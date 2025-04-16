https://ukraina.ru/20250416/tri-militari-porosenka-po-neonatsistski-ukraina-bez-muzyki-gotovit-novoe-pushechnoe-myaso-1062549024.html

Три милитари-поросенка по-неонацистски. Украина без музыки готовит новое пушечное мясо

Три милитари-поросенка по-неонацистски. Украина без музыки готовит новое пушечное мясо - 16.04.2025 Украина.ру

Три милитари-поросенка по-неонацистски. Украина без музыки готовит новое пушечное мясо

Как страшно жить в неонацистской Украине уже сейчас. А ведь может стать еще страшнее, когда вообще прекратится звучание веселой музыки в городах и весях "нэзалэжной нэнькы", скорбно уверенной, что она "щэ нэ вмэрла"…

2025-04-16T12:49

2025-04-16T12:49

2025-04-16T12:49

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А ведь так может случиться уже совсем скоро, когда власти Украины одной рукой запретят исполнение веселой музыки – любой! – на улицах и площадях украинских городов, ибо это портит "атмосферу траура" по погибшим, которые отражали атаки "конно-подводных путинских бурят на воздушно-капельных крыльях" где-то в степях Курской области или на Сумщине с Харьковщиной.Другой же рукой укро-властители на самом высоком уровне хотят продлить бойню и щедро снабдить ее пушечным мясом в результате усиливающейся веселой бусификации, которая стараниями непереборчивых бугаев из бойцов ТЦК (бывших военкоматов) уже не обходит и украинские дурдомы. Дурдомы по причине нерентабельности и обременительности для госбюджета были закрыты еще несколько лет назад "Доктором Смерть" – американской санитаркой Ульяной Супрун, некогда находившейся на должности министра здравоохранения Украины. Но своих бывших пациентов они (дома скорби) влекут неизбывной памятью о ласковых санитарах с обольстительными смирительными рубашками. Там ТЦК из них и формируют маршево-штурмовые роты патриотов для ускоренной отправки в окопы спецвоенной операции (СВО). А че? Западные спонсоры и кураторы просят – не уважить такие просьбы нельзя…А пишу я о том, что недавно горисполком Львова решил, что там музыка на площади Рынок и перед Оперным театром не подходит для города, который каждый день стоит на коленях в память о своих земляках, погибших на фронте. А львовские музыканты своим привычным "опца-дрица-гоп-ца-ца" мешают "трауру" – стоять на коленях, прощаясь с погибшими. Это традиция в Галичине такая – чуть что, так сразу бухаться на полусогнутые и демонстративно скорбеть со склоненной головой. Вот в этих местах, на площади Рынок и перед Оперным, ежедневно происходит процедура преклонения колен перед павшими "захысныкамы".И вот же что самое страшное: там иногда звучат и русская или – о, боги! – современная российская музыка, и песни современных российских исполнителей.Ну, как песни и исполнителей… Как говорится, на любителей, которые из-под дурдомов успели скрыться. Как установили недавно украинские музкритики (эти деятели – это вообще что-то с чем-то, очень похожее на мифических существ – украинских интеллектуалов или молдавских джентльменов), именно российская попса доминирует в украинских чартах. А на вершине музыкальных топов "нэзалэжной" до сих пор красуется "росийськомовный" Моргенштерн* – его мини-альбом, выпущенный еще в феврале, уже два месяца остается главным хитом страны, победившей здравый смысл.Два месяца, Карл! А значит, предыдущие 11 лет "деколонизации" и дерусификации вкупе с активной борьбой с "культурным влиянием Рашки" пошли коту под хвост. А может быть, не только коту, но и культуртрегерам и мовным шпрехенфюрерам, потому что молодежная (и не только) аудитория все равно слушает то, что хочет. Вот лузеры-запретители и решили, что бороться с колонками уличных музыкантов проще, чем с плейлистами миллионов…Нет никаких сомнений, что львовская инициатива новой антироссийской зачистки захватит всю страну. И теперь до конца военных действий в местах скопления общественности должно быть тихо. Или зачаровывал гимн "Щэ нэ вмэрла…", чтобы и мухи чувствовали траур и дохли на лету…Однако просроченный президент "нэньки" Владимир Зеленский буквально 15 апреля сего года на сайте Верховной Рады зарегистрировал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней. То есть до 6 августа 2025 года. И если нажимание кнопок за законопроекты увенчается успехом, то это будет уже пятнадцатое по счету голосование за продление двух смертельных режимов – мобилизации и военного положения. В январе 2025 года парламент поддержал продление военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 дней аж бегом – при 11 воздержавшихся "за" высказалось большинство депутатов – 315 человек, и ни один не проголосовал против.Уверен в успехе и бодипозитивный спикер Рады Руслан Стефанчук. Он уже сравнил будущее голосование с "кастингом Путина" в Верховной Раде: не отдал голос "за" – прошел путинскую проверку на лояльность Кремлю и России, проголосовал "за" дальнейшее убийство земляков – настоящий патриот, пардон, "справжний".Ну и, конечно же, сам Стефанчук прошел кастинг на лояльность Зеленскому, потому что смачно плюнул в его оппонента – экс-президента Петра Порошенко, который выступил против продления военного положения, назвав ее "злоупотреблением властью" в собственных интересах.Это голосование действительно многослойно по своему содержанию и последствиям. Во-первых, оно заточено на украинскую повестку. Продление военного положения будет означать, что не будут никаких президентских и парламентских выборов, широко анонсированных на начало лета. А значит, и Зеленский, и Стефанчук останутся на своих местах – у руля и корыта.Во-вторых, голоса за дальнейшую войну в Украине имеют и внешнее измерение, так как противоречат хотелкам некогда главного спонсора неонацистского режима Зеленского – США, которые принуждают Киев к мирным переговорам с Россией. Сегодня принуждают они, но против выступает Европа. Точнее леволиберальные демократы-глобалисты, оседлавшие руководство Евросоюза и его главных стран – Германии, Франции и примкнувшей к ним Великобритании.Тут просто сошлись интересы и Зеленского, и указанных евроглобалистов – только продление войны дает им шанс удержаться у власти. А вот новой администрации США под руководством Дональда Трампа нужен мир и сотрудничество, его любимые "сделки", по любому поводу приносящие доллары.И оказалось, что не только своя рубаха ближе к телу, но и кормушка – ко рту. Украинское руководство встало на сторону фрондирующей Европы – ЕС и еврочленов НАТО. И это, в принципе, оправдано: именно нынешнее руководство Украины – президент Зеленский, спикер парламента Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль – в феврале 2022 года подали всеми ими подписанную заявку на членство в ЕС.И куда они потом в таком же составе не просились – и в НАТО, и куда подальше! И везде с одинаковым результатом. Но и сегодня, когда обострились терки между евроглобалистами и трампистами, Европа опять заговорила, что примет Украину и в НАТО, и в ЕС. И киевские "фюреры", как дурачки с мозгами рыбки гуппи, опять купились и поверили, что это их последний шанс.И украинские вожди закономерно выбирают войну. Забывая, что, как сейчас говорят, прилететь может из-за океана. Атлантического. А будет по-другому, то прилетит из Лондона или Берлина, где тоже умеют управляться с убийцами и террористами.И в Украине немедленно вспомнили, кстати, британскую сказку Джеймса Холивелла-Филлипса про трех поросят, которых некогда в СССР с легкой руки баснописца и чудесного детского поэта Сергея Михалкова, назвали Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. И определили, что самый умный из них – Наф-Наф – построил свой каменный дом и тем самым смог всех спасти от кровожадного Волка, тоже охочего до дармовой свининки, как нынешние "ястребы войны" по обе стороны Атлантики до украинского пушечного мяса.И очень пожалели в Украине, что ее нынешних руководящих поросят, ответственных за строительство общего жилища, зовут совсем по-иному, на новый и всем понятный лад – Нах-Нах, Нех-Нех и Пох-Пох. И что со сказками не поспоришь, ибо они – ложь, но в них намек правдивый. Ну, вы меня понимаете…*Признан в России иноагентом

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мнения, украина, россия, европа, владимир зеленский, руслан стефанчук, моргенштерн, ес, нато, верховная рада