https://ukraina.ru/20250416/ofis-zelenskogo-tramp-budet-prodavat-oruzhie-ukraine-1062561199.html

Офис Зеленского: Трамп будет продавать оружие Украине

Офис Зеленского: Трамп будет продавать оружие Украине - 16.04.2025 Украина.ру

Офис Зеленского: Трамп будет продавать оружие Украине

Президент США Дональд Трамп продаст оружие Украине, потому что это выгодно, а заявлять он может что угодно. Об этом 16 апреля заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.

2025-04-16T18:48

2025-04-16T18:48

2025-04-16T18:48

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Бизнесу США выгодно продавать оружие в условиях военного конфликта на территории Украины, отметил Подоляк. Он также обратил внимание на заинтересованность в финансовой поддержке такими бизнесменами республиканской партии, к которой принадлежит Трамп.В комментарии YouTube-каналу РБК-Украина Подоляк также заявил, что бизнесмена США нет резона отказываться от поставок оружия на Украину, особенно на коммерческой основе. По мнению советника офиса Зеленского, это непрагматично и поэтому Трамп точно не будет придерживаться таких ограничений.Владимир Путин угрожает репутации нынешнего президента США, уверен советник Зеленского. При этом он отметил, что Трамп пока этого не понимает."И я думаю, что как только господин Трамп поймет обнуление своей репутации со стороны Путина, все эти мифические, иллюзорные договоренности, которые они вроде бы уже получили в рамках переговоров об экономике, он существенно ускорит поставки соответствующих инструментов для нанесения максимального ущерба Российской Федерации на поле боя", - пояснил Подоляк.Украинское издание напомнило, что 9 апреля Зеленский заявил о готовности купить у США средства ПВО и другое оружие в "большом пакете" на $30-50 млрд. Затем, 14 апреля Зеленский заявил, что Украина готова купить у США 10 систем Patriot или получить лицензии на их производство. После этого Трамп заявил, что думать о покупке ракет надо было до того, как начинать войну, тем более против державы в 20 раз больше с надеждой, что кто-то потом даст какие-то ракеты.Взгляд на проблему из ЕС представлен в публикации Трамп отказался поставлять Украине ракеты даже за деньги — Bild Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Украинский взгляд: "Трампу пора прекращать спасать Россию, это уже невозможно"

https://ukraina.ru/20250414/beschestnyy-deyatel-zelenskiy-razozlil-trampa-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-14-aprelya-1062507146.html

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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, михаил подоляк, владимир зеленский, республиканская партия, торговля оружием, пво, военная помощь, сво, новости сво сейчас