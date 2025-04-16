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С чем столкнётся Китай, если он не поможет России быстро разгромить Украину — Перенджиев

С чем столкнётся Китай, если он не поможет России быстро разгромить Украину — Перенджиев - 16.04.2025 Украина.ру

С чем столкнётся Китай, если он не поможет России быстро разгромить Украину — Перенджиев

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев в студии Украина.ру проанализировал возможные последствия торговой войны, которую ведёт Трамп, а также рассказал о вероятности силового сценария США против Китая

2025-04-16T17:44

2025-04-16T17:44

2025-04-16T17:44

видео

александр перенджиев

сво

спецоперация

экономика

всу

дональд трамп

война

энергетика

ес

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00:28 — О торговой войне Трампа;09:45 — О рисках силовой операции США против КНР и технологической поддержке со стороны Китая в ходе СВО;20:08 — О моратории на удары по энергетике;24:24 — О прекращении поддержки Украины со стороны Запада;28:19 — Цели и задачи на весенне-летнюю кампанию в зоне СВО.

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кнр (китай)

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