Офис Зеленского: Трамп будет продавать оружие Украине - 16.04.2025 Украина.ру
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Офис Зеленского: Трамп будет продавать оружие Украине
Офис Зеленского: Трамп будет продавать оружие Украине - 16.04.2025 Украина.ру
Офис Зеленского: Трамп будет продавать оружие Украине
Президент США Дональд Трамп продаст оружие Украине, потому что это выгодно, а заявлять он может что угодно. Об этом 16 апреля заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.
2025-04-16T18:48
2025-04-16T18:48
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Бизнесу США выгодно продавать оружие в условиях военного конфликта на территории Украины, отметил Подоляк. Он также обратил внимание на заинтересованность в финансовой поддержке такими бизнесменами республиканской партии, к которой принадлежит Трамп.В комментарии YouTube-каналу РБК-Украина Подоляк также заявил, что бизнесмена США нет резона отказываться от поставок оружия на Украину, особенно на коммерческой основе. По мнению советника офиса Зеленского, это непрагматично и поэтому Трамп точно не будет придерживаться таких ограничений.Владимир Путин угрожает репутации нынешнего президента США, уверен советник Зеленского. При этом он отметил, что Трамп пока этого не понимает."И я думаю, что как только господин Трамп поймет обнуление своей репутации со стороны Путина, все эти мифические, иллюзорные договоренности, которые они вроде бы уже получили в рамках переговоров об экономике, он существенно ускорит поставки соответствующих инструментов для нанесения максимального ущерба Российской Федерации на поле боя", - пояснил Подоляк.Украинское издание напомнило, что 9 апреля Зеленский заявил о готовности купить у США средства ПВО и другое оружие в "большом пакете" на $30-50 млрд. Затем, 14 апреля Зеленский заявил, что Украина готова купить у США 10 систем Patriot или получить лицензии на их производство. После этого Трамп заявил, что думать о покупке ракет надо было до того, как начинать войну, тем более против державы в 20 раз больше с надеждой, что кто-то потом даст какие-то ракеты.Взгляд на проблему из ЕС представлен в публикации Трамп отказался поставлять Украине ракеты даже за деньги — Bild Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Украинский взгляд: "Трампу пора прекращать спасать Россию, это уже невозможно"
https://ukraina.ru/20250414/beschestnyy-deyatel-zelenskiy-razozlil-trampa-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-14-aprelya-1062507146.html
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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, михаил подоляк, владимир зеленский, республиканская партия, торговля оружием, пво, военная помощь, сво, новости сво сейчас
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Республиканская партия, торговля оружием, ПВО, военная помощь, СВО, новости СВО сейчас

Офис Зеленского: Трамп будет продавать оружие Украине

18:48 16.04.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Армия-2022"
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Президент США Дональд Трамп продаст оружие Украине, потому что это выгодно, а заявлять он может что угодно. Об этом 16 апреля заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Бизнесу США выгодно продавать оружие в условиях военного конфликта на территории Украины, отметил Подоляк. Он также обратил внимание на заинтересованность в финансовой поддержке такими бизнесменами республиканской партии, к которой принадлежит Трамп.
"Президент Украины обращается к США, чисто прагматично говорит, давайте будем у вас покупать оружие. Для производителей оружия, которые являются донорами Республиканской партии, присутствие в войне Украины против России очевидно положительное, потому что оно увеличивает доходность этих компаний, увеличивает долю на глобальном рынке и влияние этих компаний", - заявил Подоляк.
В комментарии YouTube-каналу РБК-Украина Подоляк также заявил, что бизнесмена США нет резона отказываться от поставок оружия на Украину, особенно на коммерческой основе. По мнению советника офиса Зеленского, это непрагматично и поэтому Трамп точно не будет придерживаться таких ограничений.
"Он может там делать любые заявления, но продавать оружие в полном объеме, особенно оружие, которое является эффективным сегодня против российского оружия, которое является прямым конкурентом американских оружейников, это очевидные плюсы", - заявил советник офиса украинского президента, говоря о президенте США.
Владимир Путин угрожает репутации нынешнего президента США, уверен советник Зеленского. При этом он отметил, что Трамп пока этого не понимает.
"И я думаю, что как только господин Трамп поймет обнуление своей репутации со стороны Путина, все эти мифические, иллюзорные договоренности, которые они вроде бы уже получили в рамках переговоров об экономике, он существенно ускорит поставки соответствующих инструментов для нанесения максимального ущерба Российской Федерации на поле боя", - пояснил Подоляк.
14 апреля, 13:17
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Украинское издание напомнило, что 9 апреля Зеленский заявил о готовности купить у США средства ПВО и другое оружие в "большом пакете" на $30-50 млрд. Затем, 14 апреля Зеленский заявил, что Украина готова купить у США 10 систем Patriot или получить лицензии на их производство. После этого Трамп заявил, что думать о покупке ракет надо было до того, как начинать войну, тем более против державы в 20 раз больше с надеждой, что кто-то потом даст какие-то ракеты.
Взгляд на проблему из ЕС представлен в публикации Трамп отказался поставлять Украине ракеты даже за деньги — Bild
Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Украинский взгляд: "Трампу пора прекращать спасать Россию, это уже невозможно"
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