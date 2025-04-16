https://ukraina.ru/20250416/kem-pozhertvuyut-ssha-chtoby-vyyti-iz-voyny-s-rossiey-i-kak-budem-vozvraschat-odessu--ischenko-1062551208.html

Кем пожертвуют США, чтобы выйти из войны с Россией и как будем возвращать Одессу — Ищенко

Кем пожертвуют США, чтобы выйти из войны с Россией и как будем возвращать Одессу — Ищенко - 16.04.2025 Украина.ру

Кем пожертвуют США, чтобы выйти из войны с Россией и как будем возвращать Одессу — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей

2025-04-16T13:35

2025-04-16T13:35

2025-04-16T13:35

видео

россия

сша

одесса

ростислав ищенко

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00:45 – Блокировка и конфискация судов в Балтике.05:20 – Могут ли Россия и США быть попутчиками? 10:33 – Будущее Украины и экономическая борьба в мире. 46:11 – Как Россия вернет Одессу?

россия

сша

одесса

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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