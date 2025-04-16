https://ukraina.ru/20250416/ukrainskiy-vzglyad-trampu-pora-prekraschat-spasat-rossiyu-eto-uzhe-nevozmozhno-1062560485.html

Украинский взгляд: "Трампу пора прекращать спасать Россию, это уже невозможно"

Украинский взгляд: "Трампу пора прекращать спасать Россию, это уже невозможно" - 16.04.2025 Украина.ру

Украинский взгляд: "Трампу пора прекращать спасать Россию, это уже невозможно"

Личная нескрываемая неприязнь между Трампом и Зеленским переходит из вербальной плоскости в фазу политического развода.

2025-04-16T18:27

2025-04-16T18:27

2025-04-16T18:27

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Владимир Зеленский принял решение продлить военное положение в стране до начала августа. Его должна поддержать Верховная Рада. Этот шаг формально направлен на обеспечение безопасности, но он имеет далеко идущие политические последствия. Согласно украинскому законодательству, проведение президентских выборов возможно не ранее чем через 90 дней после отмены военного режима. Таким образом, если положение сохранится до августа, голосование состоится не раньше середины ноября. Этот шаг Зеленского вступает в прямое противоречие с мирным планом, предложенным президентом США Дональдом Трампом, что обнажает напряженность в отношениях двух лидеров.Трамп, позиционирующий себя как посредника в урегулировании конфликта, предложил трехэтапную схему:1. Перемирие – немедленное прекращение боевых действий.2. Выборы президента Украины – организация досрочного голосования для легитимизации власти.3. Подписание мирного соглашения – фиксация договоренностей с участием международных гарантов.Однако реализация этого плана требует отмены военного положения, что в текущих условиях выглядит почти невозможным. Зеленский, ссылаясь на угрозы безопасности, последовательно продлевает особый режим.Аналитики отмечают, что Киев имел возможность продлить военное положение лишь на месяц, продемонстрировав гибкость и готовность к диалогу. Однако выбор в пользу долгосрочного решения выглядит как сознательный сигнал Вашингтону. Зеленский, чей рейтинг остается высоким несмотря на войну (если верить украинским соцопросам), вряд ли опасается выборов. Тем более, что Зеленский, даже не имея поддержки общества, сможет сфальсифицировать результаты, например, организовав выборы по электронному приложению "Дия". Но он явно не готов идти на риск преждевременного ослабления режима, который позволяет консолидировать ресурсы и сохранять контроль.Но поведение Трампа в этих условиях трудно понять. Украина полностью финансово и в военном отношении зависит от американской поддержки. Не говоря о разведданных. Мощности ЕС не смогут компенсировать вклад США даже при полном консенсусе всех стран-участниц, а его тоже нет. Можно только предположить, что Трамп мирится с позицией Киева, руководствуясь прагматичными соображениями, ведя тонкую игру.Продолжение военного положения усиливает позиции Зеленского внутри страны, но отдаляет перспективы мирного урегулирования. Но похоже, что Киев такая позиция устраивает. Трамп, в свою очередь, рискует оказаться в роли политика, чьи инициативы игнорируются союзниками. Противостояние двух лидеров может привести к замораживанию переговорного процесса, что на руку лишь тем, кто заинтересован в эскалации конфликта. Пока Зеленский балансирует между требованиями безопасности и международным давлением, а Трамп ищет способы сохранить лицо, украинский кризис остаётся полем для глобальной политической игры. Исход этого противостояния определит не только судьбу мирных инициатив, но и расстановку сил на мировой арене.Украинские эксперты тем временем на своих страницах в соцсетях представили свой анализ происходящего, и он – такой же полярный, как и новости последних дней (от полной перемоги и падения Кремля до полной зрады). Меж тем, накануне Трамп открыто назвал Украину виновницей войны.Политический аналитик Тарас ЗагороднийСчитаю, что вчерашние заявления Трампа демонстрируют его раздражение тем, что Украина, по сути, навязывает свою игру Соединенным Штатам Америки, а с этим он смириться не может. Но сделать с этим мало что сможет. Не столь важно, что именно он сказал — важный подтекст сказанного и контекст происходящего. А контекст таков: за последние две недели произошло несколько важных событий. Первое. Украина очень вовремя продемонстрировала китайских граждан, воюющих на стороне России, к тому же задержанных на территории Украины. Таким образом Украина четко обозначила свою позицию как союзника США в противостоянии с Китаем. Второе. Стало ясно, что Россия и Китай выступают единым блоком, подтверждающим тщетность попыток администрации Трампа оторвать Россию от Китая. Третье. Интервью Зеленского для CBS, в котором прозвучали два ключевых тезиса:• Россия продолжает обманывать США, а те вроде бы не замечают этого; • Украина готова закупать американское оружие — на сумму 15 миллиардов долларов. Это очень важный момент, ведь администрация США поставлена ​​в неудобное положение. Отказаться от продажи они не могут, потому что Украина союзник, и война уже фактически продолжается здесь. Азиатские союзники США также внимательно следят за тем, как ведут себя Штаты. Кроме того, большой контракт может восстановить репутацию американского оружия на фоне падения интереса к нему в Европейском Союзе. В этой ситуации лоббистом интересов Украины выступает американский военно-промышленный комплекс.Четвертое. Соглашение, которое Трамп пытается протолкнуть угрозами, криками и другими методами давления, фактически будет нивелировано. Подписывать ничего не нужно. Вы производите оружие – мы его покупаем. Никто никому ничего не должен. И это, конечно, раздражает Трампа, особенно с его раздутым эго. Тем более что они уже, очевидно, осознают безысходность ситуации с Россией. Все эти рассказы, которые рассказывает Уиткофф, уже не стоит воспринимать серьезно. Там провал за провалом. Никакой "сделки" так и рядом нет и не будет. Думаю, что Уиткоффа, как и Маска, Трамп скоро потеряет. То есть, сам их "отпишет", потому что глухость и бесперспективность предлагаемых ими путей становится очевидной. Итак, ключевое изменение – это появление реальных средств, коренным образом изменяющее ситуацию и стратегию Трампа. Все его флирты с Россией уже приводят к конкретным экономическим потерям для США. Это касается не только оружия. Европейцы уже задают вопрос: зачем нам американские компании, если за ними не стоит никакой гарантии безопасности? Дальше встанет вопрос в мире: зачем нам доллар, если за ним не стоит защита?США уже теряют деньги прямо сейчас. У действующей администрации не останется иного выбора, кроме как возвращаться в евроатлантическую семью, добивать Россию, потому что другого пути у них просто не будет. Россию спасти уже невозможно — как бы они ни пытались. Поэтому нужно действовать, а не ругать Трампа в сетях. Он такой, какой есть. И будет еще четыре года, какие бы сказки не рассказывали у нас об импичменте. Как точно как-то сказал Черчилль: американцы всегда находят правильное решение, когда перепробуют все остальные.Военный эксперт и волонтёр Юрий КасьяновИнтересно, у нас еще остались фанаты Трампа? А те, кто верит в скорейшее окончание войны? Сегодня вечером проезжал через центр Киева. Впервые за три года. Был в шоке от досуга.100 тысяч бойцов погибли, а в Киеве этого не заметно. Может, так и должно быть?.. Пабы Лондона и других городов Англии, особенно портовых, гудели накануне высадки во Франции. После чего выжившие нанесли смертельный удар нацизму. Скоро увидим, когда Киев снова станет прифронтовым городом. Или придется, как обычно, все решать нам.Международник Максим СаваневскийТрамп снова обвинил Украину в том, что это она начала войну против России. Фактически он заявил, что Украина напала на Россию. У Трампа спросили, говорил ли он уже с Зеленским о предложении украинского президента приобрести Patriot, на что Трамп ответил: "Слушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что вы можете выиграть войну, не правда ли? Нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз превосходит тебя, а потом надеяться, что люди дадут тебе ракеты".Дед уже старенький. Он и в молодости не был очень умным и хитрым, как его пытались продать пиарщики неприхотливому американскому избирателю. Не стоит надеяться, что с возрастом там что-то улучшилось. Эмоции свои сдерживать он не умеет. Поэтому ежедневно выдает очередную порцию какой-то нелепости, которая, вероятно, является его реакцией на внешние раздражители, а не то, что он уже полностью поехал кукухой.И потому, когда он говорит о том, что Украина начала войну – это реакция на то, что Украина его достала. И он давно хочет избавиться от этой Украины. Даже если она на 100% права. Не думаю, что у нас есть хотя бы какие-то шансы мирного соглашения при участии ненавидящего Украину посредника, горячо любящего Путина.Ещё на эту тему: Репарации после войны с США и потеря трубы "Газпрома": неприятный сюрприз для Украины в сделке по недрам

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эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, верховная рада, ес