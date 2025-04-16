https://ukraina.ru/20250416/ukraina-ignoriruet-moratoriy-rossiya-osvobozhdaet-dnr-es-geroiziruet-posobnikov-natsistov-itogi-16-1062559642.html

Украина игнорирует мораторий, Россия освобождает ДНР, ЕС героизирует пособников нацистов. Итоги 16 апреля

Украина игнорирует мораторий, Россия освобождает ДНР, ЕС героизирует пособников нацистов. Итоги 16 апреля - 16.04.2025 Украина.ру

Украина игнорирует мораторий, Россия освобождает ДНР, ЕС героизирует пособников нацистов. Итоги 16 апреля

Украина наносит удары по энергетическим и другим гражданским объектам России. Армия России освободила Калиново в ДНР. Еврокомиссия угрожает государствам Европы и героизирует нацистских пособников.

2025-04-16T18:13

2025-04-16T18:13

2025-04-16T18:13

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украина

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александр игнатенко

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В ночь на 16 апреля и на протяжении всего дня российская противовоздушная оборона отражала атаки украинских беспилотников. При этом официальная Москва вновь констатировала несоблюдение Киевом моратория, инициатором которого был президент США Дональд Трамп.Минобороны России сообщило о шести отражённых атаках ВСУ на объекты российской энергетики. Два инцидента зафиксировано 15 и 15 апреля в Белгородской области, ещё два – в Брянской области 15 апреля, по одному – в Курской и Херсонской областях России."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре", - констатировали в министерстве.Утром 16 апреля Минобороны России сообщило, что с 08.00 до 09.40 дежурными средствами ПВО были уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ивановской области. Позже министерство сообщило, что С 12.00 до 13.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один – над территорией Брянской области и один – над территорией Республики Крым. Затем, около 15.15 ещё один украинский БПЛА самолетного типа ПВО уничтожила над Крымом.Правительство Украины тем временем отчиталось об успешном окончании отопительного сезона и восстановлении энергетики. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, с 2022 года российская армия поразила более 63 тысяч малых и крупных объектов энергетики Украины.Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с целенаправленной атакой военнослужащих Украины на энергообъект в городе Курске. Об этом ведомство сообщило 16 апреля.Накануне, 15 апреля военнослужащие ВСУ, используя беспилотный летательный аппарат, произвели атаку на высоковольтную линию в Железнодорожном округе города. В результате местные жители остались без электроэнергии. Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам теракта.Также 16 апреля следственное ведомство сообщило о вынесении приговоров военнослужащим ВСУ на основании доказательной базы, собранной СК РФ. В частности, был вынесен приговор старшим солдатам войсковой части 3057 Нацгвардии Украины ( полк "Азов"*) Владиславу Ручке, Андрею Ярошинскому и Дмитрию Игнатенко.Они были признаны виновными в совершении таких уголовных преступлений, как жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийство организованной группой общеопасным способом по мотивам идеологической и политической ненависти."Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года в г. Мариуполе Ручка, Ярошинский, Игнатенко, а также Андрей Барский и Юрий Дмитриев, исполняя незаконный приказ командования, произвели не менее 200 выстрелов из миномета по зернохранилищу, в котором находились мирные граждане. В результате указанных действий смертельные ранения получил мужчина, который не принимал участия в вооруженном конфликте", - рассказали в СК РФ.По приговору суда Ручка получил 24 года лишения свободы, Ярошинский - 24 года, Игнатенко - 23 года 9 месяцев. Ранее суд признал Дмитриева и Барского виновными в совершении преступления и назначил им заочно наказание в виде 24,6 и 24 лет лишения свободы, оба находятся в розыске.Тем временем бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов оказался в криминальных хрониках. По информации телеграм-канала Mash, правоохранители задержали его дома утром 16 апреля."По данным Mash, на него дал показания бывший гендиректор "Корпорации развития Курской области" Владимир Лукин. Которого ранее арестовали по делу о хищении при строительстве фортификаций на Курщине. И Лукин, и Смирнов были связаны с Ивановской областью. Предварительно, там они могли участвовать в хищении госсредств из фонда ЖКХ", - сказано в публикации.На это врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём телеграм-канале никак не отреагировал (по состоянию на время написания этого материала). Он уделил внимание восстановлению региона и помощи пострадавшим от агрессии ВСУ."Украинские нацисты продолжают свои подлые атаки, - констатировал Хинштейн. - Сегодня в Рыльске вражеский дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль в районе АЗС. В результате атаки машина сгорела. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание".Хинштейн отметил, что в результате этого инцидента пострадавших нет. Он также подчеркнул, что враг не оставляет попыток разрушить нашу инфраструктуру и причинить вред людям. Чиновник призвал к осмотрительности и соблюдению мер безопасности.Освобождение Курской области продолжается, заверило 16 апреля Минобороны РФ. Согласно сводке от 16 апреля, подразделениями российской войсковой группировки "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.При этом ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Марьино, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области."За сутки потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, два зенитных ракетных комплекса "Стрела-10", две станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции ПВО", - сказано в официальном сообщении.Сумская область снабжает вторгшиеся на территорию Курской области подразделения ВСУ и иностранных наёмников оружием и боеприпасами, провиантом и пополнением личного состава. На территорию этой области насильственно вывозятся мирные жители российского региона и их имущество, награбленное интервентами.Также стало известно, что группа украинских военных попыталась сдаться российским бойцам в населенном пункте Калиново в ДНР, об освобождении которого Минобороны РФ сообщило 16 апреля. Командир отделения штурмового отряда 242-го гвардейского мотострелкового полка южной группировки войск с позывным "Альфа" сообщил РИА Новости, что сдававшиеся были обстреляны со стороны ВСУ."Они вроде бы и готовы были сдаться, но их свои начинают просто накрывать. И минами, и FPV-шками", - рассказал российский боец.По его мнению, хотели сдаться насильно мобилизованные военкомами украинцы "которые сами толком не знали, что и где и как они сюда попали".Согласно сводке Минобороны РФ, за минувшие сутки российская армия нанесла удары по 139 районам дислокации украинских вооруженных формирований. Ударам авиации и артиллерии, БПЛА ракетными войсками России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту сборки безэкипажных катеров, предприятию по производству боеприпасов и ремонту бронетехники ВСУ.Наибольшие потери в зоне СВО украинская армия понесла в боях с российской войсковой группировкой "Центр" в ДНР - более 350 военнослужащих. Потери ВСУ в технике представлены БМП, четырьмя автомобилями и 155-мм САУ Caesar производства Франции. Также были уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, станции радиоэлектронной разведки "Пластун" и радиоэлектронной борьбы "Нота", а также радиолокационная станция Airfence производства Финляндии.Потери ВСУ в боях с российской "Южной" группировкой войск в ДНР составили до 310 военнослужащих, не считая танков и другой военной техники. В боях с подразделениями российской группировки войск "Запад" в Харьковской области, ДНР и ЛНР составили до 230 военнослужащих, не считая техники и складов боеприпасов.Российские парламентарии подвергли жёсткой критике Еврокомиссию, представители которой накануне выступили с угрозами в адрес тех европейских государств, лидеры которых решили прибыть в Москву на празднование 80-летия победы над фашизмом.Негативное отношение к этому высказала спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко."В Европе сегодня глубочайший духовный, идейный, нравственный, ценностный кризис. Чиновники дошли до высшей степени бессовестности, цинизма, когда они уже позволяют себе в формате евродиктатуры требовать от глав суверенных государств не посещать парад Победы в Москве. Это надругательство над памятью миллионов людей, которые отдали свои жизни за освобождение Европы и мира от фашистской чумы", - сказала Матвиенко.Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в свою очередь заявил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас оправдывает героизацию пособников нацистов на Украине и угрожает лидерам суверенных государств."Представитель ЕС угрожает "последствиями" европейским политикам и руководителям, которые решатся принять участие в праздновании 80-летия победы над фашизмом в Москве. При этом те же представители по сути оправдывают героизацию пособников нацистов на Украине и активно поддерживают киевский режим, который этим занимается. Картина ясная. Им точно нечего праздновать. Это была не их победа", - отметил на это Пушков.Он также обратил внимание на негативные процессы в европейской политике, начинавшиеся и развивавшиеся при нынешних руководителях Евросоюза. По его мнению, Украина становится гигантской аферой Запада – геополитической, финансовой, оружейной, экономической. Всё это сопровождается коррупцией и покушением на воровство миллиардных сумм.* запрещённая в России террористическая организацияАктуальное интервью на тему возможного развития событий представлено в публикации Военный эксперт Виктор Кутырь: Россия в любой момент может растянуть ВСУ на линии "Шостка-Белополье"

https://ukraina.ru/20250416/ukraina-ne-soblyudaet-moratoriy-i-nanosit-udary-po-energoobektam-rossii--minoborony-1062553420.html

https://ukraina.ru/20250416/ukraina-atakovala-ivanovskuyu-oblast-vyyasnilos-otkuda-vsu-zapustili-drony-1062557169.html

https://ukraina.ru/20250416/armiya-rossii-osvobodila-kalinovo-v-dnr-1062551543.html

https://ukraina.ru/20250416/opravdyvayut-geroizatsiyu-posobnikov-natsistov-rossiyskiy-senator-raskritikoval-glavu-diplomatii-es-1062547291.html

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