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Александр Перенджиев: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией

Александр Перенджиев: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией - 15.04.2025 Украина.ру

Александр Перенджиев: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией

Нам всем надо привыкать жить в новом мире. А главное – внимательно отслеживать все заявления и действия Трампа. Да, они кажутся нам нелогичными, но логика в них определенно есть, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2025-04-15T07:00

2025-04-15T07:00

2025-04-15T08:37

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китай

украина

сша

дональд трамп

александр перенджиев

вооруженные силы украины

нато

f-16

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее агентство Bloomberg сообщило, что администрация Трампа решила освободить от взаимных пошлин электронику, в том числе смартфоны и компьютеры. По его данным, это решение "потенциально смягчит шок потребителей от цен", а также может принести выгоду таким крупным корпорациям, как Apple и Samsung.- Александр Николаевич, можно ли сказать, что "специальная тарифная операция", которую Трамп затеял против Китая, полностью провалилась?- Нужно понимать, что любая торговая война наносит удар по мировой экономике. Я бы даже сказал, что Трамп, объявив эту войну всему миру, уничтожает капитализм.Все экономические теории говорили о том, что капитализм – это свободное передвижение товаров и услуг. Но я хочу напомнить, что современный капитализм зарождался не в результате свободного хождения товаров, а за счет "эпохи великих открытий", которая на самом деле была эпохой грабежа, закабаления и обращения в рабство людей из Африки, Америки и Юго-Восточной Азии. Вот Трамп сейчас и открывает нам всем глаза на то, что такое мировая экономическая политика.Конечно, то, что делает Трамп, для многих неприятно, но никакую мировую экономику это не обрушит. Например, в 1998 году в России вообще произошел дефолт, когда вся экономика лежала, но теперь страна живет и развивается. Просто сейчас в целом меняется система международных отношений. Раньше мы понимали, кто нам друг, а кто враг, а сейчас непонятно, друг нам Трамп или нет, и как нам реагировать на сближение Европы с Китаем.Повторюсь, мировая экономика никуда не денется. Просто она будет меняться так же, как люди меняются под воздействием жизненных испытаний. Не в том смысле, что с ними случается трагедия: если ты начинаешь заниматься спортом, ты уже подвергаешь свой организм испытаниям, а потом меняешься.С мировой системой распределения финансовых, продовольственных и товарных потоков будет то же самое.Не знаю, что именно с ней будет. Скажу только, что Китай не ослабнет. А что будет с экономикой США и простыми американцами в условиях, когда Трамп отгораживается от всего мира – сказать трудно. Наверное, он продолжит действовать так же: делать резкий шаг вперед, потом будет немного откатываться назад, понимая, что перегнул палку.Более того, своими радикальными действиями он прощупывает устойчивость самой социально-экономической системы в самих Штатах. Все эти лозунги "Make America Great Again" действительно напоминают лозунг Хрущева о наступлении коммунизма к 1980 году (мы это уже проходили).Нам всем надо привыкать жить в новом мире. А главное – внимательно отслеживать все заявления и действия Трампа. Да, они кажутся нам нелогичными, но логика в них определенно есть.- А силовой сценарий в отношении Китая возможен до конца года, если экономические методы не сработают? Учитывая, что Трамп уже прогнул Панаму на бесплатный проход американских военных кораблей через канал.- Такой риск есть. Во-первых, торговая война никуда не денется. Во-вторых, у США и Китая есть явное противостояние не только вокруг Панамского канала, но и в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке. Этот конфликт будет только нарастать. Одними торговыми пошлинами он явно не закончится.Напомню, что США еще до Трампа выстраивали антикитайскую систему. Они подтягивают к AUKUS и Тайвань, и Филиппины, и Японию, и Южную Корею. Да, Вашингтон немного подобрел к нам. Но это связано с планами Трампа, которые он озвучил еще в первый свой президентский срок: если не рассорить Россию и Китай (это невозможно), то нейтрализовать их на случай военного конфликта с Пекином.Повторюсь, риск силового противостояния США и Китая будет нарастать. Вопрос в том, сможем ли мы остановить войну между этими ядерными державами.- Можем ли мы в этих условиях потребовать от Китая, чтобы он помог нам быстрее разобраться с Украиной? Например, не поставлять Киеву комплектующие для дронов.- Об этом уже идет речь в кулуарах. Причем вопрос поднимался даже не о помощи на Украине, а о других вопросах. Скажем, у нас есть договор между Россией и КНДР о военной взаимопомощи. Точно такой же договор есть у Пекина и Пхеньяна. Почему Китай не хочет замкнуть этот треугольник, подписав точно такой же договор с Россией?Конечно, Китай идет на плотное партнерство с нами. Он нам помогает в мировом океане. Я имею в виду последние морские учения "Океан", которые мы проводили с китайцами и на Балтике, и на Средиземном море, и в Тихом океане. Есть еще совместные патрулирования. Многое отработано. Мы понимаем, что Китай сможет стать союзником и в вопросе Севморпути, и в вопросе обеспечения свободного судоходства. Но официальным союзником Пекин нам быть не хочет. Хочет сохранить какой-то нейтралитет.При этом в самом Китае понимают, что надо рассматривать риск силового столкновения с США. И тут дело в самой китайской армии, которая при всей своей многочисленности и оснащенности не имеет никакого боевого опыта. И для Пекина было бы хорошо, чтобы он использовал хотя бы свой спецназ в боевых действиях на Украине.Почему Китай этого не делает? Людям с русским мышлением этого не понять. Тем более, до Великой Отечественной войны наша армия получала опыт боев с гитлеровской Германией и милитаристской Японией в Испании и в Монголии.- Мы можем заставить Китай мыслить по-русски? "Ребята, если вы не поможете нам поскорее разобраться с Украиной, то к моменту начала войны с США вам же хуже будет".- Можем. Тот же Сергей Шойгу регулярно ездит в Китай. Это человек, который разбирается и в военно-техническом деле, и в комплексной безопасности. Он и вся наша военная дипломатия может все эти вопросы поднимать. Но вот эту позицию китайцев нам не понять. Это странно, учитывая, что их военная мысль очень древняя. Мы же читаем Сунь-цзы. Но, видимо, китайцы делают из него выводы. Но не те выводы, которые делаем мы. Пока они хотят оставаться в стороне от Украины.- А с переговорами с США по Украине что будет после 18 апреля, когда истечет мораторий на удары по энергетике, который мы сами на себя взяли?- Конечно, нам нет смысла продлевать этот мораторий. Если киевский режим его сейчас не выполняет, для чего нам опять накладывать на себя эти ограничения?- "Вдруг Трамп поймет всю серьезность ситуации и начнет всерьез давить на Зеленского".- Это вряд ли. Но у Трампа есть несколько серьезных проблем, которые будут только нарастать.Первое. Ближний Восток.Второе. Ближний Восток и Иран.Третье. Гренландия. Не надо думать, что эта тема ушла с повестки дня. Он к ней вернется в ближайшее время.Четвертое. Нарастание противостояния с Китаем по всему миру.Возможно, в этих условиях Трамп поймет, что в этих условиях нет смысла тратить на Украину столько ресурсов. "У меня своих проблем хватает. Я давно сказал Европе, чтобы она занималась Украиной. Я умываю руки".Возьмем ту же иранскую ядерную программу. Почему именно США намерены жестко ей противостоять? Потому что очень давно в Тегеране кто-то сказал: "Как только у нас появится ядерная бомба, первый удар мы нанесем по Израилю". И Иран от этих слов не отказывался. И этот вопрос обостряется.Да, сейчас США ведут консультации с Ираном. Будут ли это полноценные переговоры? Не знаю. И я не знаю, будет ли в них участвовать Россия. Напомню только, что с Тегераном у нас тоже действует договор о взаимопомощи.- В случае с Украиной Трамп поступит в результате "мягкого слива" (просто не будет мешать России ее добить)? Или это будет жесткий слив с отрубанием ВСУ от "Старлинка"?- Мягкий слив – то есть поэтапный. Это будет как с кораблем, который заходит в шлюз: зашел внутрь, вода заполнилась, корабль прошел, вода опустилась.Да, сейчас Евросоюз наскребет для Украины военную помощь. Но думаю, что к декабрю киевский режим останется один на один с нами. Потому что все эти конфликты США с Китаем и Ираном обострятся и потому что кризис внутри самой Европы будет углубляться.Отмечу также, что на этом фоне будут активничать игроки вроде Турции. Ведь когда мы говорим о многополярном мире, это не значит, что везде будет стабильность. Наоборот, в нем будет еще больше противоречий.- А от горячей фазы противостояния с Ираном нам удастся отговорить?- Конечно, мы будем это делать. Будем предлагать вариант с возвращением к старой сделке с участием России и Китаем. Тут, кстати, может идти речь о работе в рамках Совбезе ООН, куда все эти страны входят. Трамп будет заинтересован в том, чтобы посотрудничать с Москвой в решении вопросов по ядерной программы.- Каков у вас будет прогноз на летнюю кампанию в зоне СВО? Во-первых, Минобороны подтвердил первое уничтожение F-16 силами нашей ПВО. Во-вторых, у нас теперь явно будет взаимосвязь между продвижением в Сумскую область и освобождением Донбасса.- Во-первых, наше продвижение на земле остановить невозможно. Во-вторых, даже если мы не бьем по украинской энергетике, мы бьем по военным объектам Киева. В-третьих, санитарная зона в Сумской области для защиты нашего приграничья выстраиваться будет. Мы должны оборудовать там фортификационные сооружения, чтобы врагу было не так просто атаковать наши территории.Более того, мы однажды уже подготовили сюрприз ВСУ в Суджанском районе в виде операции "Поток". И я уверен, что мы еще несколько сюрпризов противнику мы подготовим. Не скажу, что они сразу приведут к победе. Но серьезное расшатывание фронта будет.Надо также показать НАТО, что любая помощь Украине пойдет ему только во вред. Надо дальше сбивать F-16 и уничтожать их высокопоставленных офицеров, как это было в Кривом Роге.Знаете, в советских фильмах о Великой Отечественной войне, когда на наших двигаются немецкие танки, а за ними идут фашисты, наши командиры дают приказ: "Отсекайте пехоту". Также нам надо отсекать НАТО от Украины. Это должна быть основа нашей военно-политической деятельности.Также по теме - в интервью Юрия Баранчика: До конца лета Трамп может отдать Украину России, чтобы к осени применить силу против Китая

https://ukraina.ru/20230410/1045175938.html

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Кирилл Курбатов

интервью, китай, украина, сша, дональд трамп, александр перенджиев, вооруженные силы украины, нато, f-16, сво, сумская область, переговоры, экономика