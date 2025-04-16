https://ukraina.ru/20250416/a-kogda-ukrainskaya-politika-pakhla-rozamiverkhovnaya-rada-prodlila-voennoe-polozhenie-1062560838.html

А когда украинская политика пахла розами? Верховная Рада продлила военное положение

А когда украинская политика пахла розами? Верховная Рада продлила военное положение - 16.04.2025 Украина.ру

А когда украинская политика пахла розами? Верховная Рада продлила военное положение

Верховная Рада 16 апреля, как и ожидалось, ускоренно проголосовала за продление военного положения на Украине. Накануне это решение инициировал Зеленский. Таким Украина.ру, 16.04.2025

2025-04-16T18:48

2025-04-16T18:48

2025-04-16T18:48

эксклюзив

украина

клин

россия

алексей гончаренко

владимир зеленский

трамп и зеленский

верховная рада

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/19/1061350888_148:0:1308:652_1920x0_80_0_0_5d2658906669bccf41e11a55f7f796b1.jpg

Верховная Рада 16 апреля, как и ожидалось, ускоренно проголосовала за продление военного положения на Украине. Накануне это решение инициировал Зеленский. Таким образом, до августа откладывается вопрос каких-либо политических изменений. Народные депутаты проголосовали подавляющим большинством. Кроме одного – Алексея Гончаренко*, который входит в партию Петра Порошенко**. Он объяснил своё решение тем, что до сих пор не урегулированы на законодательном уровне нормы демобилизации и не обозначены сроки службы военных. Фактически они, вступая в ряды в ВСУ, получают билет в один конец. Также Гончаренко резко раскритиковали форму набора новобранцев. Речь идёт о насильственной мобилизации, когда парней отлавливают на улицах, насильно пакуют в автобусы и вывозят на фронт. Таким образом, можно уверенно заявить, что Гончаренко ушёл в самостоятельное политическое плавание и готовится к выборам. Но, конечно, интереснее рассмотреть вопрос, зачем он продлил военное положение? В этом разбирались эксперты, украинские в том числе, на своих страницах в соцсетях.Общественный деятель Александр СкубенкоРада продлила военное положение и мобилизацию на очередные 90 дней. Проголосовали все. Бандеровский режим будет "цепляться" за войну до последнего. Каким образом Трамп будет принуждать Зеленского к миру — вообще не понятно. Но если война продолжится, то вина за это только на Украине.Политолог Георгий БовтВерховная Рада проголосовала за продление военного положения до 6 августа. Зеленский подал заявку сильно заранее, не стал тянуть. Тем самым закрыт один из пунктов плана Трампа по ускоренному проведению выборов. Их не будет как минимум до поздней осени, а то и до следующего года. Никаких альтернатив Зеленский американцам не оставляет. Может еще и посадить потенциальных претендентов в лице Порошенко и Тимошенко. Война, знаете ли, не до глупостей. Следующие пункты повестки - мобилизация с 18 лет, потом призыв женщин. Никакого перемирия не предвидится.Политический аналитик Евгений ФилиндашПродление военного положения ещё на 90 дней – с 9 мая до 6 августа, за что сегодня проголосует Верховная Рада, вовсе не означает, что война не будет остановлена до начала августа. Как минимум перемирие может быть заключено (не факт, что будет, но вполне может) и значительно раньше. И как сегодня наш парламент (в основной своей массе) по команде проголосует за продление военного положения, так в любой момент проголосует и за его отмену, получив новую команду. Команду от своих избирателей, само собой – больше ведь никто, по нашей конституции, отдавать команды депутатам не может.Политический аналитик Кирилл СазоновДрузья, по поводу сегодняшнего голосования в Верховной Раде за продление военного положения и мобилизации. Голосов ожидаемо хватило с запасом, там вообще без вопросов. Точно в таком же предсказуемом режиме прошел демарш нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко, который отказался голосовать.Ругать его, называть предателем и прочее – нет смысла. Это политическая игра, согласованная на всех уровнях их политической силы. Просто в партии видят, что для серьезных заявок на парламентских выборах их верного электората недостаточно. ...Но есть приличный сегмент избирателей, уставших от войны. Напуганных мобилизацией. За мир любой ценой, потому что "это не наша война". Ну, вы знаете таких людей, не так уж их и мало. Это у вас позиции, дроны, мины, выстоять. Это у вас близкие на фронте. Это у вас сборы на ремонты авто, дроны и прочее. А другие тоже есть. Политики их видят. С правом голоса, ага. И что с ними делать? Отдать условному Арестовичу* или Бойко? Нет, Евросолидарность поборется за этот процент. Понятно, что под другим брендом. И фронтменом будет не Петр Алексеевич. А Алексей Гончаренко. Кстати, идеальный кандидат. Говорить умеет убедительно, переобувается элегантно, денег в партийной кассе хватит. Да и со стороны могут спонсоры подтянуться. Поздравьте Алексея. У него теперь свой политический проект. Кто-то скажет, что "воняет"? Я вас умоляю. А когда украинская политика пахла розами?Украинский политик Евгений МураевВерховная Рада в пятнадцатый раз продлила военное положение и мобилизацию до 6 августа. Как я и говорил еще до инаугурации Трампа – выборов, равно как и мира, не будет потому, что для Зеленского и его камарильи — это смерти подобно.И обратите внимание, как мало изменилась суть происходящего. В 2014-м людей убивали, чтобы сначала захватить, а потом укрепить власть агрессивного меньшинства, чтобы качать дурные деньги и выполнять иностранный заказ на развал государства и ослабление соседа – и в 2025-м всё то же самое. Только десять лет назад война была где-то там далеко, в большинстве своем на телеканалах, где рассказывали о воинах света, бьющих "колорадов" и "сепаров". А теперь она буквально пришла в каждый дом. Точнее, её притащили те, кто стал властью в Украине на вашей крови и трагедии. Поэтому она не может закончиться только потому, что кто-то о чем-то договорился на другом конце планеты. Клин вышибают только клином, и чтобы для Украины всё изменилось, появились какие-то другие люди, желающие мира, и начался нормальный разговор о проекте страны, от власти должен быть полностью устранен коллективный Майдан.Военный волонтёр Юрий КасьяновСнова заговорили о выборах, политике, военном положении и конце войны. Люди устали - это понятно. 100 тысяч погибших бойцов плюс полмиллиона раненых - мы уже целую армию утратили, которой в начале войны у нас не было. Враг методически стирает с лица земли наши города и села, разрушает инфраструктуру, делает непригодными поля, убивает гражданских людей. Весь мир видит этот ужас, но ничего не может сделать. Поэтому у нас в принципе нет другого выбора, как сопротивляться и становиться эффективнее, модернизируясь изнутри. Нельзя отменить военное положение. Что можно (нужно) сделать? Нужен общенациональный диалог. Нужны новые люди, идеи, решения. Надо действовать на опережение, идти на два шага впереди противника, а не запускать программу закупок миллиона дронов в год после начала войны дронов, и не создавать корпуса через три года после начала войны... Мы должны становиться лучше, более эффективными бойцами, ведь с каждым днем ​​нас становится все меньше.Блогер Влад СвириденкоХотел бы обратить ваше внимание, поделиться размышлением. За что голосуют народные депутаты в случае с военным положением. Мне кажется, что это не про государство во многом. А за продление своего места, своего социального расположения, в условиях военного положения. ...Они голосуют за сохранение своего личного статус-кво. Почему я делаю такой вывод?Очень просто, вы где-нибудь видите запрос народных депутатов на исправление трагедии во внутренней политике? Отстаивание чего-то? Борьбу с бандитизмом и коррупцией, рэкетом силовиков, дерегуляцию и создание лучших условий для бизнеса, упрощение госаппарата, работу над государственным сервисом? Я этого не вижу. ... Так что, мне это напоминает личный шкурняк, а не государственные интересы. А это значит, что мы понимаем, как они поступят при первом же шухере.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.Читайте также: Продление военного положения на Украине обернулось поисками "агентов Кремля"

украина

клин

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, украина, клин, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский, трамп и зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины