вопрос. А если мы сразу согласимся на какие-то зоны, мы тем самым ослабим свои переговорные позиции и лишим себя свободы рук.
Более того, никакие переговоры пока не начались. Пока идут только общие консультации. Стороны выслушивают друг друга. До конкретных вещей пока не дошло.
Владимир Васильев - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября 2022, 19:21
Владимир Васильев: кто онНаучный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук
— Демилитаризация и денацификации Украины — это разве не четко сформулированная позиция?
— А как это осуществить технически, оформить на бумаге и сделать так, чтобы это соблюдалось? Этого нет. Разговоров об этом много, но переговоров по существу пока нет.
— К тому же, киевский режим не соблюдает договоренности по ударам по энергетике. Да и в переговорном процессе, как вы отметили, пока конкретики нет. Может ли это подтолкнуть российское руководство к тому, чтобы поменять формат СВО и пойти на эскалацию?
— Вот мы с вами и подошли к конкретным проблемам, когда первая же простая промежуточная договоренность уже нарушается. Что уж говорить про все остальное. Это и вызывает некую общую настороженность.
— А вы хотели бы, чтобы мы подписали конкретные документы или привлекли третью сторону?
— Это еще один очень важный вопрос. Тут есть два момента.
Первое. Соглашение было с американцами. США хотели бы, чтобы мы и с Украиной подписали некие договоренности, но мы с Киевом вообще не общаемся.
Понимаете, есть два вида соглашений. Есть международно признанные договоренности, которые утверждает ООН или Конгресс США. А есть executive agreement — соглашение между исполнительной ветвью власти. Мы можем подписать что-то с администрацией Трампа (в Америке это тенденция, поскольку Штаты не любят международные договоренности), но они будут касаться одного конкретного президента. Даже если Вэнс придет к власти, они для него будут необязательны к исполнению.
А по поводу договоренностей об Украине (международные или кулуарные) — пока нет даже намека, какими они будут.
Вот в таком положении мы сейчас пребываем.
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
— Трамп как раз продлил санкции против России на год…
— А вот на это не обращайте внимание. Это стандартная процедура, которая автоматически продлевается каждый год. Даже если Трамп захочет ее отменить, ему придется объяснить, почему. И поводов для их отмены нет, потому что боевые действия продолжаются.
Еще раз. Американское правительство не может ввести санкции просто так. Для этого нужна веская причина. Мы же говорим по поводу Украины: "Давайте устраним первопричины конфликта". И Трамп тоже может сказать: "Давайте устраним первопричины для российских санкций".
Первопричина одна — военные действия. Мы их прекратить не можем. Поэтому санкции продолжаются.
— А торговой войне между США и Китаем нам нужно придавать внимание?
— Это отдельная история. Она будет идти дальше. Конфликт США и Китая — это серьезное столкновение, которое будет иметь далеко идущие последствия. Это не столкновение слона и моськи, от которого ничего не зависит.
Я думаю, что Китай решил дать Америке бой. У него есть для этого достаточно мускулатуры и внутренней решимости. Это нужно Пекину и для внутренней политики.
Общаясь в последнее время с китайскими дипломатами, я поймал себя на мысли, что КНР специально провоцирует США на такие жесткие действия для укрепления своего политического авторитета. Точнее, если Китай будет выглядеть белым и пушистым, это приведет к серьезным внутриполитическим последствиям и может породить борьбу в китайском руководстве.
Повторюсь, это способ Си Цзиньпина укрепить власть в большой стране с полуторамиллионным населением.
Коллаж: Юрий Баранчик интервью
12 апреля, 07:00
Юрий Баранчик: До конца лета Трамп может отдать Украину России, чтобы к осени применить силу против КитаяВсе идет к глобальному договору. Мирно подписан он не будет, потому что у всех свои амбиции. Но рано или поздно будет установлена новая Вестфальская система, которая будет состоять из России, США и Китая, считает эксперт по геополитике Юрий Баранчик
План Келлога не обеспечит прочный мир в Европе. Согласно его идее, западная линия контроля передвигается к Днепру. Это линия, на которой мы были в 1943 году, и, получается, это отбрасывает нас к середине Великой Отечественной войны. Более подробно об этом в интервью Анны Черкасовой с дипломатом Александр Крамаренко: Идея Келлога по разделу Украины антиисторична, и это заведомо непроходной вариант.
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ИнтервьюУкраинаСШАКитайДональд ТрампКит КеллогВладимир ВасильевпереговорысанкцииРоссияНовости УкраиныСВО
 
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