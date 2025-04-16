Экс-губернатор Курской области задержан: правоохранители раскрыли, в чем его подозревают - 16.04.2025 Украина.ру
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Экс-губернатор Курской области задержан: правоохранители раскрыли, в чем его подозревают
Экс-губернатор Курской области задержан: правоохранители раскрыли, в чем его подозревают - 16.04.2025 Украина.ру
Экс-губернатор Курской области задержан: правоохранители раскрыли, в чем его подозревают
Правоохранительными органами был у себя дома задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов. Об этом 16 апреля сообщили российские СМИ
2025-04-16T17:14
2025-04-16T17:14
новости
курская область
алексей смирнов (губернатор)
россия
ивановская область
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По данным Мash, на Смирнова дал показания бывший гендиректор "Корпорации развития Курской области" Владимир Лукин. Его же ранее арестовали по делу о хищении при строительстве фортификаций в Курской области. В публикации издания отмечается, что и Лукин, и Смирнов были связаны с Ивановской областью. Предварительно, там они могли участвовать в хищении госсредств из фонда ЖКХ, утверждают авторы Телеграм-канала.Кроме того, российские СМИ сообщили, что Смирнов подозревается в мошенничестве, а вместе с ним был задержан его бывший первый заместитель Алексей Дедов. Следствие будет добиваться ареста Смирнова и его бывшего первого зама, сообщили правоохранители.О других новостях, которые случились за сегодняшний день — в публикации Украина голосует за войну, а Трамп "идет" на Китай. Главное на 13:00.
https://ukraina.ru/20250416/ukraina-atakovala-ivanovskuyu-oblast-vyyasnilos-otkuda-vsu-zapustili-drony-1062557169.html
курская область
россия
ивановская область
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новости, курская область, алексей смирнов (губернатор), россия, ивановская область
Новости, Курская область, Алексей Смирнов (губернатор), Россия, Ивановская область

Экс-губернатор Курской области задержан: правоохранители раскрыли, в чем его подозревают

17:14 16.04.2025
 
© соцсетиЭкс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
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Правоохранительными органами был у себя дома задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов. Об этом 16 апреля сообщили российские СМИ
По данным Мash, на Смирнова дал показания бывший гендиректор "Корпорации развития Курской области" Владимир Лукин. Его же ранее арестовали по делу о хищении при строительстве фортификаций в Курской области. В публикации издания отмечается, что и Лукин, и Смирнов были связаны с Ивановской областью. Предварительно, там они могли участвовать в хищении госсредств из фонда ЖКХ, утверждают авторы Телеграм-канала.
Кроме того, российские СМИ сообщили, что Смирнов подозревается в мошенничестве, а вместе с ним был задержан его бывший первый заместитель Алексей Дедов. Следствие будет добиваться ареста Смирнова и его бывшего первого зама, сообщили правоохранители.
- РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Вчера, 16:53
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О других новостях, которые случились за сегодняшний день — в публикации Украина голосует за войну, а Трамп "идет" на Китай. Главное на 13:00.
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НовостиКурская областьАлексей Смирнов (губернатор)РоссияИвановская область
 
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