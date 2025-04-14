Александр Крамаренко: Идея Келлога по разделу Украины антиисторична, и это заведомо непроходной вариант
19:30 14.04.2025 (обновлено: 12:27 15.04.2025)
План Келлога не обеспечит прочный мир в Европе. Согласно его идее, западная линия контроля передвигается к Днепру. Это линия, на которой мы были в 1943 году, и, получается, это отбрасывает нас к середине Великой Отечественной войны. Предлагать России такие условия в год 80-летия нашей Великой Победы тем более неприемлемо.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко. Он также отметил достижение России — что мы не идем на перемирие последние недели и месяцы наших контактов с американцами.
В минувшую пятницу, 11 апреля, президент РФ Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который посетил Санкт-Петербург. Переговоры продлились около 4,5 часов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал встречу "полезной и эффективной".
В тот же день британское издание The Times опубликовало интервью спецпосланника президента США Кита Келлога, в котором он заявил, что Украина в рамках мирного соглашения может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны".
— Александр Михайлович, в чем главное значение встречи Путина и Уиткоффа, учитывая, что это не первые переговоры Москвы и Вашингтона, и какой следующий шаг?
— Я бы сказал, что запущен процесс двусторонней нормализации отношений между Россией и США. Он активно развивается, прежде всего на уровне общения лидеров стран, которые говорили по телефону, а также на уровне проведения встреч спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа и по линии министерств иностранных дел. Наш новый посол уже находится в Вашингтоне, что говорит об определенном прогрессе.
Отношения между РФ и США были кардинально разрушены, процесс их нормализации по определению не может быть быстрым. Необходимо решить ряд важных вопросов, начиная с восстановления связей на уровне МИД, связанных с возвращением нам реквизированной в США дипломатической собственности, условий функционирования диппредставительств в обеих странах. И другие нюансы.
25 февраля, 18:15Александр Крамаренко: Украина хочет спрятаться за спиной США и говорить с Россией с позиции силыБритания и Франция не ветировали резолюцию Совбеза ООН о мире на Украине, так как не хотят ссориться с США. А Трампу важно понять, что происходило между Киевом и Вашингтоном в дни, предшествовавшие началу СВО, и наладить отношения с РФ
Что касается проблематики нашего взаимодействия в урегулировании конфликта на Украине при американском посредничестве, это посредничество условное. Трамп прямым текстом говорит о том, что это война Байдена, и американцы должны исправить то, что с его согласия было сделано на Украине: перевооружение, содействие нацификации так, что страну охватил агрессивный национализм, с которым России приходится иметь дело на поле боя.
Поэтому я думаю, что самое позитивное — это то, что обе стороны удовлетворены тем, как идут контакты, и это главное. Процесс займет какое-то время, а когда выйдет на определенный уровень, можно будет провести очную встречу президентов Путина и Трампа.
— Как скоро это может случиться?
— Гадать не стоит, это может случиться в любой момент. Это может быть связано с прорывом относительно условий украинского урегулирования. Либо, наоборот, вопрос встанет так, что две страны, прежде всего Америка, не смогут ждать разрешения украинского кризиса, и тогда Трамп перешагнет через эту проблему.
Это не значит, что украинский вопрос не будут обсуждать. Просто, условно, Трамп вынужден будет встретиться с Путином для того, чтобы затронуть другие актуальные темы глобальной и региональной политики.
— Тем временем спецпосланник президента США Кит Келлог нашел скорейший путь урегулирования конфликта на Украине, отмечают западные СМИ. Страну предлагается поделить на зоны контроля между европейскими странами и Россией по примеру послевоенного Берлина. Что означают эти идеи для реального перемирия?
— Кит Келлог действительно сделал такое заявление, и пытался его задним числом как-то объяснить. Вы верно отметили, что он предлагает Украину поделить по типу послевоенной Германии созданием зон оккупации, но без признания за Россией новых регионов — то есть без признания новых границ. По сути дела, Украина в международном плане будет признана в тех же границах, что и была.
Это не дает никакого решения на долгосрочной основе, потому что таким образом не закроются вопросы, связанные с источниками украинского конфликта, который кроется в милитаризации страны, в агрессивном национализме, в украинизации всего и вся на территории бывшей УССР. Я думаю, что это, естественно, не может быть решением проблемы, Россия никогда не пойдет на такой вариант.
Тем более, что это противоречит нашему главному требованию о том, что на Украине не должно быть войск стран – членов НАТО. Келлог же откровенно говорит, что должна быть оккупация Украины странам – членами НАТО. На это готовы пойти Франция, Германия, Великобритания.
© Siavosh Hosseini / SOPA Images via Reuters ConnectКит Келлог
© Siavosh Hosseini / SOPA Images via Reuters Connect
Кит Келлог
Поэтому идея Келлога — заведомо непроходной вариант. Повторюсь, такой план нас ни с какой стороны не устраивает, поскольку по сути дела он работает на замораживание конфликта. а не на решение в рамках, скажем, мирного договора между Киевом и Москвой всех вопросов, в том числе территориальных.
Нам по результатам этого конфликта нужны новые международно признанные границы. На меньшее мы не согласимся. Те условия, которые выдвинул для начала мирных переговоров и перемирия параллельно с этим президент Путин 14 июня прошлого года в МИД, остаются на столе.
Я думаю, что пока мы можем испытывать удовлетворение по поводу того, что ни на йоту не сдвинулись с нашей принципиальной позиции.
Второй момент. Идея Келлога антиисторична. Западная линия контроля передвигается к Днепру. Это линия, на которой мы были в 1943 году. То есть получается, что это отбрасывает нас к середине Великой Отечественной войны. Тем более, что это предлагается нам в условиях 80-летия нашей Великой Победы. И в принципе все эти идеи идут в русле переписывания истории, реванша и реабилитации нацизма задним числом. Они никак не могут нас устроить, тем более обеспечить прочный мир в Европе.
— Как считаете, удар по Сумам ВС РФ может помешать переговорному процессу России и США? Сейчас в соцсетях этот вопрос на первых полосах, и мнения очень разные...
— Я не берусь судить о реальности якобы фактов, приводимых Киевом. Их подлинность всегда вызывала большой вопрос. Вспомним Бучу: они до сих пор (а прошло два с лишним года) не представили списка якобы погибших там мирных жителей. Это ведь о чем-то да говорит.
Поэтому ситуацию в Сумах я бы не воспринимал иначе как киевскую пропаганду, рассчитанную на то, что это будет подхвачено теми странами и лидерами, которые симпатизирует Киеву — прежде всего в Европе. Я допускаю, что в Вашингтоне тоже вынуждены как-то на это реагировать, но это их проблема.
Для меня главное то, что происходит устойчивый двусторонний процесс между Вашингтоном и Москвой, в рамках которого обсуждается все необходимое, что имеет отношение к делу. Ясно, что это происходит за закрытыми дверями, и об итогах мы узнаем, когда они появятся.
Сумы
Сумы
— Есть мнение, что Трамп пытается перехватить контроль за Украиной у Британии. Так ли это? С учётом того, что 11 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошёл саммит в формате "Рамштайн", в результате которого Европа собирается поставить Киеву оружие на 21 миллиард евро. И опять впереди планеты всей Лондон!
— Думаю, мы всегда склонны преувеличивать роль Лондона в глобальной политике, в том числе в европейской.
Лондон в свое время вышел из Евросоюза — в 2016-м году. Это было воспринято и в Европе, и в западном сообществе в целом как нож в спину солидарности. То, что англичане пытаются использовать любую политическую конъюнктуру для того, чтобы как-то высветить свою якобы значимую роль в мировой политике Европы, это другой вопрос.
Что за этим стоит? Вооруженные силы Великобритании малочисленны. Они не в состоянии, о чем пишут сами англичане и признают их военные, оборонять британские острова — уже не говоря о том, чтобы посылать войска за границу, скажем, на территорию Украины.
Что бы не выдумывали и не решали европейские члены НАТО о какой-то миротворческой якобы миссии на территории Украины, она абсолютно бесперспективна, поскольку мы против. Я считаю, если они начнут передислоцировать по каким-то транспортным коридорам свои войска на Украину, это станет поводом для объявления войны России. То есть нам будет объявлена война с соответствующими последствиями. Они это прекрасно понимают.
Кроме того, Америка заявляла и при Байдене, и при Трампе, что никаких американских войск в этой миссии участвовать не будет. И американцы не обещали европейцам иной поддержки: логистической, воздушной и тому подобной. Поэтому все эти разговоры, хоть и опасны, но пока пусты.
© Public domain
© Public domain
— Что будет, если все же дело дойдет до реализации этих планов?
— Это грозит прямым конфликтом между этими странами и Россией, чего они якобы не хотят допустить.
Но опять же, они ставят это условием миссии достижения перемирия. Тем более, мы не заинтересованы в этом, потому что перемирие — это способ заморозить конфликт. А нам нужен мирный договор, который разрешил бы все вопросы, которые к украинскому конфликту привели.
То, что мы не идем на перемирие, я считаю, главным достижением последних недель, месяцев наших контактов с американцами.
— В нашей прессе и в политологических кругах много внимания уделяется так называемой тарифной войне между США и Европой, а также между США и Китаем. Дескать, косвенно это отвлечет Трампа от Украины и позволит РФ достигнуть целей СВО и нужных результатов в рамках договоренностей по Украине. А вы как считаете, есть ли тут какая-то связь, влияние?
— Естественно, в глобальной политике и на уровне отношений ведущих глобальных держав, каковыми являются Россия и США, все вопросы так или иначе имеют отношение друг к другу. Они могут быть по-разному взаимосвязаны с точки зрения национальных интересов стран — может быть, в большей мере они связаны для Америки Трампа, но не для нас.
Но очевидно, что в последние годы и не только при Трампе, в политическом истеблишменте США вызрел консенсус относительно того, что главным геополитическим вызовом Америке является Китай, который поднялся на волне глобализации и при этом использовал американские инвестиции, технологии и даже американский рынок для своего экономического подъема; что экономическая мощь Китая трансформируется в военную мощь.
Китай американцы подозревают в стремлении занять такое же положение, которое было у США в послевоенный период. То есть создать мир "по-китайски". Хотя во всем, что мы слышим от наших китайских партнеров, нет глобалистских устремлений. Да, они за то, чтобы глобализация продолжалась, это вполне отвечает интересам Китая. А Трамп это хочет свернуть.
Естественно, что Трамп хотел бы закрыть побыстрее украинский вопрос, чтобы заняться Китаем. Но у него мало времени, он в своеобразном цейтноте, поскольку выборы в Америке проходят раз в два года: один раз полноценные, включая президентские, другой раз — только частичные, которые называются промежуточными и состоятся в ноябре 2026-го года. И они могут переформатировать состав и Сената, и Палаты представителей.
Сейчас как-никак у республиканцев, которых сплотил Трамп, контроль над обеими Палатами Конгресса, поэтому они могут сделать больше, нежели без этого. Вопрос еще и в том, что надо повлиять на настрой электората, не только республиканского, но и тех, кто колеблется.
Поэтому есть определенный временной цикл, который сказывается на стремлении Трампа побыстрее разрешить все на Украине и быстрее нормализовать отношения с нами.
© CC0, PixabayСША Китай
© CC0, Pixabay
США Китай
Это не значит, что вопросы решены, но значит, что события идут своим чередом и в позитивном ключе, что в принципе хорошо.
Что касается тарифной войны Трампа, он же не скрывал никогда, что хочет, чтобы Америка была вновь промышленной державой номер один, как в свое время было в течение первых 40 послевоенных лет — до того, как полностью восстановилась Европа, и потом начали подниматься другие страны, включая Китай на волне глобализации.
То есть Трамп хочет вернуть Америку в историю, в 50-е годы, когда после окончания Второй мировой войны на Америку приходилось почти 52% мировой экономики, потому что в других странах она была разрушена — и в России, и в Японии, и в Европе, включая Германию. Германия и Япония оказались под американской оккупацией, что тоже укрепляло экономические позиции США.
То есть, если американцы рассматривают Китай в качестве некоего геополитического вызова и главного препятствия для собственной реиндустриализации, в том числе за счет Европы, они, естественно, хотят как-то ослабить КНР. Но опять же здесь нужно быть довольно осторожными.
События после объявления Трампом так называемых взаимных тарифов 2 апреля, когда он потом вынужден был приостановить их действия в отношении 75 стран, говорят о том, что разрушать или сводить на ноль торгово-экономическую взаимозависимость, которая сложилась между Америкой и Китаем, вопрос очень деликатный, сложный и опасный.
Не стоит рассчитывать на то, что можно обвалить экономику и внутреннюю ситуацию в Китае без последствий для самой Америки, в том числе инфляционных ожиданий, поскольку американцы привыкли к сравнительно дешевым китайским товарам. И на создании соответствующих отраслей в самой Америке уйдет время.
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Поэтому здесь наблюдается такой временной лаг между разрушительной и созидательной частью программы Трампа. И возникает вопрос, как управлять этими настроениями, в том числе в самой Америке, да еще и в канун выборов. Потому что осталось 1,5 года до выборов и считается, что уже началась избирательная кампания.
Поэтому я думаю, что американцы вынуждены при всех радикальных настроениях Трампа вести себя достаточно осторожно, потому что проблема, в конце концов, не у Китая, а у Америки.
Когда Трамп в Овальном кабинете говорил Зеленскому, что проблема у Украины, и чтобы глава киевского режима не пытался формулировать американские интересы в контексте украинского кризиса — в данном случае все могут сказать, что проблема у США, если они пытаются, используя привилегированное положение в глобальной системе, включая роль доллара как основной резервной валюты, использовать эти преимущества в собственных интересах, в рамках глобальной трансформации Америки. Это не производит впечатления на других.
— Чего в связи с этим нам ожидать в будущем для Америки и мира?
— Я согласен с теми, кто говорит о том, что Америка стоит перед трансформацией, которая аналогична той, через которую мы прошли в Советском Союзе и потом в России. Это началось у нас с перестройкой в 1985 году. То есть 40 лет прошло, а мы продолжаем трансформироваться. А Трамп хочет все сделать быстро, мгновенно и за чужой счет. Так не бывает.
Поэтому необходимо ожидать того, что все будет не так просто. Будут, видимо, попытки [США] создания искусственного хаоса в глобальной экономике и мировых финансах. Тем более известно, что финансиализация, то есть ведущая роль банковской системы в американской экономике довела страну до огромного госдолга (36,2 триллиона долларов), который уже значительно превышает ежегодный ВВП.
Они вынуждены каждый год поднимать в законодательном порядке уровень допустимого госдолга. Но за это надо платить, и расходы по выплатам в счет госдолга ежегодно составляют больше 1 триллиона долларов. Это 15–16% всей расходной части федерального бюджета США.
Они пытаются, разумеется, за счет тарифов сократить дефицит торгового баланса и как-то компенсировать отсутствие на федеральном уровне налога на добавленную стоимость. Какие-то поступления, как говорит Трамп, у них идут в счет этих тарифов.
Естественно, используется угроза такой тарификации всего и вся, для того чтобы договариваться на двусторонней основе с каждой страной в отдельности. Трамп говорит, что 70 стран уже выстроились в очередь для ведения таких переговоров. Но все это немножечко упрощено и утопично трактуется, как мне кажется, американской стороной — что у них есть преимущества, у других нет, что они сделают так, как им удобно. Так не получается.
Если Россия трансформируется уже 40 лет, и мы только выходим на какой-то позитивный, скажем, оперативный простор в своем внутреннем развитии, в том числе экономическом, и в том, что касается нашей роли в мировых делах, то почему в Америке это все должно случиться за год или два?
Так что им придется пересмотреть свою стратегию трансформации страны в сторону умеренности с учетом того, что мир стал совсем другой, и им необходимо считаться с другими.
Видимо, опыт отношений с Китаем Америке в предстоящие месяцы и годы будет доказывать именно это — что никаких завышенных целей к своей политике не надо ставить. Другое дело, должна быть комплексная стратегия, которая в конечном счете даст решение внутриамериканских проблем, но она должна учитывать глобальную реальность, в которой находится Америка. То есть реальность 90-х была одна, а нынешняя реальность совсем другая.
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