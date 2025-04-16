https://ukraina.ru/20250416/eks-gubernator-kurskoy-oblasti-zaderzhan-pravookhraniteli-raskryli-v-chem-ego-podozrevayut-1062558292.html

Экс-губернатор Курской области задержан: правоохранители раскрыли, в чем его подозревают

Экс-губернатор Курской области задержан: правоохранители раскрыли, в чем его подозревают - 16.04.2025 Украина.ру

Экс-губернатор Курской области задержан: правоохранители раскрыли, в чем его подозревают

Правоохранительными органами был у себя дома задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов. Об этом 16 апреля сообщили российские СМИ

2025-04-16T17:14

2025-04-16T17:14

2025-04-16T17:14

новости

курская область

алексей смирнов (губернатор)

россия

ивановская область

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По данным Мash, на Смирнова дал показания бывший гендиректор "Корпорации развития Курской области" Владимир Лукин. Его же ранее арестовали по делу о хищении при строительстве фортификаций в Курской области. В публикации издания отмечается, что и Лукин, и Смирнов были связаны с Ивановской областью. Предварительно, там они могли участвовать в хищении госсредств из фонда ЖКХ, утверждают авторы Телеграм-канала.Кроме того, российские СМИ сообщили, что Смирнов подозревается в мошенничестве, а вместе с ним был задержан его бывший первый заместитель Алексей Дедов. Следствие будет добиваться ареста Смирнова и его бывшего первого зама, сообщили правоохранители.О других новостях, которые случились за сегодняшний день — в публикации Украина голосует за войну, а Трамп "идет" на Китай. Главное на 13:00.

https://ukraina.ru/20250416/ukraina-atakovala-ivanovskuyu-oblast-vyyasnilos-otkuda-vsu-zapustili-drony-1062557169.html

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новости, курская область, алексей смирнов (губернатор), россия, ивановская область