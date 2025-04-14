https://ukraina.ru/20250414/inkubator-terrora-do-chego-moldaviyu-dovela-druzhba-s-ukrainoy--1062514411.html

Инкубатор террора. До чего Молдавию довела дружба с Украиной

Инкубатор террора. До чего Молдавию довела дружба с Украиной - 15.04.2025 Украина.ру

Инкубатор террора. До чего Молдавию довела дружба с Украиной

Украинские спецслужбы при попустительстве властей Молдавии превратили эту страну в свой террористический хаб. В понедельник, 14 апреля, ФСБ РФ обнародовала информацию о вербовке молдаван для совершения терактов и диверсий на территории России.

2025-04-14T17:11

2025-04-14T17:11

2025-04-15T15:34

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Доброволец и террорист Вербовка граждан Молдавии для работы на спецслужбы Украины происходит по-разному. Кого-то даже вербовать-то особенно не нужно, как, например, Мариуса Пруняну. Молодой человек 2001 года рождения сам отправился воевать на стороне ВСУ в 2022 году.Установлено, что он проходил подготовку в Центре специальных мероприятий Сил спецопераций Украины, после чего служил в составе т.н. интернационального легиона – формирования из иностранных наемников. Участвовал в боях на артемовском (бахмутском) направлении.В 2023 году был завербован Главным управлением разведки при Минобороны Украины, получил позывной Макс и был отправлен на родину готовить теракты против России. За это ему обещали заплатить 10 тыс. долларов.Его задачей было въехать в Россию на автомобиле, в котором была спрятана взрывчатка. Известно, что для того, чтобы провести взрывчатые вещества через границу, ему предоставили автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором два аккумулятора, один из которых и переоборудовали в тайник с расчетом, что через рентгеновскую установку его не заметят.В тайнике содержалось 3 взрывных устройства на основе пластичного взрывчатого вещества С-4, массой 1,6 кг каждое и 3 предохранительно-исполнительных механизма на основе электронных часов, 3 детонатора типа ЭДП и 3 ключа замыкания электронной цепи.В 2024 году Пруняну в Молдавии получил от куратора из украинских спецслужб этот автомобиль и соответствующее задание устроить теракт в Саратове и Волгограде. Из Молдавии он направился в Румынию, оттуда через Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию въехал в Россию, где и был задержан.Мужчина рассказал, что кроме взрыва он должен был устроить покушение на кого-либо, для чего ему обещали дать координаты тайника с пистолетом.Против злоумышленника возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и за незаконное хранение взрывчатых веществ.Из рецидивиста в диверсантыЕще один украинский агент молдавского происхождения, задержанный ФСБ – 32-летний Евгений Курдоглу. Он родился в селе Чишмикиой Вулканештского района Молдавии, отбывал в Херсоне на Украине срок за кражу. После того, как город взяла под контроль в 2022 году Россия, его перевели отбывать оставшуюся часть срока в Крым, сообщает телеканал RT.Выйдя на свободу, в апреле прошлого года Курдоглу по собственной инициативе через интернет вышел на связь с украинскими спецслужбами и предложил им свои услуги.Выходец из Молдавии "осуществлял сбор и передачу сведений, включая фото- и видеоматериалы в отношении мест дислокации военной техники и позиций противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника", сообщили в ФСБ."После задержания злоумышленник предоставил координаты тайника, из которого изъято самодельное взрывное устройство фугасного действия, состоящее из пластичного взрывчатого вещества Semtex10 массой 400 гр., электродетонатор ЭДП и таймер, предназначавшиеся для подрыва водонасосной станции в г. Керчи", - заявили в пресс-службе ФСБ.Против Курдоглу заведены уголовные дела о теракте и хранении взрывчатых веществ. Отмечается, что он дал признательные показания и сотрудничает со следствием.Вербовка россиян в МолдавииЕще одна пара задержанных украинских агентов – это Сергей Окрушко и Ирина Измайлова. Разница с предыдущими случаями в том, что диверсанты эти – граждане России, но завербованы они были также в Молдавии.Окрушко уехал из РФ после начала мобилизации, он нуждался в деньгах, на этой почве его и завербовали, пообещав также в перспективе украинский паспорт. Измайлова же попала на крючок из-за угроз со стороны украинских спецслужб учинить расправу над живущими на Украине ее близкими родственниками.Окрушко и Измайлова проходили подготовку в Кишиневе, где прошли детектор лжи и получили задание отправиться в Россию. Мужчина был электриком, он приехал в Самару и устроился работать на местный нефтеперерабатывающий завод. От кураторов он получил координаты тайника, арендовал автомобиль и забрал взрывчатку и прочие компоненты.В течение недели он заносил взрывчатку на территорию предприятия, после чего по таймеру должен был раздаться взрыв, однако что-то пошло не так и устройство было приведено в действие практически сразу же после полной установки. Взрыв не причинил значительного вреда. Тогда Окрушко попробовал устроить взрыв в других местах на заводе, однако был изобличен и выдал свои тайники.Измайлова же, согласно сообщению ФСБ, причастна к "подготовке диверсий с использованием самодельных взрывных устройств на объектах оборонного комплекса".Против диверсантов заведены уголовные дела по целому ряду статей УК, в том числе за диверсию, госизмену и т.д.Молдавия - проходной двор для спецслужб УкраиныКак отмечают в ФСБ, Молдавия не в первый раз фигурирует в контексте работы спецслужб Украины против России.В ноябре прошлого года российская контрразведка пресекла попытку угона военного вертолета на Украину. Одному из пилотов ВС РФ поступило соответствующее предложение от украинских спецслужб, однако тот сразу пошел в ФСБ. В результате оперативной игры российские спецслужбы получили координаты украинских позиций и нанесли по ним удар.Тогда сообщалось, что летчику предлагали вывезти его семью на Украину в случае, если он согласиться работать на Киев. По плану, его близкие должны были выехать в Турцию, а затем в Молдавию, после чего их бы переправили на украинскую территорию.Там же в Молдавии скрылся один из предполагаемых организаторов убийства в Москве в начале февраля этого года основателя батальона "АрБат" Армена Саркисяна Гегам Гзирянц, сообщает 14 апреля телеканал RT. По информации журналистов, Гзирянц сначала уехал в Армению, а потом в Молдавию.Российские правоохранительные органы направили своим молдавским коллегам соответствующие запросы, однако ответа так и не получили.По данным "Первого канала", запрет на выдачу Гзирянца исходил лично от премьер-министра Молдавии Дорина Речана.Вольготная работа украинских спецслужб в Молдавии не является чем-то необычным. Сегодняшние Киев и Кишинев – братья по своей антироссийской сущности. Президент Молдавии Майя Санду поддерживает правящий на Украине режим, присоединилась к санкциям против РФ, а также регулярно выступает с обвинениями в адрес России.Русофобские режимы в Молдавии и Украины роднит также и их общее неприятие советского периода их истории. Глава молдавского Минздрава Алла Немеренко ранее заявила, что все были бы счастливее, если бы Красная армия не освободила бы Молдавию от нацизма.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти слова "чудовищными и страшными". Молдавия, подчеркнула она, усилиями властей этой страны уничтожает свою этнокультурную идентичность.О том, почему Кишинев хочет ликвидировать автономию Гагаузии - в материале издания Украина.ру Обострение в Молдавии. Что стоит за арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул.

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Павел Котов

Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, молдавия, россия, украина, фсб, вооруженные силы украины, терроризм