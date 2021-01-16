Американский истеблишмент не ожидал, что европейцы займут независимую позицию относительно российского газопровода «Северный поток-2». Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

«Глаза некоторых американских конгрессменов наливаются кровью, когда они слышат название «Северный поток — 2». Некоторые из них — будь то демократы, будь то республиканцы — совершенно рассвирепели… Им казалось, что они прикажут — и европейцы вытянутся по струнке», — считает эксперт.

Судьба «Северного потока – 2»: главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

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Накануне советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс заявил, что американцы должны приостановить действие санкций против «Северного потока-2», а европейцы строительство газопровода. Это необходимо, чтобы наладить диалог между Вашингтоном и Берлином, считает он.