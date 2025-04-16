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Экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам обвиняются в мошенничестве – МВД РФ
Экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам обвиняются в мошенничестве – МВД РФ - 16.04.2025 Украина.ру
Экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам обвиняются в мошенничестве – МВД РФ
Бывшие руководители Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве. Об этом вечером 16 апреля заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк
2025-04-16T19:44
2025-04-16T19:44
2025-04-16T19:44
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"Следователями Следственного департамента МВД России предъявлены обвинения бывшим заместителям губернатора Курской области Алексею Смирнову и Алексею Дедову. Алексей Смирнов некоторое время был губернатором региона. Они являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения", - сказано в официальном сообщении МВД России.Там также отмечено, что Смирнов и Дедов причастны к хищению бюджетных средств.В министерстве отметили, что ранее по подозрению в этом преступлении задерживались трое руководителей названной корпорации, а также руководители коммерческих организаций, получивших бюджетные средства и не выполнивших необходимые строительные работы. Они взяты под стражу.Досудебным расследованием установлено, что двое бывших заместителей губернатора руководили участниками организованной группы и совместно с руководством АО "Корпорация развития Курской области" организовали хищение бюджетных средств.15 и 16 апреля фигуранты были задержаны следователями Следственного департамента МВД России при оперативном сопровождении сотрудников ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России. Подозреваемые доставлены в Москву, им предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления."Следователи планируют обратиться в Мещанский районный суд г. Москвы с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина игнорирует мораторий, Россия освобождает ДНР, ЕС героизирует пособников нацистов. Итоги 16 апреля
https://ukraina.ru/20250416/nabu-predyavila-novye-obvineniya-byvshemu-zamglavy-ofisa-prezidenta-smirnovu-1062562208.html
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новости, россия, курская область, москва, мвд, алексей смирнов (губернатор), кто, коррупция, укрепления, криминал, уголовное дело, мошенничество
Новости, Россия, Курская область, Москва, МВД, Алексей Смирнов (губернатор), КТО, коррупция, укрепления, криминал, уголовное дело, мошенничество
Экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам обвиняются в мошенничестве – МВД РФ
Бывшие руководители Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве. Об этом вечером 16 апреля заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк
"Следователями Следственного департамента МВД России предъявлены обвинения бывшим заместителям губернатора Курской области Алексею Смирнову и Алексею Дедову. Алексей Смирнов некоторое время был губернатором региона. Они являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения", - сказано в официальном сообщении МВД России.
Там также отмечено, что Смирнов
и Дедов причастны к хищению бюджетных средств.
"Бывшие чиновники задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более 1 млрд рублей. Они были выделены АО "Корпорация развития Курской области" для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной", - уточнили в МВД РФ.
В министерстве отметили, что ранее по подозрению в этом преступлении задерживались трое руководителей названной корпорации, а также руководители коммерческих организаций, получивших бюджетные средства и не выполнивших необходимые строительные работы. Они взяты под стражу.
Досудебным расследованием установлено, что двое бывших заместителей губернатора руководили участниками организованной группы и совместно с руководством АО "Корпорация развития Курской области" организовали хищение бюджетных средств.
15 и 16 апреля фигуранты были задержаны следователями Следственного департамента МВД России
при оперативном сопровождении сотрудников ГУЭБиПК МВД России и ФСБ
России. Подозреваемые доставлены в Москву
, им предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления.
"Следователи планируют обратиться в Мещанский районный суд г. Москвы с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.