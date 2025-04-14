https://ukraina.ru/20250414/1062516975.html

Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую Чернетчину

Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую Чернетчину - 14.04.2025 Украина.ру

Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую Чернетчину

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-04-14T18:00

2025-04-14T18:00

2025-04-14T18:00

эксклюзив

спецоперация

сумы

россия

вооруженные силы украины

десант

сумская область

курская область

пво

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Сейчас у нас Курское и Белгородское направление плавно превращается в Сумское.Да, за ВСУ еще остается Олешня и Горналь вместе с монастырем, но их освобождение – вопрос нескольких недель. После этого мы выйдем на государственную границу и пойдем дальше. Тем более, в Сумской области мы уже создаем единый плацдарм.Мне бы лично хотелось, чтобы мы вспомнили, что у нас есть воздушно-десантные войска. Сейчас они используются как штурмовые полки. Но если бы мы могли использовать их по прямому назначению, спланировать десантную операцию и высадить их где-то в районе Великой Чернетчины, мы бы перерезали сообщение ВСУ между Сумами и государственной границей.Шансы на это есть. Учитывая, сколько систем ПВО врага мы повыбивали на этом направлении.Я понимаю, что это сложно. Но если бы мы высадили десант на 5-тысяч человек с техникой, который бы поддержало наше наступление с двух сторон на Великую Рыбицу и на Локню. Это была бы первая операция оперативного масштаба. Мы бы вышли за рамки бесконечных штурмов сел.Украинским военнослужащим под Сумами и так несладко. А если бы они узнали, что у них в тылу десантники, они бы посыпались. Пока же они воюют до конца.Чтобы провести такую операцию, нам нужна минимум 50-тысячная группировка. Враги говорят, что у нас этот резерв якобы есть. Если он есть, самое время его использовать.

https://ukraina.ru/20231211/1051915316.html

https://ukraina.ru/20250410/1062449291.html

сумы

россия

сумская область

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2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, сумы, россия, вооруженные силы украины, десант, сумская область, курская область, пво