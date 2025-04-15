https://ukraina.ru/20250415/sluzhit-budut-vse-khunveybiny-ermaka-ubili-million-ukraintsev-1062506449.html

"Служить будут все". Хунвейбины Ермака убили миллион украинцев

"Служить будут все". Хунвейбины Ермака убили миллион украинцев - 15.04.2025 Украина.ру

"Служить будут все". Хунвейбины Ермака убили миллион украинцев

Трамп хочет "сожрать Украину". Зеленский - "кидала, шулер и наглец". "Дико звучит, но служить будут все!"

2025-04-15T05:40

2025-04-15T05:40

2025-04-15T05:40

эксклюзив

дональд трамп

владимир зеленский

украина

сша

эр-рияд (провинция)

павел палиса

офис президента

вооруженные силы украины

всу

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Реальные потери ВСУ - 1 млнНа Украине утро начинается с угроз.Мы с вами узнаем: чем угрожает власть тому населению, которое ещё осталось на этой территории?Какие перспективы в принципе имеет Украина как в прошлом экономически развитая страна?Почему Трамп не будет общаться с Зеленским?Какие реальные потери Украины? Их подтверждает бывший премьер Украины Николай Азаров.Сожрать Украину!Некоторые цитаты заслуживают того, чтобы привести их на украинском языке. Настолько красочно они звучат.Вот Игорь Мосийчук*, бывший депутат Рады, рассуждает о текущей политической обстановке:"Трамп хоче зжэрты Украину" (сожрать)С Трампом надо разговаривать, считает Мосийчук. Но сделать это невозможно, пока у власти находится Зеленский."Трамп знэважае його" (не уважает)А почему?Он считает Зеленского "кыдалом, шулэром и нахабою, вин знэважае його" (кидалой, шулером и наглецом).Кидала - потому что пытался обмануть Трампа минимум трижды (еще на первом сроке президентства).Шулер - потому что пытался обмануть со "сделкой с редкоземельными"Наглец - проспал встречу с его министром финансов и устроил дебош в Белом доме.Трамп не уважает Зеленского, потому что вся его команда - "тотальные мародёры, тотальные клептократы. На столе у Трампа - счета и адреса, куда выводились миллиарды, в том числе американской помощи.""Никаких переговоров Трампа с Зеленским не будет. Они не закончатся никогда и ничем. Если мы хотим стратегического взаимодействия с США, мы должны избавиться от диктаторского режима Зеленского", - делает вывод Мосийчук.Но как это сделать?Не так легко скинуть "криворожского гопника", которого сделали своим орудием силы глобалистов и евроатлантистов-демократов.А пока что режим Зеленского всё больше закручивает Украину в дальнейшую войну.Для этого уже начинаются призывы к тотальной мобилизации."Дико звучит, но служить должны все!""Как бы дико это сейчас ни звучало, служить должны все", - говорит заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса.Вообще все. Девушки и женщины, бабушки и дети.Потому что "молодёжный контракт", который так усиленно рекламировали, привлёк всего 500 человек. Юноши "от 18 до 24" служить в ВСУ не хотят. Палиса объясняет это "влиянием родителей".Если бы не эти "зловредные родители", уже бы в ВСУ пришли тысячи, по мнению Палисы.Так давайте и родителей призовём!"Минимальный контракт, формальный. В современной армии найдётся дело для каждого", - убеждает Палиса.Павел Палиса - новый член сборища узурпаторов власти на Украине. Заместитель главы Офиса президента. Ему поручают самые неприятные "озвучки" великих мыслителей Ермака и Зеленского.Именно Палису отправили на переговоры с делегацией США в Эр-Рияд в прошлом месяце.Это военный, офицер, учился в США. Теперь трудоустроен в Офис президента, по сути стал членом высокопоставленной группы узурпаторов власти на Украине.Что такое Офис президента?Узурпация власти осуществлена Зеленским, который отказался проводить выборы президента, и уже почти год занимает это место незаконно.Но еще раньше узурпация власти произошла посредством создания Офиса президента.Это огромная частная структура, которая не подчиняется никому, кроме Ермака. Там есть отделы "всего": обороны, права, юстиции, иностранных дел, экономики, информации, технологий и секретов режима.Есть департаменты и директораты. Есть руководители аппарата президента. И руководители аппарата главы офиса. Многочисленные помощники, советники и заместители. Пресс секретари и их заместители, помощники и т.д.Это "95 квартал" в полном составе.Это государство в государстве, которое заменило на Украине всех: все министерства, ведомства, парламент, Кабмин и МИД. Все функции - у Офиса президента. Остальные - просто марионетки, выполняющие волю Офиса и лично Ермака.Изначально все было расписано, как всегда у Зеленского: максимально красочно и "для дураков"."Плохая" Администрация президента Порошенко должна быть сокращена. А создан будет "хороший" Офис президента, где займут свои места "учёные и интеллектуалы", говорил Зеленский."Интеллектуалы" будут анализировать происходящее и давать рекомендации президенту.Маленький, компактный орган. Что-то типа Академии наук в миниатюре.Сколько стоит?Сколько там работает сейчас человек, неизвестно. Но известно, сколько получает Офис из бюджета Украины. В 2024 году - 18,8 миллиардов гривен, что в 18 раз больше, чем за 2018 год было потрачено на Администрацию Порошенко.Это составило сумму в 523 миллиона долларов в год. Нетрудно подсчитать, что каждый день работы Офиса президента "стоит" 1 миллион 430 тысяч долларов. В день!Есть ли на Украине более прибыльное предприятие? Но дело даже не столько в деньгах. Хотя на месте граждан Украины надо бы задуматься, что это за "ученые и интеллектуалы" заседают на Банковой? И почему они так дорого стоят?Это Ермак с Палисой ученые-интеллектуалы?Но дело, самое главное, в том, что люди, которых никто никуда не выбирал, которые не проходили никаких процедур назначения (в Раде, в Кабмине, в МИДе) управляют страной.Группа хунвейбинов во власти.Конечно, все они всеми силами пытаются сделать так, чтобы выборов не было никогда.И самое страшное - чтобы война продолжалась. Продолжение бесконечной войны гарантирует процветание топ - менеджменту страны. Обеспечивает бесконтрольной властью и бесконечными деньгами.Как говорится, кому - война, а кому - 1 миллион 430 тысяч долларов в день, и это только официальные цифры.Бесконечная войнаБесконечной войны хотят все, кто получил власть при Зеленском. Так они видят будущее Украины. Они только об этом и говорят.Другой советник Офиса, Михаил Подоляк, требует от стран Европы перечислять Украине один процент ВВП ежегодно . За то, что Украина будет "обеспечивать их безопасность". То есть бесконечно воевать.Премьер-министр Шмыгаль заявляет, что "Украина - это центр Европы". Потому что станет "промышленным центром перевооружения" Европы. Опять про войну.Зеленский обещает купить у Трампа оружия на 50 миллиардов долларов: "Мы передали американской стороне длинный список вооружений, которые мы хотели бы приобрести тем или иным образом. Мы готовы изыскать 50 миллиардов долларов на необходимый пакет".Где он собирается найти 50 миллиардов? Это никому не известно, но курс понятен - дальнейшая война.Сам "великий диктатор", глава Офиса президента Ермак в очередной раз заявляет: "выборов не будет!": "Выборов летом не будет. Это ерунда. Сначала нам нужно закончить войну, тогда только мы сможем голосовать".Что вы, какие выборы? Люди, можно сказать, только начали жить.Миллион - реальные потериА тем временем главнокомандующий ВСУ Сырский требует по 30 тысяч новых мобилизованных в месяц.Пишет Николай Янович Азаров, бывший премьер Украины:"Что это значит?Если ему 30 тысяч украинцев каждый месяц не хватает, значит, эти люди погибают, или ранены, или становятся инвалидами. Сырский озвучил реальный уровень потерь. 30 тысяч - безвозвратные потери.""360 тысяч. Помножьте на 3 года конфликта, получается миллион. Тот самый, о котором говорят за рубежом и который Зеленский стыдливо называет "57 тысяч".Сейчас уже Зеленский называет цифру в 100 тысяч. Но это все равно очень далеко от реальной цифры потерь.Экономика и зарплатыИ еще очень интересные цифры от Николая Яновича:"Как наглядно объяснить украинцам, что будет, когда закончатся вливания западных денег в Украину?Очень просто. 3/4 бюджета Украины - это дотации Запада.Когда они прекратятся, 3/4 зарплаты своей вы получать просто не будете".Но в то же время Азаров, который знает промышленный потенциал Украины, говорит, что у страны есть шанс на возрождение. Для Украины ещё не всё потеряно, если к власти придут грамотные люди.Основа возрождения, по его мнению - трубопрокатное производство и машиностроительные предприятия. То есть экспорт еще возможен.Но кто же думает сейчас на Украине о возрождении промышленности, об экономическом потенциале?Только не Офис президента. Им нужны мобилизация, оружие, отсутствие выборов, отсутствие переговоров.И вот это: "служить должны все!"Страна "тотальной коррупции и мародёрства", а теперь еще и тотальной мобилизации.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Украинский цирк добрался до ООН, "Экипаж прощается", но пока не уходит, США-Китай: "если завтра война"

https://ukraina.ru/20250414/luchshe-doch-na-paneli-chem-syn-v-ttsk-i-myagkaya-sila-ukrainskikh-prostitutok-v-polshe-1062499098.html

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Елена Мурзина

эксклюзив, дональд трамп, владимир зеленский, украина, сша, эр-рияд (провинция), павел палиса, офис президента, вооруженные силы украины, всу, верховная рада, мобилизация, мародерство, коррупция