https://ukraina.ru/20250416/prodlenie-voennogo-polozheniya-na-ukraine-obernulos-poiskami-agentov-kremlya-1062546820.html

Продление военного положения на Украине обернулось поисками "агентов Кремля"

Продление военного положения на Украине обернулось поисками "агентов Кремля" - 16.04.2025 Украина.ру

Продление военного положения на Украине обернулось поисками "агентов Кремля"

Владимир Зеленский решил продлить военное положение на Украине, не дожидаясь окончания предыдущего периода. Голосование по этой инициативе пройдет в Верховной Раде 16 апреля. В парламенте, однако, наметился раскол, власть и оппозиция обвиняют друг друга в работе на Россию

2025-04-16T11:03

2025-04-16T11:03

2025-04-16T12:27

эксклюзив

украина

сша

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

верховная рада

военное положение

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/13/1059037425_0:109:1042:695_1920x0_80_0_0_00aea836e1daf453cddc05a16ffa67b7.jpg

Зачем Зеленскому военное положениеВоенное положение (ВП) было введено на Украине в день начала российской военной спецоперации. С тех пор оно продлевается каждый раз на очередные 90 дней. Происходит это в результате принятия Радой специального закона, который вносит в парламент Зеленский.До настоящего момента это считалось техническим моментом и никаких проблем с пролонгацией этого режима у властей не было, но в этот раз все пошло не по плану.В предыдущий раз ВП продлевалось 15 января, закончиться оно должно 9 мая. Обычно этот режим вместе с мобилизацией продлевали ближе к дате окончания, но сейчас хотят сделать это сильно заранее.Одна из причин такого решения в известной степени символическая. В последние месяцы киевский режим и лично Зеленский испытывают проблемы в отношениях с Соединенными Штатами. Белый дом после прихода к власти Дональда Трампа объявил о своем желании завершить украинский конфликт и перестать в него вкладываться так, как это было при предыдущей администрации.Вашингтон начал контакты с Москвой, прошло уже несколько раундов переговоров на разных уровнях. В конце прошлой недели в Санкт-Петербурге состоялась встреча Владимира Путина и спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа. Последний по итогам диалога заявил, что стороны обсуждали целый спектр глобальных вопросов и выразил мнение, что Кремль и Белый дом приближаются к заключению сделки.Дамокловым мечом над Украиной повисла и ресурсная сделка с США, которая будет означать фактический контроль Штатов над всеми украинскими недрами, стратегическими объектами, отраслями промышленности и т.д. Зеленский и его команда пытаются затянуть переговоры и выторговать у Вашингтона более выгодные условия, однако США на уступки не идут.Все это в совокупности ставит под сомнение дальнейшую поддержку Зеленского как руководителя Украины со стороны США, без которых украинское государство рискует рано или поздно обрушиться.Для правящей на Украине группы любая остановка боевых действий будет означать необходимость сворачивать военное положение, а значит возвращаться к выборам, как президентским, так и парламентским, хотя их отмена и вовсе противоречила Конституции.Пошли разговоры, что режим ВП на Украине может быть не продлен 9 мая, после чего в июле-августе в стране могли бы пройти выборы президента. Такой вариант ряд экспертов даже называли выгодным для Зеленского, чьи шансы при скоротечной избирательной кампании выглядели предпочтительнее.Есть и другая точка зрения, согласно которой переизбрание Зеленского так или иначе все равно оказывается под большим вопросом, т.к. его рейтинг сильно уступает рейтингу экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.Таким образом, только режим войны позволяет правящему режиму без особого напряжения и в тепличных условиях диктатуры оставаться у власти сколь угодно долго.Досрочное продление ВП демонстрирует, что Зеленский не намерен идти на поводу сторонников мира и будет продолжать воевать. Это минимизирует шансы на мирное соглашение в обозримом будущем и прекращение боевых действий, продлевая политическую жизнь Зеленского.Конечно, при желании ВП можно будет отменить досрочно, однако тут важен сам посыл, время и обстоятельства, при которых он исходит.Почему в этот раз все пошло не такВ условиях, когда позиции Зеленского в Вашингтоне перестали быть незыблемыми, когда в США все настойчивее говорят о необходимости прекращения огня, а внутри страны ширится число сторонников идеи заморозки войны, на Украине зашевелились политсилы, причисляющие себя к оппозиции.По их мнению, такой блицкриг с продлением ВП говорит о складывающейся в стране диктатуре. Выразителем такой точки зрения, в частности, стал пятый президент Украины Петр Порошенко*.Он назвал Зеленского "неудачным лидером команды, которая ведет страну к диктатуре".Ему вторит его однопартиец Алексей Гончаренко**. Он рассказал у себя в соцсетях, что будет голосовать против продления военного положения.По его мнению, властям нужно сначала решить ряд вопросов, а именно установить сроки демобилизации и службы, а также закрыть территориальные центры комплектования (аналоги военкоматов) и ввести систему рекрутинга.Политик отметил, что режим ВП действует до 9 мая, поэтому если сегодня парламент провалит его продление, то ничего страшного не произойдет."Но это станет хорошим давлением на власть, чтобы наконец был внесен законопроект о конечных сроках службы и о реформах, которые так необходимы нашему государству прямо сейчас. Поэтому не сейте панику и давайте вернем субъектность Рады. И начнем работать на людей, а не на Офис президента", - написал Гончаренко.Получается, что критика со стороны Порошенко (который совсем недавно еще не соглашался с оценкой Трампа Зеленского как диктатора) и его соратников носит тактический характер. Дескать, в нужный момент проголосуем за, чтобы не злить власть, а сейчас позволим себе проголосовать против, чтобы набрать на этом политические очки ввиду усиливающихся разговоров про выборы.Из-за голосования по продлению ВП власть и ее оппоненты начали обвинять друг друга в "работе на Путина".Так, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал тех, кто проголосует против участниками кастинга, который устроил себе российский президент в украинском парламенте, а бывший депутат Игорь Мосийчук** обвинил уже самого Стефанчука во все той же "работе на Путина". По его словам, продление ВП приведет к еще большей потере территорий и смертям все новых и новых украинцев.С последним тезисом спорить трудно. Под руководством Зеленского Украина продолжает медленно, но верно сжиматься в своих размерах, терпя беспрецедентную демографическую катастрофу. Правящая в стране верхушка снова демонстрирует, что готова к дальнейшим жертвоприношениям ради собственной власти.* Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга** Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, что ни у США, ни у России нет и не может быть конкретного плана о том, как должна выглядеть постукраинская реальность - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине.

https://ukraina.ru/20250416/ekonomika-ukrainy-i-voyna-tramp-na-raspute-nalog-na-starye-tufli-i-ugol-iz-za-okeana-1062544034.html

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, верховная рада, военное положение, сво