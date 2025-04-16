Кем пожертвуют США, чтобы выйти из войны с Россией и как будем возвращать Одессу — Ищенко - 16.04.2025 Украина.ру
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Кем пожертвуют США, чтобы выйти из войны с Россией и как будем возвращать Одессу — Ищенко
Кем пожертвуют США, чтобы выйти из войны с Россией и как будем возвращать Одессу — Ищенко - 16.04.2025 Украина.ру
Кем пожертвуют США, чтобы выйти из войны с Россией и как будем возвращать Одессу — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
2025-04-16T13:35
2025-04-16T13:35
видео
россия
сша
одесса
ростислав ищенко
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00:45 – Блокировка и конфискация судов в Балтике.05:20 – Могут ли Россия и США быть попутчиками? 10:33 – Будущее Украины и экономическая борьба в мире. 46:11 – Как Россия вернет Одессу?
россия
сша
одесса
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, россия, сша, одесса, ростислав ищенко, видео
Видео, Россия, США, Одесса, Ростислав Ищенко

Кем пожертвуют США, чтобы выйти из войны с Россией и как будем возвращать Одессу — Ищенко

13:35 16.04.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
00:45 – Блокировка и конфискация судов в Балтике.
05:20 – Могут ли Россия и США быть попутчиками?
10:33 – Будущее Украины и экономическая борьба в мире.
46:11 – Как Россия вернет Одессу?
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