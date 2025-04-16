Репарации после войны с США и потеря трубы "Газпрома": неприятный сюрприз для Украины в сделке по недрам
© News Agency/Globallookpress Фото: Владимир Зеленский
© News Agency/Globallookpress
Чиновники обеих стран анонсировали заключение сделки в ближайшей перспективе, буквально в течение нескольких дней, однако, и сделкой это назвать сложно: Вашингтон хочет забрать всё и не дать Киеву ничего
Соглашение по минеральным ресурсам Соединённые Штаты и Украина могут подписать уже на текущей неделе, объявил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, стороны уже очень близки к заключению сделки, а пока переговоры продолжаются, поскольку Киев выступил со встречным предложением.
Можно было бы подумать, что в ходе технических консультаций, состоявшихся 11-12 апреля в Вашингтоне, представители двух стран смогли лучше понять позиции друг друга и достичь компромисса. Поэтому США, как сообщило агентство Bloomberg, и снизили требования к Украине по компенсации за предоставленную военную и финансовую помощь аж в три раза, с $300 до $100 млрд, что очень близко к озвученной самим Киевом сумме – около $90 млрд (с американской стороны изначально вообще фигурировала цифра $500 млрд).
Однако, если верить источникам, переговоры проходили в атмосфере антагонизма, т.е. противоречий и противостояния, из-за "максималистского" подхода Белого дома: американская администрация фактически хочет забрать полезные ископаемые Украины, ничего не предоставив взамен. Причём новый вариант сделки гораздо жёстче предыдущего, который мог ли бы подписать в феврале, если бы ни скандал, устроенный Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.
"Американцы дали понять, что мы должны подписать то, что они предлагают. Какие-либо принципиальные правки они отвергают", - рассказал источник издания "Страна.ua" в правительстве Украины.
Условия проекта сделки не разглашаются, но СМИ кое-что всё-таки узнали.
В будущий Американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции и развития, контроль над которым получат США, Украина должна отчислять 50% прибыли от разработки природных ресурсов, а Вашингтон будет забирать из фонда средства до тех пор, пока полностью ни возместит потраченное на поддержку Киева в конфликте с РФ, а ещё на сумму долга (коим Зеленский его не признаёт) будут начисляться 4% годовых.
"Администрация Трампа продолжает уклоняться от обязательств по будущим инвестициям в фонд — ключевому интересу Киева — и отложила этот вопрос на дальнейшее обсуждение. Вместо этого Вашингтон настаивает на том, чтобы все расходы США военного времени на Украину считались их вкладом в фонд. Украинским переговорщикам не удаётся убедить американскую сторону отказаться от этого подхода", - говорится в статье Bloomberg.
Украинских чиновников, прилетевших на консультации в Вашингтон, ждал сюрприз – они нашли в тексте проекта соглашения неожиданный пункт, или, как они сами его назвали, "пасхалку": требование передать под управление Соединённым Штатам газопровод российского "Газпрома", который проходит по территории Украины в Евросоюз.
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К тому же, США хотят получить приоритетное право на разработку месторождений полезных ископаемых и инвестиции в инфраструктурные проекты на Украине – предложить их другим потенциальным партнёрам Киев сможет только тогда, когда Вашингтон не проявит интереса. Но и это ещё не всё: компаниям запретят продавать добытые критически важные ресурсы в государства из числа стратегических конкурентов США.
На ум сразу же приходит Китай. Редкоземельные металлы, которые Зеленский предложил Дональду Трампу в обмен на продолжение военной поддержки (хотя значительная часть запасов расположена на территории регионов, уже перешедших в состав РФ), нужны американской стороне прежде всего для развития высокотехнологичной промышленности, чтобы эффективнее противостоять с КНР на международной арене. Иными словами, за счёт Украины Штаты хотят ограничить любое возможное поступление ценных ресурсов своему главному экономическому конкуренту. Всё-таки не Украина – главная головная боль и угроза для США, а Китай.
Впрочем, речь в контексте сделки по недрам идёт не только о деньгах как таковых, но и о дальнейшем ходе переговоров по урегулированию украинского кризиса.
По сути, все месторождения и газотранспортная система Украины перейдут под контроль Штатов, а то и во владение, в зависимости от того, какими будут итоговые условия сделки. Поэтому атаковать ВС РФ будут уже не просто территорию соседней страны, а принадлежащие Америке стратегически важные объекты, и тогда мало ли на какие меры может пойти Трамп в отношении России...
К тому же, Украина, о чём уже с тревогой говорят внутри страны, в случае подписания соглашения лишится суверенитета. Трамп, взяв источники доходов государства, коих осталось не так много, в свои руки, получит право диктовать свои условия, и тогда отказы, скандалы, критика Зеленского уже не будут иметь никакого значения. Кстати, абсолютно никаких гарантий безопасности Украине президент США по-прежнему не обещает.
"Выглядит, как будто Украина воевала с США, проиграла, была захвачена и теперь вынуждена выплачивать пожизненные репарации", - сказал украинский высокопоставленный чиновник на условиях анонимности газете The Washington Post.
Вчера, 09:50Экономика Украины и война: Трамп на распутье, налог на "старые туфли" и уголь из-за океанаК середине апреля киевская власть вновь проявила свою крохоборскую сущность, анонсировав за неделю два налога: с продаж на сервисах онлайн-объявлений и с оборота криптовалюты. Заодно Вашингтон посетила украинская делегация, обсуждавшая минеральную сделку, а ЕС вновь подтвердил своё решение обложить украинский импорт таможенными пошлинами.
Тем не менее, министр экономики Украины Юлия Свириденко объявила о положительном новом шаге и существенном прогрессе в переговорах по сделке о недрах.
"Сейчас мы договорились с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях, в ближайшее время готовимся завершить формализацию сделки", - написала она на своей странице в соцсетях.
Возможно, имеется ввиду то самое снижение суммы требуемой компенсации до $100 млрд.
Однако на этом история может не закончиться, даже если делегации согласуют условия соглашения - его ещё должна утвердить Верховная Рада, а её депутаты совсем не рады предложенному формату сотрудничества (если это, можно, конечно, так назвать) и могут заблокировать документ.
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