"Штучные люди". Ищенко рассказал о непростых задачах, которые стоят перед Дмитриевым на переговорах - 17.04.2025 Украина.ру
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"Штучные люди". Ищенко рассказал о непростых задачах, которые стоят перед Дмитриевым на переговорах
"Штучные люди". Ищенко рассказал о непростых задачах, которые стоят перед Дмитриевым на переговорах - 17.04.2025 Украина.ру
"Штучные люди". Ищенко рассказал о непростых задачах, которые стоят перед Дмитриевым на переговорах
Никакая дипломатическая задача не бывает простой. Поэтому для таких сложных мероприятий, как переговоры между Россией и США подбирают штучных людей – грамотных переговорщиков, которые при этом не будут тянуть одеяло на себя. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-16T21:15
2025-04-17T00:18
новости
россия
сша
ростислав ищенко
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москва
переговоры
консультанты
соглашение с ес
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Ключевой фигурой в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном является глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Если бы Россия посылала переговорщика в рамках "Минска" или "Стамбула", его задача была бы понятна: соглашения будут сорваны, но надо их подписать, считает эксперт.Ищенко подчеркнул, что сейчас на переговорах России необходимо добиться конкретного успеха. И подписать такое соглашение с США, которое будет выполняться. А на переговоры о таком соглашении еще надо выйти, указал он."Даже если эти консультации закончатся ничем, потом начнутся следующие. И следующие консультации будут опираться на результаты этих. Наши впечатления. Информация, которую мы смогли собрать (о чем-то догадались, что-то заметили, что-то вынудили сказать наших оппонентов)", — заявил политолог.Поэтому для таких сложных мероприятий подбирают штучных людей – грамотных переговорщиков, которые при этом "не будут тянуть одеяло на себя", добавил Ищенко. Он отметил, что никакая дипломатическая задача не бывает простой. "Если вам сказали любой ценой договориться или сорвать переговоры, вам гораздо проще. Либо вы идете на уступки, либо выдвигаете все новые требования, чтобы оппонент не выдержал и сказал: "Все, нам больше говорить не о чем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему переговорного процесса — в материале Евгении Кондаковой "Договариваться с Россией или давить на неё: раскол в администрации Трампа" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, ростислав ищенко, кирилл дмитриев, дональд трамп, москва, переговоры, консультанты, соглашение с ес, дипломатия, война, война на украине
Новости, Россия, США, Ростислав Ищенко, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Москва, переговоры, консультанты, соглашение с ЕС, дипломатия, война, война на Украине

"Штучные люди". Ищенко рассказал о непростых задачах, которые стоят перед Дмитриевым на переговорах

21:15 16.04.2025 (обновлено: 00:18 17.04.2025)
 
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Никакая дипломатическая задача не бывает простой. Поэтому для таких сложных мероприятий, как переговоры между Россией и США подбирают штучных людей – грамотных переговорщиков, которые при этом не будут тянуть одеяло на себя. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ключевой фигурой в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном является глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Если бы Россия посылала переговорщика в рамках "Минска" или "Стамбула", его задача была бы понятна: соглашения будут сорваны, но надо их подписать, считает эксперт.
Ищенко подчеркнул, что сейчас на переговорах России необходимо добиться конкретного успеха. И подписать такое соглашение с США, которое будет выполняться. А на переговоры о таком соглашении еще надо выйти, указал он.
"Даже если эти консультации закончатся ничем, потом начнутся следующие. И следующие консультации будут опираться на результаты этих. Наши впечатления. Информация, которую мы смогли собрать (о чем-то догадались, что-то заметили, что-то вынудили сказать наших оппонентов)", — заявил политолог.
Поэтому для таких сложных мероприятий подбирают штучных людей – грамотных переговорщиков, которые при этом "не будут тянуть одеяло на себя", добавил Ищенко. Он отметил, что никакая дипломатическая задача не бывает простой.
"Если вам сказали любой ценой договориться или сорвать переговоры, вам гораздо проще. Либо вы идете на уступки, либо выдвигаете все новые требования, чтобы оппонент не выдержал и сказал: "Все, нам больше говорить не о чем", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговорного процесса — в материале Евгении Кондаковой "Договариваться с Россией или давить на неё: раскол в администрации Трампа" на сайте Украина.ру.
Владимир Васильев интервью
15 апреля, 06:00
Владимир Васильев: Пока Россия ищет формулу мира по Украине, Китай решил дать США бойРоссия определила свои стартовые позиции по Украине, но каким содержанием их наполнить — большой вопрос. Китай тем временем специально провоцирует США на жесткие действия для укрепления своего политического авторитета.
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21:43Прилетели "цветочки": Алехин о том, как стаи "Гераней" атакуют объекты ВСУ в разных регионах Украины
21:15"Штучные люди". Ищенко рассказал о непростых задачах, которые стоят перед Дмитриевым на переговорах
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