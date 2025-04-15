Заработать не удастся. Как торговая война США и Китая подействует на Среднюю Азию - 15.04.2025 Украина.ру
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Заработать не удастся. Как торговая война США и Китая подействует на Среднюю Азию
Заработать не удастся. Как торговая война США и Китая подействует на Среднюю Азию - 15.04.2025 Украина.ру
Заработать не удастся. Как торговая война США и Китая подействует на Среднюю Азию
Импортные пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввел против 185 стран мира, нужно рассматривать не как проблему, а как возможность для развития. Такого мнения придерживаются в странах Средней Азии, большинство из которых при экспорте товаров в США должно заплатить минимальный тариф в размере 10%
2025-04-15T06:15
2025-04-15T06:15
эксклюзив
сша
дональд трамп
казахстан
китай
украина.ру
вто
еаэс
экспортные пошлины
киргизия
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Исключением является только Казахстан, для которого с 2 апреля действует 27-процентный тариф. В США такую ставку объясняют тем, что на американские товары в Казахстане действует совокупная ставка в 54%. Поэтому повышенные пошлины для Казахстана вторая администрация Трампа считает своеобразной ответной мерой.Тем временем для Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Киргизии пошлина составляет лишь 10%.По мнению спецпредставителя президента Узбекистана по ВТО Азизбека Урунова, в структуре американских пошлин можно увидеть возможности для развития некоторых отраслей, в которых Узбекистан обладает сравнительным преимуществом. В качестве примера он привел экспорт меди, который страна наращивает изо года в год.По данным узбекских СМИ, только за пять месяцев 2024 года Алмалыкский горно-металлургический комбинат осуществил экспорт медной продукции на общую сумму 232,5 млн. долларов. Комбинат поставляет продукцию в более чем 20 стран мира, в том числе в США. Но доля американских потребителей занимает небольшую часть в структуре экспорта меди из Узбекистана.По словам Урунова, этот сырьевой товар в основном экспортируется в страны Евразийского региона, прежде всего в Турцию и в Китай. С другой стороны, в ОАЭ работают два крупных производителя, чьи потребности превышают 300 тысяч тонн, но Узбекистан в настоящее время вообще не поставляет медь в эту страну.Текущая ситуация на глобальном рынке, по мнению Урунова, может создать и новые возможности для текстильной и швейной промышленности Узбекистана, так как новые американские пошлины на продукцию лидеров этой отрасли значительно выше. Например, для Китая они составляют 34%, для Вьетнама – 46%, Тайланда – 36%, Индии – 26%. Это может стать толчком для привлечения инвестиций и наращивания экспорта из Узбекистана, полагает Урунов.Тем временем бывший премьер Киргизии Акылбек Жапаров призывает действующие власти страны „встроиться в новые цепочки поставок, пока крупные игроки перегруппируются“. Для этого он предлагает список конкретных мер.Среди прочего, Жапаров предлагает Киргизии озвучить азиатским производителям условия по локализации, упаковке, маркировке и реэкспорту товаров. Также он выступает за упрощение таможенных процедур и сертификации для того, чтобы разработать стратегию экспорта „через Киргизию“ для внешних партнеров. Для экспортеров, нацеленных на США, Жапаров предлагает введение налоговых льгот.По мнению экс-премьера, у Киргизии есть ряд преимуществ – минимальный размер американских пошлин, выгодное географическое положение между Китаем, ЕАЭС и Южной Азией, низкие производственные издержки, доступ к региональным рынкам, мобильность и способность к быстрой адаптации.Действительно, страны Средней Азии, в том числе Киргизия, способность к быстрой адаптации показали на деле, когда против России в начале 2022 года были введены жесткие экономические и торговые санкции со стороны Евросоюза.Государства региона тогда стали довольно быстро встраиваться в схемы параллельного импорта. Это повлияло на быстрый рост рынков логистической недвижимости в этих странах, в том числе в Киргизии.Однако этот процесс не остался незамеченным со стороны тогдашней американской администрации, которая пригрозила странам региона лишением доступа к самым важным рынкам мира, если они продолжат „оказывать материальную поддержку российской войне“.После того, как в начале 2024 года США ввели вторичные санкции против банковского сектора тех стран, которые участвуют в проведении российских платежей за границу, банки Казахстана и Киргизии прекратили обслуживание российской платежной системы „Мир“. Хотя на уровне национальных банков подобные решения не принимались, банки сами проанализировали риски и решили отказаться от обслуживания российских карт.Смогут ли страны Средней Азии вместе с Казахстаном теперь извлечь выгоду из таможенной войны Трампа, начатой в первую очередь для того, чтобы ущемить интересы Китая, и будет ли от этого польза для России, которая в данном случае может исполнять роль транзитера, в интервью Украина.ру рассказала шеф-редактор портала LogiStan.info Евгения Ким.По словам эксперта, американские пошлины для стран Средней Азии и Казахстана кажутся страшными только на первый взгляд, но при ближайшем рассмотрении категорий товаров, которые под эти пошлины подпадают, картина выглядит иначе.„Для примера возьмем Казахстан: США ввели для них пошлины в 27% – это самые большие цифры по региону. Товарооборот США и Казахстана по итогам 2024 года составил 4,5 млрд долларов, это меньше 4% от всего внешнего товарооборота страны. Из них экспорт - около 2 млрд, импорт – менее 2,5 млрд. Среди экспортных товаров преобладают – сырая нефть (70%), уран и серебро (менее 30%). Импорт в основном состоит из автомобилей, деталей к самолетам и медицинского оборудования“, - рассказала Ким.Но при этом под повышенные тарифы в 27% попадают только 5% из 2 млрд, что является очень незначительной суммой, которая едва ли скажется на объеме и структуре товарооборота, отметила эксперт.Правда, и заработать на реэкспорте в случае дальнейших ухудшений торговых отношений между США и Китаем у Казахстана вряд-ли не получится, продолжила Евгения Ким.Скорее всего, Астана будет и дальше вести политику дистанцирования от текущих конфликтов, как это было в случае России и западных санкций, допустила эксперт. Если после 2022 года Киргизия и Узбекистан быстро перестроились и смогли извлечь выгоду из процесса перестройки торговых и логистических цепочек, то Казахстан показал себя в этом отношении гораздо более инертно, напомнила она.„Относительно публикаций в СМИ о том, что страны Средней Азии и Казахстан могут извлечь выгоду за счет реэкспорта товаров из КНР в США и обратно – идея выглядит красиво, но пока ее реализация маловероятна. Дешевле и быстрее реализовать схемы по обходу тарифных барьеров используя страны Юго-Восточной Азии“, - полагает Ким.По словам эксперта, торговое противостояние между США и Китаем только набирает обороты и пока крайне сложно прогнозировать развитие событий - никто точно не знает, как изменится мировая экономика в ближайшие месяцы.„Заработать на реэкспорте китайских товаров в США и наоборот – маловероятный сценарий. По крайней мере, пока. Торговля между Россией и США сейчас заблокирована санкциями. Торговая война между США и КНР негативно сказывается на состоянии мировой экономики, уже привела к снижению цен на нефть и, как следствие, к снижению доходов российских экспортеров“, - подчеркнула Ким.С другой стороны, кризис – это не только риски, но и шанс, продолжила она. Для России он может быть в том, что действия Трампа ломают устоявшийся за последние десятилетия мировой порядок, и это открывает для Москвы возможность перестроить международные отношения, изменить свое место в них, допустила эксперт.Речь о признании "сфер влияния", о возможности извлечь пользу из попыток США привлечь Россию на свою сторону в противостоянии с Китаем, об ослаблении Европы и усилении Юго-Восточной Азии, отметила собеседница Украина.ру.По ее мнению, в разгорающемся конфликте Вашингтона и Пекина Москве важно решать свои задачи.„А именно – удерживать стабильность, сохранять темпы собственного роста и оставаться самодостаточными. Нужно развивать экономику, модернизировать армию, успешно решать вопрос с конфликтом на Украине и при этом не ввязываться в чужое противостояние“, - подытожила Евгения Ким.Больше об использовании экономических санкций в мировой политике в материале Ивана Лизана Почему Трамп дернул стоп-кран. Впереди мучительная терапия реальностью для новой команды Белого дома
сша
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
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5
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эксклюзив, сша, дональд трамп, казахстан, китай, украина.ру, вто, еаэс, экспортные пошлины, киргизия, узбекистан
Эксклюзив, США, Дональд Трамп, Казахстан, Китай, Украина.ру, ВТО, ЕАЭС, экспортные пошлины, Киргизия, Узбекистан

Заработать не удастся. Как торговая война США и Китая подействует на Среднюю Азию

06:15 15.04.2025
 
© AP / Mark Schiefelbein
- РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP / Mark Schiefelbein
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Импортные пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввел против 185 стран мира, нужно рассматривать не как проблему, а как возможность для развития. Такого мнения придерживаются в странах Средней Азии, большинство из которых при экспорте товаров в США должно заплатить минимальный тариф в размере 10%
Исключением является только Казахстан, для которого с 2 апреля действует 27-процентный тариф. В США такую ставку объясняют тем, что на американские товары в Казахстане действует совокупная ставка в 54%. Поэтому повышенные пошлины для Казахстана вторая администрация Трампа считает своеобразной ответной мерой.
Тем временем для Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Киргизии пошлина составляет лишь 10%.
По мнению спецпредставителя президента Узбекистана по ВТО Азизбека Урунова, в структуре американских пошлин можно увидеть возможности для развития некоторых отраслей, в которых Узбекистан обладает сравнительным преимуществом. В качестве примера он привел экспорт меди, который страна наращивает изо года в год.
По данным узбекских СМИ, только за пять месяцев 2024 года Алмалыкский горно-металлургический комбинат осуществил экспорт медной продукции на общую сумму 232,5 млн. долларов. Комбинат поставляет продукцию в более чем 20 стран мира, в том числе в США. Но доля американских потребителей занимает небольшую часть в структуре экспорта меди из Узбекистана.
По словам Урунова, этот сырьевой товар в основном экспортируется в страны Евразийского региона, прежде всего в Турцию и в Китай. С другой стороны, в ОАЭ работают два крупных производителя, чьи потребности превышают 300 тысяч тонн, но Узбекистан в настоящее время вообще не поставляет медь в эту страну.
Текущая ситуация на глобальном рынке, по мнению Урунова, может создать и новые возможности для текстильной и швейной промышленности Узбекистана, так как новые американские пошлины на продукцию лидеров этой отрасли значительно выше. Например, для Китая они составляют 34%, для Вьетнама – 46%, Тайланда – 36%, Индии – 26%. Это может стать толчком для привлечения инвестиций и наращивания экспорта из Узбекистана, полагает Урунов.
Тем временем бывший премьер Киргизии Акылбек Жапаров призывает действующие власти страны „встроиться в новые цепочки поставок, пока крупные игроки перегруппируются“. Для этого он предлагает список конкретных мер.
Среди прочего, Жапаров предлагает Киргизии озвучить азиатским производителям условия по локализации, упаковке, маркировке и реэкспорту товаров. Также он выступает за упрощение таможенных процедур и сертификации для того, чтобы разработать стратегию экспорта „через Киргизию“ для внешних партнеров. Для экспортеров, нацеленных на США, Жапаров предлагает введение налоговых льгот.
По мнению экс-премьера, у Киргизии есть ряд преимуществ – минимальный размер американских пошлин, выгодное географическое положение между Китаем, ЕАЭС и Южной Азией, низкие производственные издержки, доступ к региональным рынкам, мобильность и способность к быстрой адаптации.
Действительно, страны Средней Азии, в том числе Киргизия, способность к быстрой адаптации показали на деле, когда против России в начале 2022 года были введены жесткие экономические и торговые санкции со стороны Евросоюза.
Государства региона тогда стали довольно быстро встраиваться в схемы параллельного импорта. Это повлияло на быстрый рост рынков логистической недвижимости в этих странах, в том числе в Киргизии.
Однако этот процесс не остался незамеченным со стороны тогдашней американской администрации, которая пригрозила странам региона лишением доступа к самым важным рынкам мира, если они продолжат „оказывать материальную поддержку российской войне“.
После того, как в начале 2024 года США ввели вторичные санкции против банковского сектора тех стран, которые участвуют в проведении российских платежей за границу, банки Казахстана и Киргизии прекратили обслуживание российской платежной системы „Мир“. Хотя на уровне национальных банков подобные решения не принимались, банки сами проанализировали риски и решили отказаться от обслуживания российских карт.
Смогут ли страны Средней Азии вместе с Казахстаном теперь извлечь выгоду из таможенной войны Трампа, начатой в первую очередь для того, чтобы ущемить интересы Китая, и будет ли от этого польза для России, которая в данном случае может исполнять роль транзитера, в интервью Украина.ру рассказала шеф-редактор портала LogiStan.info Евгения Ким.
По словам эксперта, американские пошлины для стран Средней Азии и Казахстана кажутся страшными только на первый взгляд, но при ближайшем рассмотрении категорий товаров, которые под эти пошлины подпадают, картина выглядит иначе.
„Для примера возьмем Казахстан: США ввели для них пошлины в 27% – это самые большие цифры по региону. Товарооборот США и Казахстана по итогам 2024 года составил 4,5 млрд долларов, это меньше 4% от всего внешнего товарооборота страны. Из них экспорт - около 2 млрд, импорт – менее 2,5 млрд. Среди экспортных товаров преобладают – сырая нефть (70%), уран и серебро (менее 30%). Импорт в основном состоит из автомобилей, деталей к самолетам и медицинского оборудования“, - рассказала Ким.
Но при этом под повышенные тарифы в 27% попадают только 5% из 2 млрд, что является очень незначительной суммой, которая едва ли скажется на объеме и структуре товарооборота, отметила эксперт.
Правда, и заработать на реэкспорте в случае дальнейших ухудшений торговых отношений между США и Китаем у Казахстана вряд-ли не получится, продолжила Евгения Ким.
Скорее всего, Астана будет и дальше вести политику дистанцирования от текущих конфликтов, как это было в случае России и западных санкций, допустила эксперт. Если после 2022 года Киргизия и Узбекистан быстро перестроились и смогли извлечь выгоду из процесса перестройки торговых и логистических цепочек, то Казахстан показал себя в этом отношении гораздо более инертно, напомнила она.
„Относительно публикаций в СМИ о том, что страны Средней Азии и Казахстан могут извлечь выгоду за счет реэкспорта товаров из КНР в США и обратно – идея выглядит красиво, но пока ее реализация маловероятна. Дешевле и быстрее реализовать схемы по обходу тарифных барьеров используя страны Юго-Восточной Азии“, - полагает Ким.
По словам эксперта, торговое противостояние между США и Китаем только набирает обороты и пока крайне сложно прогнозировать развитие событий - никто точно не знает, как изменится мировая экономика в ближайшие месяцы.
„Заработать на реэкспорте китайских товаров в США и наоборот – маловероятный сценарий. По крайней мере, пока. Торговля между Россией и США сейчас заблокирована санкциями. Торговая война между США и КНР негативно сказывается на состоянии мировой экономики, уже привела к снижению цен на нефть и, как следствие, к снижению доходов российских экспортеров“, - подчеркнула Ким.
С другой стороны, кризис – это не только риски, но и шанс, продолжила она. Для России он может быть в том, что действия Трампа ломают устоявшийся за последние десятилетия мировой порядок, и это открывает для Москвы возможность перестроить международные отношения, изменить свое место в них, допустила эксперт.
Речь о признании "сфер влияния", о возможности извлечь пользу из попыток США привлечь Россию на свою сторону в противостоянии с Китаем, об ослаблении Европы и усилении Юго-Восточной Азии, отметила собеседница Украина.ру.
По ее мнению, в разгорающемся конфликте Вашингтона и Пекина Москве важно решать свои задачи.
„А именно – удерживать стабильность, сохранять темпы собственного роста и оставаться самодостаточными. Нужно развивать экономику, модернизировать армию, успешно решать вопрос с конфликтом на Украине и при этом не ввязываться в чужое противостояние“, - подытожила Евгения Ким.
Больше об использовании экономических санкций в мировой политике в материале Ивана Лизана Почему Трамп дернул стоп-кран. Впереди мучительная терапия реальностью для новой команды Белого дома
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