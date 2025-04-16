https://ukraina.ru/20250416/ukraina-atakovala-ivanovskuyu-oblast-vyyasnilos-otkuda-vsu-zapustili-drony-1062557169.html

Украина атаковала Ивановскую область: выяснилось, откуда ВСУ запустили дроны

Украина атаковала Ивановскую область: выяснилось, откуда ВСУ запустили дроны - 16.04.2025 Украина.ру

Украина атаковала Ивановскую область: выяснилось, откуда ВСУ запустили дроны

Беспилотники, атаковавшие Ивановскую область, были запущены с территории Украины, предположительно, из Сумской области, примерно в 40 км от российской границы. Об этом 16 апреля написал Телеграм-канал SHOT

2025-04-16T16:53

2025-04-16T16:53

2025-04-16T16:53

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В публикации отмечается, что дроны летели друг за другом на расстоянии, преодолев около 850 км. БПЛА держались на высоте 2,5 тысячи метров, а маршрут пролегал вдоль границ областей, уточняется в сообщении издания.Кроме того, ранее SHOT сообщил, что один из атаковавших Ивановскую область БПЛА нес боезаряд весом 60 кг.Стоит напомнить, что в среду утром, 16 апреля, семь украинских беспилотников атаковали Ивановскую область. По данным Минобороны РФ, именно столько дронов ВСУ было уничтожено над регионом силами ПВО с 8:00 до 9:40. Местные власти сообщили, что результате атаки украинских беспилотников пострадали два человека, им оказана медицинская помощь.О других новостях, случившихся за сегодняшний день — в публикации Украина голосует за войну, а Трамп "идет" на Китай. Главное на 13:00.

https://ukraina.ru/20250416/glavnoe-za-noch-16-aprelya--1062543037.html

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новости, ивановская область, украина, сумская область, россия, вооруженные силы украины, дроны, бпла, пво