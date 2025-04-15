https://ukraina.ru/20250415/v-kabmine-pinzenik--ukraintsy-bez-deneg-kak-lvovskiy-ekonomist-stal-akusherom-ukrainskoy-oligarkhii-1062521075.html

"В Кабмине Пинзеник* – украинцы без денег". Как львовский экономист стал "акушером украинской олигархии"

"В Кабмине Пинзеник* – украинцы без денег". Как львовский экономист стал "акушером украинской олигархии" - 15.04.2025 Украина.ру

"В Кабмине Пинзеник* – украинцы без денег". Как львовский экономист стал "акушером украинской олигархии"

70 лет назад, 15 апреля 1954 года родился Виктор Пинзеник, в 1990-х ставший одним из соавторов "шоковой терапии" на Украине. Она привела к обнищанию десятков миллионов простых граждан и созданию прослойки олигархов

2025-04-15T08:00

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Виктор Пинзеник родился в горном селе Смологовица в Закарпатье в учительской семье. Семья жила небогато, хотя фамилия "Пинзеник" происходит от венгерского слова pénz – деньги. Но на отправку сына на учёбу во Львовский государственный университет (ЛГУ) денег его родителям хватило.В 1970 году Виктор поступил на экономический факультет ЛГУ, который с отличием закончил в 1975-м. Он был принят в аспирантуру и стал ассистентом кафедры экономики и управления народным хозяйством. Академическая карьера Пинзеника была блестящей: после защиты кандидатской диссертации в 1981 году он стал доцентом родной кафедры, а в 1987-м был принят в докторантуру Московского государственного университета, куда был направлен как молодой специалист с "перестроечным мышлением".Ещё через два года он защитился в МГУ и стал одним из самых молодых докторов экономических наук во всём СССР. Ради этого Виктор Пинзеник даже вступил в КПСС, что после возвращения во Львов помогло ему получить должность профессора родной кафедры, а позже и возглавить её. Параллельно с работой в государственном университете профессор Пинзеник в 1989-м создал и возглавил один из первых частных вузов на Украине – Львовский институт менеджмента. Его партнёром в этом бизнесе стал коллега по ЛГУ, доцент-экономист Иван Васюник (кстати, в 1981-85 годах – секретарь комитета комсомола университета, естественно, тоже член КПСС).После провозглашения независимости Украины львовские профессора выбросили (или надёжно спрятали?) свои красные партбилеты, и с головой бросились в украинскую политику. Осенью 1991 года во Львове освободился один из округов Верховной Рады, и на довыборах в нём коллектив ЛГУ выдвинул Виктора Пинзеника. Фактически его кампанию провело "Студенческое братство" университета в карнавальном стиле, и в декабре 1991 Пинзеник впервые стал депутатом украинского парламента, где и заседал (с небольшими перерывами) до 2019 года.В октябре 1992 года Виктор Пинзеник был делегирован от "Руха" в правительство Леонида Кучмы, получил в нём кресла вице-премьера и министра экономики – а также просторную квартиру на Институтской, прямо над квартирой Виктора Ющенко, который вскоре возглавил Национальный банк Украины. Именно благодаря деятельности Кучмы, Пинзеника и Ющенко в 1992-93 годах "реформы" на Украине резко ускорились.Инфляция в стране превратилась в гиперинфляцию, и началась "шоковая терапия по-украински". Пока правительство и депутаты лицемерно заламывали руки, инфляция сожгла все сбережения украинцев, и вынудила их работать практически за еду, а то и бесплатно. Именно тогда и появилась присказка: "в Кабмине Пинзеник – украинцы без денег".Инфляция также уничтожила собственные финансы предприятий – как ещё государственных, так и уже акционированных, – которые не могли самостоятельно экспортировать товары за валюту. Тут, по идее сторонников монетаризма, должен был прийти "инвестор" с Запада, и скупить интересные ему предприятия. Но на Украине эта ситуация дала иной результат: ею воспользовались местные бизнес-структуры (часто полукриминальные и криминальные), нажившиеся на вывозе металла, минеральных ресурсов и бартерных операциях, которые и начали прибирать к рукам погрязшие в долгах заводы. Именно так на Украине появились собственные олигархи. И если Леонида Кучму потом прозвали "отцом украинской олигархии", то Виктор Пинзеник был её "акушером", создавшим все условия для рождения прослойки олигархов.Одним из "достижений" Пинзеника стала также налоговая реформа, которая создала огромные проблемы для честного бизнеса, но зато открыла широкие возможности обходных путей и мошенничества. СМИ сообщали, что она значительно ускорила обогащение начинающих олигархов и открыла путь к аферам с возвратом НДС, подоившем государство на миллиарды долларов. А 17 марта 1993 года именно с подачи вице-премьера и министра экономики Леонид Кучма подписал Декрет "О доверительных обществах" (трастах), ставший началом грандиозного мошенничества, стоившего украинцам десятков миллионов долларов. Стоит отметить, ко многим трастам были причастны ОПГ (включая международные), которые получили возможность устраивать на Украине легальные "финансовые пирамиды", одна из которых работала в Киеве, на Республиканском стадионе, и находилась под "крышей" Семёна Могилевича.Примечательно, что за всё это Пинзеник никогда не чувствовал раскаяния. "Очень плохо, что 1993 год был экспериментом. Но без этого ужасного эксперимента, я уверен, не было бы стабильности", – заявлял он в интервью газете "День" в 1999 году.После отставки правительства Кучмы в сентябре 1993-го Виктор Пинзеник создал и возглавил "Украинский фонд поддержки реформ", весной следующего года вновь стал депутатом Верховной Рады, а после победы Кучмы на выборах президента вновь вернулся в Кабинет министров, получив в октябре 1994-го пост вице-премьера. В сентябре 1996 года именно Виктор Пинзеник и глава НБУ Виктор Ющенко стали "лицами" денежной реформы на Украине, и успешное введение гривны вместо дискредитированного купоно-карбованца является одной из реальных заслуг тогдашнего вице-премьера.Пинзеник на этом посту пересидел и Виталия Масола, и Евгения Марчука, покинув правительство только в апреле 1997-м, незадолго до скандальной отставки Павла Лазаренко.Злые языки тогда утверждали, что уход Пинзеника из Кабмина был связан не столько с его конфликтом с Лазаренко, сколько с прогремевшим тогда на всю Европу скандалом вокруг "денег остарбайтеров". В ноябре 1994-го Пинзеник и Ющенко издали распоряжения, согласно которым 234 миллиона марок, выделенные ФРГ для граждан Украины, во время Второй мировой войны вывезенных на работу в Германию, были отправлены на специальный счет в "Градобанк", принадлежавшего Виктору Жердицкому. Затем эти деньги начали переводить на разные счета, из них более 70 миллионов марок просто пропали, а потом "Градобанк" лопнул. Возник международный скандал, Жердицкого дважды арестовывали…Но интересно другое: дочерней структурой "Градобанка" была компания "Хорда", возглавляемая Игорем Диденко. Она специализировалась на скупке украинских цементных заводов, и её подозревали в "освоении" части пропавших немецких марок. Однако реальные проблемы у компании возникли совсем по другому поводу: в 1996-97 годах, при попытке прибрать к рукам ОАО "Николаевцемент" во Львовской области, "Хорда" столкнулась с французской фирмой "Лафарж", на стороне которой выступили сам Леонид Кучма, а также Сергей Тигипко."Хорду" разгромили, Игорь Диденко на полгода попал в СИЗО – но выйдя оттуда осенью 1997-го, он нашел себе политическое убежище в рядах партии "Реформы и порядок (ПРП), которую к тому времени создал Виктор Пинзеник, и весной 1998 года по её спискам стал депутатом Верховной Рады. Всё это настолько сильно не понравилось Кучме, что тот разорвал многолетний союз с Пинзеником, который вскоре заявил о своей "умеренной оппозиции" к президенту, хотя и оставался его советником до 2000 года.После отставки Виктора Ющенко с поста премьер-министра в апреле 2001 года Виктор Пинзеник окончательно перешёл в его команду. В 2002 году он стал депутатом ВР уже по списку Блока Ющенко "Наша Украина", осенью 2004-го был активным участником первого Майдана ("оранжевой революции"), вследствие которой получил пост министра финансов в правительстве Юлии Тимошенко.Отношения Пинзеника с Тимошенко стали настолько тесными, что он даже был приглашён на заседание узкого круга приближённых "леди Ю" осенью 2005-го, где она обсуждала план мятежа против президента. Примечательно, что после этого Ющенко оставил Пинзеника во главе Минфина в правительстве Анатолия Кинаха.В 2006 году Виктор Пинзеник сделав неудачную политическую ставку, создав блок ПРП с партией активистов Майдана "Пора", получив второе место в списке после Виталия Кличко. Блок "Пора-ПРП" набрал всего 1,47% голосов, заручившись поддержкой только на Западной Украине и в Киеве. Но за бортом Верховной Рады Пинзеник оставался недолго: на досрочных выборах осенью 2007-го он получил шестое место в списке Блока Юлии Тимошенко, а вскоре опять стал министром финансов в правительстве Тимошенко.Проработал он на этом посту до февраля 2009 год и подал в отставку на фоне несогласия с бюджетной политикой правительства в ходе мирового финансового кризиса. В 2011 году политик стал заместителем председателя "УкрСиббанка", и в следующем году вернулся в Верховную Раду уже по списку партии УДАР Виталия Кличко. В "евромайдане" 2013-2014 года Пинзеник активного участия не принимал, и после государственного переворота в Киеве никаких постов не получил. Однако на досрочных парламентских выборах в 2014-м ему выделили проходное место в списке Блока Петра Порошенко (БПП), и до осени 2019-го он был депутатом ВР от БПП. Пинзеник придерживался умеренно антироссийской риторики, но 25 декабря 2018 года был включён в список украинских физических лиц, против которых правительство РФ ввело санкции.В августе 2019 года в эфире "Украинского радио" Виктор Пинзеник объявил, что уходит из политики, и слово своё сдержал. Осенью того же года он получил от Владимира Зеленского место в наблюдательном совете "Магистральных газопроводов Украины", где Пинзенику платят около $ 100 тыс. в год. Однако вряд ли эти деньги имеют для бывшего политика особое значение: его реальное состояние оценивают в десятки миллионов долларов. Основная часть из них заработана в 1990-х, когда Пинзеник был одним из немногих посредников, который мог помочь реальному украинскому бизнесу с получением западных кредитов. Причём он был честным маклером, брал за свои услуги небольшой процент, который оседал в надёжных банках на Западе.В последние годы Виктор Пинзеник ведёт абсолютно закрытую жизнь, даже свою страницу в Фейсбук** он не обновлял с января 2022 года. Каких-то резких заявлений по поводу СВО он не делал, и в его изданной в 2023 году книге "Популярная экономика. Как понять экономику и полюбить её" блок о "перспективах восстановления экономики Украины после войны" не содержит привычных для украинских политиков русофобских заклинаний. Судя по всему, разменяв восьмой десяток, успешный (по крайней мере, для себя лично) финансист окончательно убедился: деньги любят тишину, а не громкие лозунги.* Лицо, против которого введены санкции в России.** Экстремистская социальная сеть запрещённая в России.

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