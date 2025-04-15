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Заработать не удастся. Как торговая война США и Китая подействует на Среднюю Азию

Заработать не удастся. Как торговая война США и Китая подействует на Среднюю Азию - 15.04.2025 Украина.ру

Заработать не удастся. Как торговая война США и Китая подействует на Среднюю Азию

Импортные пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввел против 185 стран мира, нужно рассматривать не как проблему, а как возможность для развития. Такого мнения придерживаются в странах Средней Азии, большинство из которых при экспорте товаров в США должно заплатить минимальный тариф в размере 10%

2025-04-15T06:15

2025-04-15T06:15

2025-04-15T06:15

эксклюзив

сша

дональд трамп

казахстан

китай

украина.ру

вто

еаэс

экспортные пошлины

киргизия

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Исключением является только Казахстан, для которого с 2 апреля действует 27-процентный тариф. В США такую ставку объясняют тем, что на американские товары в Казахстане действует совокупная ставка в 54%. Поэтому повышенные пошлины для Казахстана вторая администрация Трампа считает своеобразной ответной мерой.Тем временем для Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Киргизии пошлина составляет лишь 10%.По мнению спецпредставителя президента Узбекистана по ВТО Азизбека Урунова, в структуре американских пошлин можно увидеть возможности для развития некоторых отраслей, в которых Узбекистан обладает сравнительным преимуществом. В качестве примера он привел экспорт меди, который страна наращивает изо года в год.По данным узбекских СМИ, только за пять месяцев 2024 года Алмалыкский горно-металлургический комбинат осуществил экспорт медной продукции на общую сумму 232,5 млн. долларов. Комбинат поставляет продукцию в более чем 20 стран мира, в том числе в США. Но доля американских потребителей занимает небольшую часть в структуре экспорта меди из Узбекистана.По словам Урунова, этот сырьевой товар в основном экспортируется в страны Евразийского региона, прежде всего в Турцию и в Китай. С другой стороны, в ОАЭ работают два крупных производителя, чьи потребности превышают 300 тысяч тонн, но Узбекистан в настоящее время вообще не поставляет медь в эту страну.Текущая ситуация на глобальном рынке, по мнению Урунова, может создать и новые возможности для текстильной и швейной промышленности Узбекистана, так как новые американские пошлины на продукцию лидеров этой отрасли значительно выше. Например, для Китая они составляют 34%, для Вьетнама – 46%, Тайланда – 36%, Индии – 26%. Это может стать толчком для привлечения инвестиций и наращивания экспорта из Узбекистана, полагает Урунов.Тем временем бывший премьер Киргизии Акылбек Жапаров призывает действующие власти страны „встроиться в новые цепочки поставок, пока крупные игроки перегруппируются“. Для этого он предлагает список конкретных мер.Среди прочего, Жапаров предлагает Киргизии озвучить азиатским производителям условия по локализации, упаковке, маркировке и реэкспорту товаров. Также он выступает за упрощение таможенных процедур и сертификации для того, чтобы разработать стратегию экспорта „через Киргизию“ для внешних партнеров. Для экспортеров, нацеленных на США, Жапаров предлагает введение налоговых льгот.По мнению экс-премьера, у Киргизии есть ряд преимуществ – минимальный размер американских пошлин, выгодное географическое положение между Китаем, ЕАЭС и Южной Азией, низкие производственные издержки, доступ к региональным рынкам, мобильность и способность к быстрой адаптации.Действительно, страны Средней Азии, в том числе Киргизия, способность к быстрой адаптации показали на деле, когда против России в начале 2022 года были введены жесткие экономические и торговые санкции со стороны Евросоюза.Государства региона тогда стали довольно быстро встраиваться в схемы параллельного импорта. Это повлияло на быстрый рост рынков логистической недвижимости в этих странах, в том числе в Киргизии.Однако этот процесс не остался незамеченным со стороны тогдашней американской администрации, которая пригрозила странам региона лишением доступа к самым важным рынкам мира, если они продолжат „оказывать материальную поддержку российской войне“.После того, как в начале 2024 года США ввели вторичные санкции против банковского сектора тех стран, которые участвуют в проведении российских платежей за границу, банки Казахстана и Киргизии прекратили обслуживание российской платежной системы „Мир“. Хотя на уровне национальных банков подобные решения не принимались, банки сами проанализировали риски и решили отказаться от обслуживания российских карт.Смогут ли страны Средней Азии вместе с Казахстаном теперь извлечь выгоду из таможенной войны Трампа, начатой в первую очередь для того, чтобы ущемить интересы Китая, и будет ли от этого польза для России, которая в данном случае может исполнять роль транзитера, в интервью Украина.ру рассказала шеф-редактор портала LogiStan.info Евгения Ким.По словам эксперта, американские пошлины для стран Средней Азии и Казахстана кажутся страшными только на первый взгляд, но при ближайшем рассмотрении категорий товаров, которые под эти пошлины подпадают, картина выглядит иначе.„Для примера возьмем Казахстан: США ввели для них пошлины в 27% – это самые большие цифры по региону. Товарооборот США и Казахстана по итогам 2024 года составил 4,5 млрд долларов, это меньше 4% от всего внешнего товарооборота страны. Из них экспорт - около 2 млрд, импорт – менее 2,5 млрд. Среди экспортных товаров преобладают – сырая нефть (70%), уран и серебро (менее 30%). Импорт в основном состоит из автомобилей, деталей к самолетам и медицинского оборудования“, - рассказала Ким.Но при этом под повышенные тарифы в 27% попадают только 5% из 2 млрд, что является очень незначительной суммой, которая едва ли скажется на объеме и структуре товарооборота, отметила эксперт.Правда, и заработать на реэкспорте в случае дальнейших ухудшений торговых отношений между США и Китаем у Казахстана вряд-ли не получится, продолжила Евгения Ким.Скорее всего, Астана будет и дальше вести политику дистанцирования от текущих конфликтов, как это было в случае России и западных санкций, допустила эксперт. Если после 2022 года Киргизия и Узбекистан быстро перестроились и смогли извлечь выгоду из процесса перестройки торговых и логистических цепочек, то Казахстан показал себя в этом отношении гораздо более инертно, напомнила она.„Относительно публикаций в СМИ о том, что страны Средней Азии и Казахстан могут извлечь выгоду за счет реэкспорта товаров из КНР в США и обратно – идея выглядит красиво, но пока ее реализация маловероятна. Дешевле и быстрее реализовать схемы по обходу тарифных барьеров используя страны Юго-Восточной Азии“, - полагает Ким.По словам эксперта, торговое противостояние между США и Китаем только набирает обороты и пока крайне сложно прогнозировать развитие событий - никто точно не знает, как изменится мировая экономика в ближайшие месяцы.„Заработать на реэкспорте китайских товаров в США и наоборот – маловероятный сценарий. По крайней мере, пока. Торговля между Россией и США сейчас заблокирована санкциями. Торговая война между США и КНР негативно сказывается на состоянии мировой экономики, уже привела к снижению цен на нефть и, как следствие, к снижению доходов российских экспортеров“, - подчеркнула Ким.С другой стороны, кризис – это не только риски, но и шанс, продолжила она. Для России он может быть в том, что действия Трампа ломают устоявшийся за последние десятилетия мировой порядок, и это открывает для Москвы возможность перестроить международные отношения, изменить свое место в них, допустила эксперт.Речь о признании "сфер влияния", о возможности извлечь пользу из попыток США привлечь Россию на свою сторону в противостоянии с Китаем, об ослаблении Европы и усилении Юго-Восточной Азии, отметила собеседница Украина.ру.По ее мнению, в разгорающемся конфликте Вашингтона и Пекина Москве важно решать свои задачи.„А именно – удерживать стабильность, сохранять темпы собственного роста и оставаться самодостаточными. Нужно развивать экономику, модернизировать армию, успешно решать вопрос с конфликтом на Украине и при этом не ввязываться в чужое противостояние“, - подытожила Евгения Ким.Больше об использовании экономических санкций в мировой политике в материале Ивана Лизана Почему Трамп дернул стоп-кран. Впереди мучительная терапия реальностью для новой команды Белого дома

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, сша, дональд трамп, казахстан, китай, украина.ру, вто, еаэс, экспортные пошлины, киргизия, узбекистан