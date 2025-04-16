Продление военного положения на Украине обернулось поисками "агентов Кремля"
11:03 16.04.2025 (обновлено: 12:27 16.04.2025)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский решил продлить военное положение на Украине, не дожидаясь окончания предыдущего периода. Голосование по этой инициативе пройдет в Верховной Раде 16 апреля. В парламенте, однако, наметился раскол, власть и оппозиция обвиняют друг друга в работе на Россию
Зачем Зеленскому военное положение
Военное положение (ВП) было введено на Украине в день начала российской военной спецоперации. С тех пор оно продлевается каждый раз на очередные 90 дней. Происходит это в результате принятия Радой специального закона, который вносит в парламент Зеленский.
До настоящего момента это считалось техническим моментом и никаких проблем с пролонгацией этого режима у властей не было, но в этот раз все пошло не по плану.
В предыдущий раз ВП продлевалось 15 января, закончиться оно должно 9 мая. Обычно этот режим вместе с мобилизацией продлевали ближе к дате окончания, но сейчас хотят сделать это сильно заранее.
Одна из причин такого решения в известной степени символическая. В последние месяцы киевский режим и лично Зеленский испытывают проблемы в отношениях с Соединенными Штатами. Белый дом после прихода к власти Дональда Трампа объявил о своем желании завершить украинский конфликт и перестать в него вкладываться так, как это было при предыдущей администрации.
Вашингтон начал контакты с Москвой, прошло уже несколько раундов переговоров на разных уровнях. В конце прошлой недели в Санкт-Петербурге состоялась встреча Владимира Путина и спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа. Последний по итогам диалога заявил, что стороны обсуждали целый спектр глобальных вопросов и выразил мнение, что Кремль и Белый дом приближаются к заключению сделки.
Дамокловым мечом над Украиной повисла и ресурсная сделка с США, которая будет означать фактический контроль Штатов над всеми украинскими недрами, стратегическими объектами, отраслями промышленности и т.д. Зеленский и его команда пытаются затянуть переговоры и выторговать у Вашингтона более выгодные условия, однако США на уступки не идут.
Все это в совокупности ставит под сомнение дальнейшую поддержку Зеленского как руководителя Украины со стороны США, без которых украинское государство рискует рано или поздно обрушиться.
Вчера, 09:50Экономика Украины и война: Трамп на распутье, налог на "старые туфли" и уголь из-за океанаК середине апреля киевская власть вновь проявила свою крохоборскую сущность, анонсировав за неделю два налога: с продаж на сервисах онлайн-объявлений и с оборота криптовалюты. Заодно Вашингтон посетила украинская делегация, обсуждавшая минеральную сделку, а ЕС вновь подтвердил своё решение обложить украинский импорт таможенными пошлинами.
Для правящей на Украине группы любая остановка боевых действий будет означать необходимость сворачивать военное положение, а значит возвращаться к выборам, как президентским, так и парламентским, хотя их отмена и вовсе противоречила Конституции.
Пошли разговоры, что режим ВП на Украине может быть не продлен 9 мая, после чего в июле-августе в стране могли бы пройти выборы президента. Такой вариант ряд экспертов даже называли выгодным для Зеленского, чьи шансы при скоротечной избирательной кампании выглядели предпочтительнее.
Есть и другая точка зрения, согласно которой переизбрание Зеленского так или иначе все равно оказывается под большим вопросом, т.к. его рейтинг сильно уступает рейтингу экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
Таким образом, только режим войны позволяет правящему режиму без особого напряжения и в тепличных условиях диктатуры оставаться у власти сколь угодно долго.
Досрочное продление ВП демонстрирует, что Зеленский не намерен идти на поводу сторонников мира и будет продолжать воевать. Это минимизирует шансы на мирное соглашение в обозримом будущем и прекращение боевых действий, продлевая политическую жизнь Зеленского.
Конечно, при желании ВП можно будет отменить досрочно, однако тут важен сам посыл, время и обстоятельства, при которых он исходит.
Почему в этот раз все пошло не так
В условиях, когда позиции Зеленского в Вашингтоне перестали быть незыблемыми, когда в США все настойчивее говорят о необходимости прекращения огня, а внутри страны ширится число сторонников идеи заморозки войны, на Украине зашевелились политсилы, причисляющие себя к оппозиции.
По их мнению, такой блицкриг с продлением ВП говорит о складывающейся в стране диктатуре. Выразителем такой точки зрения, в частности, стал пятый президент Украины Петр Порошенко*.
Он назвал Зеленского "неудачным лидером команды, которая ведет страну к диктатуре".
"Неограниченная власть Офиса над вами, над парламентариями – это унизительно для всей Украины", - сказал он в обращении к депутатам.
Ему вторит его однопартиец Алексей Гончаренко**. Он рассказал у себя в соцсетях, что будет голосовать против продления военного положения.
По его мнению, властям нужно сначала решить ряд вопросов, а именно установить сроки демобилизации и службы, а также закрыть территориальные центры комплектования (аналоги военкоматов) и ввести систему рекрутинга.
Политик отметил, что режим ВП действует до 9 мая, поэтому если сегодня парламент провалит его продление, то ничего страшного не произойдет.
"Но это станет хорошим давлением на власть, чтобы наконец был внесен законопроект о конечных сроках службы и о реформах, которые так необходимы нашему государству прямо сейчас. Поэтому не сейте панику и давайте вернем субъектность Рады. И начнем работать на людей, а не на Офис президента", - написал Гончаренко.
Получается, что критика со стороны Порошенко (который совсем недавно еще не соглашался с оценкой Трампа Зеленского как диктатора) и его соратников носит тактический характер. Дескать, в нужный момент проголосуем за, чтобы не злить власть, а сейчас позволим себе проголосовать против, чтобы набрать на этом политические очки ввиду усиливающихся разговоров про выборы.
Из-за голосования по продлению ВП власть и ее оппоненты начали обвинять друг друга в "работе на Путина".
Так, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал тех, кто проголосует против участниками кастинга, который устроил себе российский президент в украинском парламенте, а бывший депутат Игорь Мосийчук** обвинил уже самого Стефанчука во все той же "работе на Путина". По его словам, продление ВП приведет к еще большей потере территорий и смертям все новых и новых украинцев.
С последним тезисом спорить трудно. Под руководством Зеленского Украина продолжает медленно, но верно сжиматься в своих размерах, терпя беспрецедентную демографическую катастрофу. Правящая в стране верхушка снова демонстрирует, что готова к дальнейшим жертвоприношениям ради собственной власти.
* Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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