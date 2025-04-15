https://ukraina.ru/20250415/1062512128.html
Александр Перенджиев: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией
Александр Перенджиев: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией - 15.04.2025 Украина.ру
Александр Перенджиев: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией
Нам всем надо привыкать жить в новом мире. А главное – внимательно отслеживать все заявления и действия Трампа. Да, они кажутся нам нелогичными, но логика в них определенно есть, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2025-04-15T07:00
2025-04-15T07:00
2025-04-15T08:37
интервью
китай
украина
сша
дональд трамп
александр перенджиев
вооруженные силы украины
нато
f-16
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058199089_0:0:3024:1701_1920x0_80_0_0_dbb35e296b4db34ea4d65997f37ac081.jpg
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее агентство Bloomberg сообщило, что администрация Трампа решила освободить от взаимных пошлин электронику, в том числе смартфоны и компьютеры. По его данным, это решение "потенциально смягчит шок потребителей от цен", а также может принести выгоду таким крупным корпорациям, как Apple и Samsung.- Александр Николаевич, можно ли сказать, что "специальная тарифная операция", которую Трамп затеял против Китая, полностью провалилась?- Нужно понимать, что любая торговая война наносит удар по мировой экономике. Я бы даже сказал, что Трамп, объявив эту войну всему миру, уничтожает капитализм.Все экономические теории говорили о том, что капитализм – это свободное передвижение товаров и услуг. Но я хочу напомнить, что современный капитализм зарождался не в результате свободного хождения товаров, а за счет "эпохи великих открытий", которая на самом деле была эпохой грабежа, закабаления и обращения в рабство людей из Африки, Америки и Юго-Восточной Азии. Вот Трамп сейчас и открывает нам всем глаза на то, что такое мировая экономическая политика.Конечно, то, что делает Трамп, для многих неприятно, но никакую мировую экономику это не обрушит. Например, в 1998 году в России вообще произошел дефолт, когда вся экономика лежала, но теперь страна живет и развивается. Просто сейчас в целом меняется система международных отношений. Раньше мы понимали, кто нам друг, а кто враг, а сейчас непонятно, друг нам Трамп или нет, и как нам реагировать на сближение Европы с Китаем.Повторюсь, мировая экономика никуда не денется. Просто она будет меняться так же, как люди меняются под воздействием жизненных испытаний. Не в том смысле, что с ними случается трагедия: если ты начинаешь заниматься спортом, ты уже подвергаешь свой организм испытаниям, а потом меняешься.С мировой системой распределения финансовых, продовольственных и товарных потоков будет то же самое.Не знаю, что именно с ней будет. Скажу только, что Китай не ослабнет. А что будет с экономикой США и простыми американцами в условиях, когда Трамп отгораживается от всего мира – сказать трудно. Наверное, он продолжит действовать так же: делать резкий шаг вперед, потом будет немного откатываться назад, понимая, что перегнул палку.Более того, своими радикальными действиями он прощупывает устойчивость самой социально-экономической системы в самих Штатах. Все эти лозунги "Make America Great Again" действительно напоминают лозунг Хрущева о наступлении коммунизма к 1980 году (мы это уже проходили).Нам всем надо привыкать жить в новом мире. А главное – внимательно отслеживать все заявления и действия Трампа. Да, они кажутся нам нелогичными, но логика в них определенно есть.- А силовой сценарий в отношении Китая возможен до конца года, если экономические методы не сработают? Учитывая, что Трамп уже прогнул Панаму на бесплатный проход американских военных кораблей через канал.- Такой риск есть. Во-первых, торговая война никуда не денется. Во-вторых, у США и Китая есть явное противостояние не только вокруг Панамского канала, но и в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке. Этот конфликт будет только нарастать. Одними торговыми пошлинами он явно не закончится.Напомню, что США еще до Трампа выстраивали антикитайскую систему. Они подтягивают к AUKUS и Тайвань, и Филиппины, и Японию, и Южную Корею. Да, Вашингтон немного подобрел к нам. Но это связано с планами Трампа, которые он озвучил еще в первый свой президентский срок: если не рассорить Россию и Китай (это невозможно), то нейтрализовать их на случай военного конфликта с Пекином.Повторюсь, риск силового противостояния США и Китая будет нарастать. Вопрос в том, сможем ли мы остановить войну между этими ядерными державами.- Можем ли мы в этих условиях потребовать от Китая, чтобы он помог нам быстрее разобраться с Украиной? Например, не поставлять Киеву комплектующие для дронов.- Об этом уже идет речь в кулуарах. Причем вопрос поднимался даже не о помощи на Украине, а о других вопросах. Скажем, у нас есть договор между Россией и КНДР о военной взаимопомощи. Точно такой же договор есть у Пекина и Пхеньяна. Почему Китай не хочет замкнуть этот треугольник, подписав точно такой же договор с Россией?Конечно, Китай идет на плотное партнерство с нами. Он нам помогает в мировом океане. Я имею в виду последние морские учения "Океан", которые мы проводили с китайцами и на Балтике, и на Средиземном море, и в Тихом океане. Есть еще совместные патрулирования. Многое отработано. Мы понимаем, что Китай сможет стать союзником и в вопросе Севморпути, и в вопросе обеспечения свободного судоходства. Но официальным союзником Пекин нам быть не хочет. Хочет сохранить какой-то нейтралитет.При этом в самом Китае понимают, что надо рассматривать риск силового столкновения с США. И тут дело в самой китайской армии, которая при всей своей многочисленности и оснащенности не имеет никакого боевого опыта. И для Пекина было бы хорошо, чтобы он использовал хотя бы свой спецназ в боевых действиях на Украине.Почему Китай этого не делает? Людям с русским мышлением этого не понять. Тем более, до Великой Отечественной войны наша армия получала опыт боев с гитлеровской Германией и милитаристской Японией в Испании и в Монголии.- Мы можем заставить Китай мыслить по-русски? "Ребята, если вы не поможете нам поскорее разобраться с Украиной, то к моменту начала войны с США вам же хуже будет".- Можем. Тот же Сергей Шойгу регулярно ездит в Китай. Это человек, который разбирается и в военно-техническом деле, и в комплексной безопасности. Он и вся наша военная дипломатия может все эти вопросы поднимать. Но вот эту позицию китайцев нам не понять. Это странно, учитывая, что их военная мысль очень древняя. Мы же читаем Сунь-цзы. Но, видимо, китайцы делают из него выводы. Но не те выводы, которые делаем мы. Пока они хотят оставаться в стороне от Украины.- А с переговорами с США по Украине что будет после 18 апреля, когда истечет мораторий на удары по энергетике, который мы сами на себя взяли?- Конечно, нам нет смысла продлевать этот мораторий. Если киевский режим его сейчас не выполняет, для чего нам опять накладывать на себя эти ограничения?- "Вдруг Трамп поймет всю серьезность ситуации и начнет всерьез давить на Зеленского".- Это вряд ли. Но у Трампа есть несколько серьезных проблем, которые будут только нарастать.Первое. Ближний Восток.Второе. Ближний Восток и Иран.Третье. Гренландия. Не надо думать, что эта тема ушла с повестки дня. Он к ней вернется в ближайшее время.Четвертое. Нарастание противостояния с Китаем по всему миру.Возможно, в этих условиях Трамп поймет, что в этих условиях нет смысла тратить на Украину столько ресурсов. "У меня своих проблем хватает. Я давно сказал Европе, чтобы она занималась Украиной. Я умываю руки".Возьмем ту же иранскую ядерную программу. Почему именно США намерены жестко ей противостоять? Потому что очень давно в Тегеране кто-то сказал: "Как только у нас появится ядерная бомба, первый удар мы нанесем по Израилю". И Иран от этих слов не отказывался. И этот вопрос обостряется.Да, сейчас США ведут консультации с Ираном. Будут ли это полноценные переговоры? Не знаю. И я не знаю, будет ли в них участвовать Россия. Напомню только, что с Тегераном у нас тоже действует договор о взаимопомощи.- В случае с Украиной Трамп поступит в результате "мягкого слива" (просто не будет мешать России ее добить)? Или это будет жесткий слив с отрубанием ВСУ от "Старлинка"?- Мягкий слив – то есть поэтапный. Это будет как с кораблем, который заходит в шлюз: зашел внутрь, вода заполнилась, корабль прошел, вода опустилась.Да, сейчас Евросоюз наскребет для Украины военную помощь. Но думаю, что к декабрю киевский режим останется один на один с нами. Потому что все эти конфликты США с Китаем и Ираном обострятся и потому что кризис внутри самой Европы будет углубляться.Отмечу также, что на этом фоне будут активничать игроки вроде Турции. Ведь когда мы говорим о многополярном мире, это не значит, что везде будет стабильность. Наоборот, в нем будет еще больше противоречий.- А от горячей фазы противостояния с Ираном нам удастся отговорить?- Конечно, мы будем это делать. Будем предлагать вариант с возвращением к старой сделке с участием России и Китаем. Тут, кстати, может идти речь о работе в рамках Совбезе ООН, куда все эти страны входят. Трамп будет заинтересован в том, чтобы посотрудничать с Москвой в решении вопросов по ядерной программы.- Каков у вас будет прогноз на летнюю кампанию в зоне СВО? Во-первых, Минобороны подтвердил первое уничтожение F-16 силами нашей ПВО. Во-вторых, у нас теперь явно будет взаимосвязь между продвижением в Сумскую область и освобождением Донбасса.- Во-первых, наше продвижение на земле остановить невозможно. Во-вторых, даже если мы не бьем по украинской энергетике, мы бьем по военным объектам Киева. В-третьих, санитарная зона в Сумской области для защиты нашего приграничья выстраиваться будет. Мы должны оборудовать там фортификационные сооружения, чтобы врагу было не так просто атаковать наши территории.Более того, мы однажды уже подготовили сюрприз ВСУ в Суджанском районе в виде операции "Поток". И я уверен, что мы еще несколько сюрпризов противнику мы подготовим. Не скажу, что они сразу приведут к победе. Но серьезное расшатывание фронта будет.Надо также показать НАТО, что любая помощь Украине пойдет ему только во вред. Надо дальше сбивать F-16 и уничтожать их высокопоставленных офицеров, как это было в Кривом Роге.Знаете, в советских фильмах о Великой Отечественной войне, когда на наших двигаются немецкие танки, а за ними идут фашисты, наши командиры дают приказ: "Отсекайте пехоту". Также нам надо отсекать НАТО от Украины. Это должна быть основа нашей военно-политической деятельности.Также по теме - в интервью Юрия Баранчика: До конца лета Трамп может отдать Украину России, чтобы к осени применить силу против Китая
https://ukraina.ru/20230410/1045175938.html
https://ukraina.ru/20250414/1062470364.html
китай
украина
сша
сумская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058199089_379:0:2647:1701_1920x0_80_0_0_b6d4b6afe31a85883ebca8a45b5f9f4f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, китай, украина, сша, дональд трамп, александр перенджиев, вооруженные силы украины, нато, f-16, сво, сумская область, переговоры, экономика
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее агентство Bloomberg
сообщило, что администрация Трампа
решила освободить от взаимных пошлин электронику, в том числе смартфоны и компьютеры. По его данным, это решение "потенциально смягчит шок потребителей от цен", а также может принести выгоду таким крупным корпорациям, как Apple и Samsung.
- Александр Николаевич, можно ли сказать, что "специальная тарифная операция", которую Трамп затеял против Китая, полностью провалилась?
- Нужно понимать, что любая торговая война наносит удар по мировой экономике. Я бы даже сказал, что Трамп, объявив эту войну всему миру, уничтожает капитализм.
Все экономические теории говорили о том, что капитализм – это свободное передвижение товаров и услуг. Но я хочу напомнить, что современный капитализм зарождался не в результате свободного хождения товаров, а за счет "эпохи великих открытий", которая на самом деле была эпохой грабежа, закабаления и обращения в рабство людей из Африки
, Америки
и Юго-Восточной Азии. Вот Трамп сейчас и открывает нам всем глаза на то, что такое мировая экономическая политика.
Конечно, то, что делает Трамп, для многих неприятно, но никакую мировую экономику это не обрушит. Например, в 1998 году в России
вообще произошел дефолт, когда вся экономика лежала, но теперь страна живет и развивается. Просто сейчас в целом меняется система международных отношений. Раньше мы понимали, кто нам друг, а кто враг, а сейчас непонятно, друг нам Трамп или нет, и как нам реагировать на сближение Европы
с Китаем.
Повторюсь, мировая экономика никуда не денется. Просто она будет меняться так же, как люди меняются под воздействием жизненных испытаний. Не в том смысле, что с ними случается трагедия: если ты начинаешь заниматься спортом, ты уже подвергаешь свой организм испытаниям, а потом меняешься.
С мировой системой распределения финансовых, продовольственных и товарных потоков будет то же самое.
Не знаю, что именно с ней будет. Скажу только, что Китай не ослабнет. А что будет с экономикой США
и простыми американцами в условиях, когда Трамп отгораживается от всего мира – сказать трудно. Наверное, он продолжит действовать так же: делать резкий шаг вперед, потом будет немного откатываться назад, понимая, что перегнул палку.
Более того, своими радикальными действиями он прощупывает устойчивость самой социально-экономической системы в самих Штатах. Все эти лозунги "Make America Great Again" действительно напоминают лозунг Хрущева
о наступлении коммунизма к 1980 году (мы это уже проходили).
Нам всем надо привыкать жить в новом мире. А главное – внимательно отслеживать все заявления и действия Трампа. Да, они кажутся нам нелогичными, но логика в них определенно есть.
- А силовой сценарий в отношении Китая возможен до конца года, если экономические методы не сработают? Учитывая, что Трамп уже прогнул Панаму на бесплатный проход американских военных кораблей через канал.
- Такой риск есть. Во-первых, торговая война никуда не денется. Во-вторых, у США и Китая есть явное противостояние не только вокруг Панамского канала, но и в Латинской Америке
, Юго-Восточной Азии и Африке. Этот конфликт будет только нарастать. Одними торговыми пошлинами он явно не закончится.
Напомню, что США еще до Трампа выстраивали антикитайскую систему. Они подтягивают к AUKUS и Тайвань
, и Филиппины
, и Японию
, и Южную Корею
. Да, Вашингтон
немного подобрел к нам. Но это связано с планами Трампа, которые он озвучил еще в первый свой президентский срок: если не рассорить Россию и Китай (это невозможно), то нейтрализовать их на случай военного конфликта с Пекином
.
Повторюсь, риск силового противостояния США и Китая будет нарастать. Вопрос в том, сможем ли мы остановить войну между этими ядерными державами.
- Можем ли мы в этих условиях потребовать от Китая, чтобы он помог нам быстрее разобраться с Украиной? Например, не поставлять Киеву комплектующие для дронов.
- Об этом уже идет речь в кулуарах. Причем вопрос поднимался даже не о помощи на Украине, а о других вопросах. Скажем, у нас есть договор между Россией и КНДР
о военной взаимопомощи. Точно такой же договор есть у Пекина и Пхеньяна. Почему Китай не хочет замкнуть этот треугольник, подписав точно такой же договор с Россией?
Конечно, Китай идет на плотное партнерство с нами. Он нам помогает в мировом океане. Я имею в виду последние морские учения "Океан", которые мы проводили с китайцами и на Балтике
, и на Средиземном море
, и в Тихом океане
. Есть еще совместные патрулирования. Многое отработано. Мы понимаем, что Китай сможет стать союзником и в вопросе Севморпути, и в вопросе обеспечения свободного судоходства. Но официальным союзником Пекин нам быть не хочет. Хочет сохранить какой-то нейтралитет.
При этом в самом Китае понимают, что надо рассматривать риск силового столкновения с США. И тут дело в самой китайской армии, которая при всей своей многочисленности и оснащенности не имеет никакого боевого опыта. И для Пекина было бы хорошо, чтобы он использовал хотя бы свой спецназ в боевых действиях на Украине.
Почему Китай этого не делает? Людям с русским мышлением этого не понять. Тем более, до Великой Отечественной войны наша армия получала опыт боев с гитлеровской Германией
и милитаристской Японией в Испании
и в Монголии
.
- Мы можем заставить Китай мыслить по-русски? "Ребята, если вы не поможете нам поскорее разобраться с Украиной, то к моменту начала войны с США вам же хуже будет".
- Можем. Тот же Сергей Шойгу
регулярно ездит в Китай. Это человек, который разбирается и в военно-техническом деле, и в комплексной безопасности. Он и вся наша военная дипломатия может все эти вопросы поднимать. Но вот эту позицию китайцев нам не понять. Это странно, учитывая, что их военная мысль очень древняя. Мы же читаем Сунь-цзы. Но, видимо, китайцы делают из него выводы. Но не те выводы, которые делаем мы. Пока они хотят оставаться в стороне от Украины.
- А с переговорами с США по Украине что будет после 18 апреля, когда истечет мораторий на удары по энергетике, который мы сами на себя взяли?
- Конечно, нам нет смысла продлевать этот мораторий. Если киевский режим его сейчас не выполняет, для чего нам опять накладывать на себя эти ограничения?
- "Вдруг Трамп поймет всю серьезность ситуации и начнет всерьез давить на Зеленского".
- Это вряд ли. Но у Трампа есть несколько серьезных проблем, которые будут только нарастать.
Второе. Ближний Восток и Иран
.
Третье. Гренландия. Не надо думать, что эта тема ушла с повестки дня. Он к ней вернется в ближайшее время.
Четвертое. Нарастание противостояния с Китаем по всему миру.
Возможно, в этих условиях Трамп поймет, что в этих условиях нет смысла тратить на Украину столько ресурсов. "У меня своих проблем хватает. Я давно сказал Европе, чтобы она занималась Украиной. Я умываю руки".
Возьмем ту же иранскую ядерную программу. Почему именно США намерены жестко ей противостоять? Потому что очень давно в Тегеране
кто-то сказал: "Как только у нас появится ядерная бомба, первый удар мы нанесем по Израилю". И Иран от этих слов не отказывался. И этот вопрос обостряется.
Да, сейчас США ведут консультации с Ираном. Будут ли это полноценные переговоры? Не знаю. И я не знаю, будет ли в них участвовать Россия. Напомню только, что с Тегераном у нас тоже действует договор о взаимопомощи.
- В случае с Украиной Трамп поступит в результате "мягкого слива" (просто не будет мешать России ее добить)? Или это будет жесткий слив с отрубанием ВСУ от "Старлинка"?
- Мягкий слив – то есть поэтапный. Это будет как с кораблем, который заходит в шлюз: зашел внутрь, вода заполнилась, корабль прошел, вода опустилась.
Да, сейчас Евросоюз
наскребет для Украины военную помощь. Но думаю, что к декабрю киевский режим останется один на один с нами. Потому что все эти конфликты США с Китаем и Ираном обострятся и потому что кризис внутри самой Европы будет углубляться.
Отмечу также, что на этом фоне будут активничать игроки вроде Турции
. Ведь когда мы говорим о многополярном мире, это не значит, что везде будет стабильность. Наоборот, в нем будет еще больше противоречий.
- А от горячей фазы противостояния с Ираном нам удастся отговорить?
- Конечно, мы будем это делать. Будем предлагать вариант с возвращением к старой сделке с участием России и Китаем. Тут, кстати, может идти речь о работе в рамках Совбезе ООН
, куда все эти страны входят. Трамп будет заинтересован в том, чтобы посотрудничать с Москвой
в решении вопросов по ядерной программы.
- Каков у вас будет прогноз на летнюю кампанию в зоне СВО? Во-первых, Минобороны подтвердил первое уничтожение F-16 силами нашей ПВО. Во-вторых, у нас теперь явно будет взаимосвязь между продвижением в Сумскую область и освобождением Донбасса.
- Во-первых, наше продвижение на земле остановить невозможно. Во-вторых, даже если мы не бьем по украинской энергетике, мы бьем по военным объектам Киева. В-третьих, санитарная зона в Сумской области для защиты нашего приграничья выстраиваться будет. Мы должны оборудовать там фортификационные сооружения, чтобы врагу было не так просто атаковать наши территории.
Более того, мы однажды уже подготовили сюрприз ВСУ в Суджанском районе в виде операции "Поток". И я уверен, что мы еще несколько сюрпризов противнику мы подготовим. Не скажу, что они сразу приведут к победе. Но серьезное расшатывание фронта будет.
Надо также показать НАТО
, что любая помощь Украине пойдет ему только во вред. Надо дальше сбивать F-16 и уничтожать их высокопоставленных офицеров, как это было в Кривом Роге
.
Знаете, в советских фильмах о Великой Отечественной войне, когда на наших двигаются немецкие танки, а за ними идут фашисты, наши командиры дают приказ: "Отсекайте пехоту". Также нам надо отсекать НАТО от Украины. Это должна быть основа нашей военно-политической деятельности.