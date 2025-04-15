https://ukraina.ru/20250415/reketiru-zelenskomu-nuzhna-bucha-2-ukrainskie-i-rossiyskie-eksperty-i-politiki-o-voyne-i-mire-1062510566.html

Рэкетиру Зеленскому нужна "Буча-2". Украинские и российские эксперты и политики о войне и мире

Рэкетиру Зеленскому нужна "Буча-2". Украинские и российские эксперты и политики о войне и мире - 15.04.2025 Украина.ру

Рэкетиру Зеленскому нужна "Буча-2". Украинские и российские эксперты и политики о войне и мире

На Украине эксперты, политики и ЛОМы задумались над тем, не слишком ли дорогую цену вынуждены платить мирные граждане страны за амбиции Банковой. Украина.ру, 15.04.2025

2025-04-15T05:29

2025-04-15T05:29

2025-04-15T05:29

эксклюзив

сво

украина

владимир зеленский

сумы

санкции

игорь мосийчук

алексей арестович

александр шелест

александр дубинский

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На Украине эксперты, политики и ЛОМы задумались над тем, не слишком ли дорогую цену вынуждены платить мирные граждане страны за амбиции Банковой.Связано это с воскресным ударом ВС РФ по Сумам – целились по военным, но ВСУ традиционно прикрываются гражданскими. В Сумах удар наносился по построению бригады ВСУ, но пострадали при этом и мирные люди. Анализ немедленно последовавшего информационного "эха" этого удара как на Украине, так и на Западе, заставляет многих наблюдателей предположить, что гражданских (да и военных) подставили под удар намеренно – вероятно, ради срыва переговоров.Украинский политолог Руслан Бортник в эфире ютуб-канала Politeka напомнил, что это не первый случай, когда в ВСУ под явной угрозой атак устраивают построения.По его словам, в случае с ударом по фактически прифронтовому городу Сумы тоже надо разбираться с тем, кто именно додумался организовать построение бригады при наличии явных угроз."Или это специальная диверсия? Может быть, специально людей собрали, подставили под удар?" - задал вопрос Бортник.Украинский журналист Юрий Бутусов в эфире своего видеоблога заявил, что за гибель гражданских в Сумах должны ответить глава областной военно-гражданской администрации Владимир Артюх и сам Зеленский, поставивший его на эту должность – именно по их вине собрание с участием военных проводили в центре города, в Конгресс-центре местного университета.Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* в своем видеоблоге заявил, что награждение военных в Сумах проводили в укрытии, но в это же время готовили празднование – и в результате удара погибли мирные люди.Он добавил, что в украинском информационном пространстве в освещении этого события наблюдается явный перекос – обвиняют во всем исключительно "российскую военщину". Однако, по словам экс-нардепа, виновны также и украинские чиновники и депутаты, организовавшие это мероприятие в прифронтовых Сумах.Мосийчук подчеркнул, что должно быть проведено следствие и должны быть наказаны все виновные политики и чиновники, которые хотели попиариться на этом мероприятии, должны быть наказаны и военные, "которые согласились подыграть им с этим пиаром".Находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский вообще заподозрил Зеленского в сговоре с Москвой."В принципе, в стране кровавых кривых зеркал это никого не удивляет: Зеленскому постоянно нужна кровь для срыва переговоров, русские всегда готовы эту кровь обеспечить. Надо только дать им координаты", - написал нардеп в своем блоге. По его мнению, "и Путин, и Зеленский не заинтересованы в окончании войны".Тут стоит отметить, что ВС РФ не наносят намеренно удары по мирным объектам, тут даже не нужно искать особых доказательств - если бы российские военные вели себя по-другому, то все украинцы давно бы ощутили это на себе. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что российская сторона готова к переговорам по украинской проблематике. При этом отмечалось, что все цели спецоперации должны быть достигнуты.А вот Зеленский в завершении конфликта действительно не заинтересован, более того, он сейчас – "главное препятствие для мира", отметил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий."Совершенно очевидно намерение укрорежима создать или использовать любой повод для срыва переговоров по украинскому урегулированию. От ежедневного нарушения Киевом соглашения об отказе от ударов по объектам энергоструктуры до попыток провокаций в духе Бучи-2", - подчеркнул политик.Он продолжил: "Цель у Зеленского одна – продолжить войну. Чтобы сохранить свою власть, отодвинув выборы, чреватые для него уходом в политическое небытие (в лучшем случае)".Еще один предмет обсуждения и споров - санкции. Споры эти возникли в связи с последним (по времени) санкционным списком украинского Совбеза, в который попали, в частности, и журналисты издания Украина.ру. Но оказались в этом списке и некоторые известные украинские блогеры и политологи.Экс-советник ОП Алексей Арестович* в интервью попавшему под санкции Банковой журналисту Александру Шелесту** напомнил, что введение санкций против граждан Украины противоречит Конституции. Но кого уже волнует эта Конституция? Он рассказал, что еще в 2022 введение санкций против граждан Украины превратили в бизнес – тогда украинский Совбез "штамповал" список за списком, а потом к людям приезжали с предложением уплатить определенную сумму – "и ты уже не под санкциями"."Чисто рэкет со стороны офиса (Зеленского – Ред.) такого очень низкого пошиба", - сказал экс-советник этого самого офиса.Однако, по его словам, в ОП "заигрались" с санкциями, получилось, что "санкции – это просто аналог "Миротворца" (украинский ресурс, куда заносят данные о всех неугодных киевскому режиму – Ред.), дебиловатого этого сайта, куда записывают всех – от Трампа до Тулси Габбард... только в исполнении офиса".Арестович добавил, что "с точки зрения государственных интересов эта клоунада не несет никакого эффекта абсолютно".В завершение приведем фрагмент из комментариев к видеозаписи интервью: "Как говорится, вот и за вами пришли. Когда приходили за коммунистами, русскоговорящими, антимайдановцами, выступающими за мирные отношения с Россией, за журналистами из оппозиционных каналов и прочими адекватными украинцами, вы молчали. Кто теперь будет защищать вас? Все по классике".К этому и добавить нечего.* Внесён в список экстремистов и террористов в РФ* Объявлен иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Сергея Зуева "Украинская элита отказалась от страны и занялась привычным мародёрством. Эксперты о происходящем"

https://ukraina.ru/20250414/ne-pervyy-vzryv-chto-proizoshlo-v-sumakh-na-samom-dele-1062504944.html

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