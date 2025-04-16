Украина атаковала Ивановскую область: выяснилось, откуда ВСУ запустили дроны - 16.04.2025 Украина.ру
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Украина атаковала Ивановскую область: выяснилось, откуда ВСУ запустили дроны
Украина атаковала Ивановскую область: выяснилось, откуда ВСУ запустили дроны - 16.04.2025 Украина.ру
Украина атаковала Ивановскую область: выяснилось, откуда ВСУ запустили дроны
Беспилотники, атаковавшие Ивановскую область, были запущены с территории Украины, предположительно, из Сумской области, примерно в 40 км от российской границы. Об этом 16 апреля написал Телеграм-канал SHOT
2025-04-16T16:53
2025-04-16T16:53
новости
ивановская область
украина
сумская область
россия
вооруженные силы украины
дроны
бпла
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В публикации отмечается, что дроны летели друг за другом на расстоянии, преодолев около 850 км. БПЛА держались на высоте 2,5 тысячи метров, а маршрут пролегал вдоль границ областей, уточняется в сообщении издания.Кроме того, ранее SHOT сообщил, что один из атаковавших Ивановскую область БПЛА нес боезаряд весом 60 кг.Стоит напомнить, что в среду утром, 16 апреля, семь украинских беспилотников атаковали Ивановскую область. По данным Минобороны РФ, именно столько дронов ВСУ было уничтожено над регионом силами ПВО с 8:00 до 9:40. Местные власти сообщили, что результате атаки украинских беспилотников пострадали два человека, им оказана медицинская помощь.О других новостях, случившихся за сегодняшний день — в публикации Украина голосует за войну, а Трамп "идет" на Китай. Главное на 13:00.
https://ukraina.ru/20250416/glavnoe-za-noch-16-aprelya--1062543037.html
ивановская область
украина
сумская область
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новости, ивановская область, украина, сумская область, россия, вооруженные силы украины, дроны, бпла, пво
Новости, Ивановская область, Украина, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, дроны, БПЛА, ПВО

Украина атаковала Ивановскую область: выяснилось, откуда ВСУ запустили дроны

16:53 16.04.2025
 
© AP / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
- РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
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Беспилотники, атаковавшие Ивановскую область, были запущены с территории Украины, предположительно, из Сумской области, примерно в 40 км от российской границы. Об этом 16 апреля написал Телеграм-канал SHOT
В публикации отмечается, что дроны летели друг за другом на расстоянии, преодолев около 850 км. БПЛА держались на высоте 2,5 тысячи метров, а маршрут пролегал вдоль границ областей, уточняется в сообщении издания.
"Беспилотники, атаковавшие Ивановскую область, запускались из Сумской области. Предварительно, место запуска находится в 40 км от границы с Россией", — заявляют авторы каналы.
Кроме того, ранее SHOT сообщил, что один из атаковавших Ивановскую область БПЛА нес боезаряд весом 60 кг.
Стоит напомнить, что в среду утром, 16 апреля, семь украинских беспилотников атаковали Ивановскую область. По данным Минобороны РФ, именно столько дронов ВСУ было уничтожено над регионом силами ПВО с 8:00 до 9:40. Местные власти сообщили, что результате атаки украинских беспилотников пострадали два человека, им оказана медицинская помощь.
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О других новостях, случившихся за сегодняшний день — в публикации Украина голосует за войну, а Трамп "идет" на Китай. Главное на 13:00.
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