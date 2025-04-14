https://ukraina.ru/20250414/1062516975.html
Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую Чернетчину
Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую Чернетчину - 14.04.2025 Украина.ру
Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую Чернетчину
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-04-14T18:00
2025-04-14T18:00
2025-04-14T18:00
эксклюзив
спецоперация
сумы
россия
вооруженные силы украины
десант
сумская область
курская область
пво
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057072095_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_316304e4e080547816bfbdbd9e4201a5.jpg
Сейчас у нас Курское и Белгородское направление плавно превращается в Сумское.Да, за ВСУ еще остается Олешня и Горналь вместе с монастырем, но их освобождение – вопрос нескольких недель. После этого мы выйдем на государственную границу и пойдем дальше. Тем более, в Сумской области мы уже создаем единый плацдарм.Мне бы лично хотелось, чтобы мы вспомнили, что у нас есть воздушно-десантные войска. Сейчас они используются как штурмовые полки. Но если бы мы могли использовать их по прямому назначению, спланировать десантную операцию и высадить их где-то в районе Великой Чернетчины, мы бы перерезали сообщение ВСУ между Сумами и государственной границей.Шансы на это есть. Учитывая, сколько систем ПВО врага мы повыбивали на этом направлении.Я понимаю, что это сложно. Но если бы мы высадили десант на 5-тысяч человек с техникой, который бы поддержало наше наступление с двух сторон на Великую Рыбицу и на Локню. Это была бы первая операция оперативного масштаба. Мы бы вышли за рамки бесконечных штурмов сел.Украинским военнослужащим под Сумами и так несладко. А если бы они узнали, что у них в тылу десантники, они бы посыпались. Пока же они воюют до конца.Чтобы провести такую операцию, нам нужна минимум 50-тысячная группировка. Враги говорят, что у нас этот резерв якобы есть. Если он есть, самое время его использовать.
https://ukraina.ru/20231211/1051915316.html
https://ukraina.ru/20250410/1062449291.html
сумы
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, спецоперация, сумы, россия, вооруженные силы украины, десант, сумская область, курская область, пво
Эксклюзив, Спецоперация, Сумы, Россия, Вооруженные силы Украины, десант, Сумская область, Курская область, ПВО
Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую Чернетчину
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Сейчас у нас Курское и Белгородское направление плавно превращается в Сумское.
Да, за ВСУ еще остается Олешня и Горналь вместе с монастырем, но их освобождение – вопрос нескольких недель. После этого мы выйдем на государственную границу и пойдем дальше. Тем более, в Сумской области мы уже создаем единый плацдарм.
Мне бы лично хотелось, чтобы мы вспомнили, что у нас есть воздушно-десантные войска. Сейчас они используются как штурмовые полки. Но если бы мы могли использовать их по прямому назначению, спланировать десантную операцию и высадить их где-то в районе Великой Чернетчины, мы бы перерезали сообщение ВСУ между Сумами и государственной границей.
Шансы на это есть. Учитывая, сколько систем ПВО врага мы повыбивали на этом направлении.
Я понимаю, что это сложно. Но если бы мы высадили десант на 5-тысяч человек с техникой, который бы поддержало наше наступление с двух сторон на Великую Рыбицу и на Локню. Это была бы первая операция оперативного масштаба. Мы бы вышли за рамки бесконечных штурмов сел.
Украинским военнослужащим под Сумами и так несладко. А если бы они узнали, что у них в тылу десантники, они бы посыпались. Пока же они воюют до конца.
Чтобы провести такую операцию, нам нужна минимум 50-тысячная группировка. Враги говорят, что у нас этот резерв якобы есть. Если он есть, самое время его использовать.