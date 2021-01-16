«Глаза некоторых американских конгрессменов наливаются кровью, когда они слышат название «Северный поток — 2». Некоторые из них — будь то демократы, будь то республиканцы — совершенно рассвирепели… Им казалось, что они прикажут — и европейцы вытянутся по струнке», — считает эксперт.
Поэтому американцы хотят наказать Германию, ввести санкции и в самый последний момент остановить «Северный поток — 2», добавил Александр Рар.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Накануне советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс заявил, что американцы должны приостановить действие санкций против «Северного потока-2», а европейцы строительство газопровода. Это необходимо, чтобы наладить диалог между Вашингтоном и Берлином, считает он.