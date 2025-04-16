https://ukraina.ru/20250416/eks-gubernator-kurskoy-oblasti-zaderzhan-pravookhraniteli-raskryli-v-chem-ego-podozrevayut-1062558292.html
Экс-губернатор Курской области задержан: правоохранители раскрыли, в чем его подозревают
Экс-губернатор Курской области задержан: правоохранители раскрыли, в чем его подозревают - 16.04.2025 Украина.ру
Экс-губернатор Курской области задержан: правоохранители раскрыли, в чем его подозревают
Правоохранительными органами был у себя дома задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов. Об этом 16 апреля сообщили российские СМИ
2025-04-16T17:14
2025-04-16T17:14
2025-04-16T17:14
новости
курская область
алексей смирнов (губернатор)
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ивановская область
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По данным Мash, на Смирнова дал показания бывший гендиректор "Корпорации развития Курской области" Владимир Лукин. Его же ранее арестовали по делу о хищении при строительстве фортификаций в Курской области. В публикации издания отмечается, что и Лукин, и Смирнов были связаны с Ивановской областью. Предварительно, там они могли участвовать в хищении госсредств из фонда ЖКХ, утверждают авторы Телеграм-канала.Кроме того, российские СМИ сообщили, что Смирнов подозревается в мошенничестве, а вместе с ним был задержан его бывший первый заместитель Алексей Дедов. Следствие будет добиваться ареста Смирнова и его бывшего первого зама, сообщили правоохранители.О других новостях, которые случились за сегодняшний день — в публикации Украина голосует за войну, а Трамп "идет" на Китай. Главное на 13:00.
https://ukraina.ru/20250416/ukraina-atakovala-ivanovskuyu-oblast-vyyasnilos-otkuda-vsu-zapustili-drony-1062557169.html
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новости, курская область, алексей смирнов (губернатор), россия, ивановская область
Экс-губернатор Курской области задержан: правоохранители раскрыли, в чем его подозревают
Правоохранительными органами был у себя дома задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов. Об этом 16 апреля сообщили российские СМИ