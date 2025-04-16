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НАБУ предъявила новые обвинения бывшему замглавы офиса президента Смирнову

НАБУ предъявила новые обвинения бывшему замглавы офиса президента Смирнову - 16.04.2025 Украина.ру

НАБУ предъявила новые обвинения бывшему замглавы офиса президента Смирнову

Бывший замглавы офиса украинского президента Андрей Смирнов подозревается в совершении ряда преступлений. Об этом 16 апреля сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

2025-04-16T19:29

2025-04-16T19:29

2025-04-16T19:29

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Андрей Смирнов стал фигурантом громкой криминальной истории год назад, когда Владимир Зеленский уволил его с должности замглавы офиса президента. После этого экс-чиновнику были предъявлены обвинения ("подозрения") в коррупции. С тех пор Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследовали новые эпизоды уголовного прошлого Смирнова.Смирнов обвиняется в легализации незаконных доходов. По версии следствия, чиновник в 2019-2021 годах незаконно приобрел наличные средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов общей площадью более 300 кв. м. в рекреационной зоне Одесской области."Для маскировки таких действий обратился к бенефициару общества, владевшего землей на берегу моря, и передал для строительства объектов почти 6,5 млн грн. Готовое имущество, которым фактически пользовался чиновник, сначала оформили на общество, а после сообщения ему о подозрении в мае 2024 года переоформили на доверенное лицо", - рассказали в НАБУ.Там также напомнили о коррупционном происхождении денег бывшего замглавы офиса президента Украины."В 2022 году к топ-чиновнику обратился владелец строительной компании с предложением дать взятку в виде работ и услуг на сумму 100 тыс. дол. США для строительства одного из упомянутых домов на побережье. За это просил оказать содействие принятию Антимонопольным комитетом Украины решения об отмене результатов тендера, в котором победил конкурент, а в новом тендере – обеспечить победу его компании. Топ чиновник принял предложение, использовал служебное положение и выполнил взятые на себя обязательства. АМКУ впоследствии принял "нужное" решение", - сообщили в НАБУ.Андрей Смирнов был назначен заместителем главы президентского офиса 10 сентября 2019 года. Тогда эту структуру возглавлял Андрей Богдан, однако кадровые решения принимал Владимир Зеленский.Смирнов в офисе президента Украины решал вопросы правоохранительных и судебных органов, занимался правовой политикой. Журналисты выяснили, что замглавы президентского офиса брал взятки недвижимостью, которую приобретал на Западной Украине (в частности, во Львове и в Карпатах) с дисконтом 80-90%. НАБУ установило, что в период 2020-2022 годов Смирнов получил активы на 17,1 млн гривен при официальном доходе и сбережениях в 1,3 млн гривен.Тем временем телеграм-канал Мash сообщил, что 16 апреля правоохранительными органами России был задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов. Подробности в публикации Экс-губернатор Курской области задержан: правоохранители раскрыли, в чем его подозревают Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина игнорирует мораторий, Россия освобождает ДНР, ЕС героизирует пособников нацистов. Итоги 16 апреля

https://ukraina.ru/20250411/itogi-lyustratsii-na-ukraine-korruptsiyu-ne-pobedili-no-istoriyu-perepisali---1062464908.html

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