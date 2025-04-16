НАБУ предъявила новые обвинения бывшему замглавы офиса президента Смирнову - 16.04.2025 Украина.ру
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НАБУ предъявила новые обвинения бывшему замглавы офиса президента Смирнову
НАБУ предъявила новые обвинения бывшему замглавы офиса президента Смирнову - 16.04.2025 Украина.ру
НАБУ предъявила новые обвинения бывшему замглавы офиса президента Смирнову
Бывший замглавы офиса украинского президента Андрей Смирнов подозревается в совершении ряда преступлений. Об этом 16 апреля сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.
2025-04-16T19:29
2025-04-16T19:29
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Андрей Смирнов стал фигурантом громкой криминальной истории год назад, когда Владимир Зеленский уволил его с должности замглавы офиса президента. После этого экс-чиновнику были предъявлены обвинения ("подозрения") в коррупции. С тех пор Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследовали новые эпизоды уголовного прошлого Смирнова.Смирнов обвиняется в легализации незаконных доходов. По версии следствия, чиновник в 2019-2021 годах незаконно приобрел наличные средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов общей площадью более 300 кв. м. в рекреационной зоне Одесской области."Для маскировки таких действий обратился к бенефициару общества, владевшего землей на берегу моря, и передал для строительства объектов почти 6,5 млн грн. Готовое имущество, которым фактически пользовался чиновник, сначала оформили на общество, а после сообщения ему о подозрении в мае 2024 года переоформили на доверенное лицо", - рассказали в НАБУ.Там также напомнили о коррупционном происхождении денег бывшего замглавы офиса президента Украины."В 2022 году к топ-чиновнику обратился владелец строительной компании с предложением дать взятку в виде работ и услуг на сумму 100 тыс. дол. США для строительства одного из упомянутых домов на побережье. За это просил оказать содействие принятию Антимонопольным комитетом Украины решения об отмене результатов тендера, в котором победил конкурент, а в новом тендере – обеспечить победу его компании. Топ чиновник принял предложение, использовал служебное положение и выполнил взятые на себя обязательства. АМКУ впоследствии принял "нужное" решение", - сообщили в НАБУ.Андрей Смирнов был назначен заместителем главы президентского офиса 10 сентября 2019 года. Тогда эту структуру возглавлял Андрей Богдан, однако кадровые решения принимал Владимир Зеленский.Смирнов в офисе президента Украины решал вопросы правоохранительных и судебных органов, занимался правовой политикой. Журналисты выяснили, что замглавы президентского офиса брал взятки недвижимостью, которую приобретал на Западной Украине (в частности, во Львове и в Карпатах) с дисконтом 80-90%. НАБУ установило, что в период 2020-2022 годов Смирнов получил активы на 17,1 млн гривен при официальном доходе и сбережениях в 1,3 млн гривен.Тем временем телеграм-канал Мash сообщил, что 16 апреля правоохранительными органами России был задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов. Подробности в публикации Экс-губернатор Курской области задержан: правоохранители раскрыли, в чем его подозревают Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина игнорирует мораторий, Россия освобождает ДНР, ЕС героизирует пособников нацистов. Итоги 16 апреля
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новости, украина, россия, курская область, владимир зеленский, набу, андрей богдан, сап, амку, коррупция, офис президента
Новости, Украина, Россия, Курская область, Владимир Зеленский, НАБУ, Андрей Богдан, САП, АМКУ, коррупция, Офис президента

НАБУ предъявила новые обвинения бывшему замглавы офиса президента Смирнову

19:29 16.04.2025
 
© Андрей Смирнов/Facebook
© Андрей Смирнов/Facebook
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Бывший замглавы офиса украинского президента Андрей Смирнов подозревается в совершении ряда преступлений. Об этом 16 апреля сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Андрей Смирнов стал фигурантом громкой криминальной истории год назад, когда Владимир Зеленский уволил его с должности замглавы офиса президента. После этого экс-чиновнику были предъявлены обвинения ("подозрения") в коррупции. С тех пор Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследовали новые эпизоды уголовного прошлого Смирнова.
"НАБУ и САП разоблачили бывшего заместителя руководителя офиса президента Украины (2019-2024 гг.) на легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере. Указанное лицо уже привлекается НАБУ и САП к уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму 15,7 млн. грн. (почти $400 тыс в эквиваленте, - прим.)", - сказано в официальном сообщении.
Смирнов обвиняется в легализации незаконных доходов. По версии следствия, чиновник в 2019-2021 годах незаконно приобрел наличные средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов общей площадью более 300 кв. м. в рекреационной зоне Одесской области.
"Для маскировки таких действий обратился к бенефициару общества, владевшего землей на берегу моря, и передал для строительства объектов почти 6,5 млн грн. Готовое имущество, которым фактически пользовался чиновник, сначала оформили на общество, а после сообщения ему о подозрении в мае 2024 года переоформили на доверенное лицо", - рассказали в НАБУ.
Там также напомнили о коррупционном происхождении денег бывшего замглавы офиса президента Украины.
"В 2022 году к топ-чиновнику обратился владелец строительной компании с предложением дать взятку в виде работ и услуг на сумму 100 тыс. дол. США для строительства одного из упомянутых домов на побережье. За это просил оказать содействие принятию Антимонопольным комитетом Украины решения об отмене результатов тендера, в котором победил конкурент, а в новом тендере – обеспечить победу его компании. Топ чиновник принял предложение, использовал служебное положение и выполнил взятые на себя обязательства. АМКУ впоследствии принял "нужное" решение", - сообщили в НАБУ.
Андрей Смирнов был назначен заместителем главы президентского офиса 10 сентября 2019 года. Тогда эту структуру возглавлял Андрей Богдан, однако кадровые решения принимал Владимир Зеленский.
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Смирнов в офисе президента Украины решал вопросы правоохранительных и судебных органов, занимался правовой политикой. Журналисты выяснили, что замглавы президентского офиса брал взятки недвижимостью, которую приобретал на Западной Украине (в частности, во Львове и в Карпатах) с дисконтом 80-90%. НАБУ установило, что в период 2020-2022 годов Смирнов получил активы на 17,1 млн гривен при официальном доходе и сбережениях в 1,3 млн гривен.
Тем временем телеграм-канал Мash сообщил, что 16 апреля правоохранительными органами России был задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов. Подробности в публикации Экс-губернатор Курской области задержан: правоохранители раскрыли, в чем его подозревают
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