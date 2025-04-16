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Экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам обвиняются в мошенничестве – МВД РФ

Экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам обвиняются в мошенничестве – МВД РФ - 16.04.2025 Украина.ру

Экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам обвиняются в мошенничестве – МВД РФ

Бывшие руководители Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве. Об этом вечером 16 апреля заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк

2025-04-16T19:44

2025-04-16T19:44

2025-04-16T19:44

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коррупция

укрепления

криминал

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"Следователями Следственного департамента МВД России предъявлены обвинения бывшим заместителям губернатора Курской области Алексею Смирнову и Алексею Дедову. Алексей Смирнов некоторое время был губернатором региона. Они являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения", - сказано в официальном сообщении МВД России.Там также отмечено, что Смирнов и Дедов причастны к хищению бюджетных средств.В министерстве отметили, что ранее по подозрению в этом преступлении задерживались трое руководителей названной корпорации, а также руководители коммерческих организаций, получивших бюджетные средства и не выполнивших необходимые строительные работы. Они взяты под стражу.Досудебным расследованием установлено, что двое бывших заместителей губернатора руководили участниками организованной группы и совместно с руководством АО "Корпорация развития Курской области" организовали хищение бюджетных средств.15 и 16 апреля фигуранты были задержаны следователями Следственного департамента МВД России при оперативном сопровождении сотрудников ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России. Подозреваемые доставлены в Москву, им предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления."Следователи планируют обратиться в Мещанский районный суд г. Москвы с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина игнорирует мораторий, Россия освобождает ДНР, ЕС героизирует пособников нацистов. Итоги 16 апреля

https://ukraina.ru/20250416/nabu-predyavila-novye-obvineniya-byvshemu-zamglavy-ofisa-prezidenta-smirnovu-1062562208.html

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