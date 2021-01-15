С Байденом будет труднее, так как он будет вести идеологическую политику: постоянно говорить о том, что Россия нарушает права человека. Он будет стремиться проводить «оранжевые революции» на постсоветском пространстве, считает немецкий политолог Александр Рар

- Александр, какова судьба "Северного потока – 2"? Будет ли он достроен и введен в эксплуатацию? Раньше казалось, что с уходом Трампа все будет нормализовано, так как Байден не захочет ссориться с Германией, но теперь со стороны Конгресса уже слышны голоса, что санкции против газопровода будут увеличены.

— Глаза некоторых американских конгрессменов наливаются кровью, когда они слышат название «Северный поток – 2». Некоторые из них — будь то демократы, будь то республиканцы — совершенно рассвирепели. Они просто не ожидали, что европейцы займут такую независимую позицию.

Им казалось, что они прикажут — и европейцы вытянутся по струнке. Вот поэтому они хотят наказать Германию, хотят ввести санкции и в самый последний момент остановить «Северный поток – 2».

- А какова позиция самого Байдена по этому вопросу?

— Если честно, то пока ни вы, ни я от него еще ничего не услышали. Я все-таки не верю в то, что новый американский президент начал свою политику восстановления отношений внутри трансатлантического альянса с войны с Германией, или с ее правительством, или с немецкими фирмами.

Наоборот, Байден хотел бы показать, что Америка — надежный партнер и союзник и Германии, и Франции. Да, некоторые конгрессмены являются лоббистами сжиженного газа, но для нового президента важнее восстановить отношения с Германией, улучшить взаимопонимание внутри НАТО.

Надо помнить, что не Трамп, а Конгресс хотел этих санкций против «Северного потока – 2», а Байден будет пытаться оттягивать их реализацию.

- Внутри самой Германии есть ли противники «Северного потока – 2»?

— Да. Это Партия зеленых. Она имеет поддержку в Западной Германии, у элит Германии, в немецкой прессе. Лидеры зеленых начинают свою войну против «Северного потока – 2». Они пытаются остановить создание нового правительственного фонда, который создается в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания на Балтийском море.

Фонд призван обеспечить фактически государственную, правительственную защиту «Северному потоку – 2» со стороны земельного правительства Мекленбург — Передняя Померания. Есть ли жизнь после СП-2? Какое будущее ждет украинскую газотранспортную систему © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Премьер-министр этой земли госпожа Мануэла Швезиг (представитель СДПГ) — друг России. По-другому сказать нельзя. Она искренне верит в партнерство с Россией. В ее земле очень много компаний бывшей ГДР, которые хотят восстановления торговли и нормализации отношений с Россией. В Восточной Германии главенствуют абсолютно пророссийские точки зрения.

Зеленые же с помощью прессы, которая на их стороне, будут воевать с этим фондом, который приступает к работе.

Это еще и экологический фонд. Он будет заниматься и экологией Балтийского моря. Немногие знают, что благодаря «Северному потоку – 2» произошла колоссальная очистка дна Балтийского моря: поднимали старые ржавые корабли, химические лужи и проводили многие другие мероприятия.

Во время строительства происходило очищение, а не загрязнение Балтийского моря, как говорили зеленые.

- Вы вспомнили Байдена в контексте отношений США и ЕС. Какой все-таки будет его политика в отношении Европы?

— Я сразу говорю, что в этом вопросе все эксперты гадают на кофейной гуще. Тут вопрос в том, насколько силен Байден. Просто в глазах некоторых он дряхлый старик. В команду он будет подбирать политиков, которые служили при Обаме и Клинтоне. А эти люди никогда не ссорились с Европой и стояли за усиление трансатлантических отношений.

Байден хочет изменить прежнюю грубую риторику в отношении Европы. Он хочет идти с ней вместе, как это было во времена Обамы. Но тут надо помнить, что с этих времен Америка уже изменилась. Она стала эгоистичной. Многие американские политики недолюбливают Европу, они считают, что она паразит, который паразитирует на Америке, которая за все платит. Например, за НАТО.

Америка все же будет настаивать на том, чтобы европейцы в полной мере платили свою долю расходов. Байден также будет мягко заставлять европейцев быть на стороне Америки в попытках сохранить однополярный мир во главе с Америкой. При нем будет еще большая конфронтация с теми странами, которые будут бросать вызов Америке, — с Китаем, Россией, Ираном. Конфликтов будет больше, чем это было при Трампе, а не меньше.

- Какова будет политика Байдена в отношении России, Украины и Белоруссии? Мы ведь помним его агрессивную риторику в отношении России во время избирательной кампании.

— Тут опять надо сравнить Байдена с Трампом. России с Трампом повезло. Последний, несмотря на свою риторику, не сделал ни одного шага против России. Не вводил жестких санкций. И фактически его встреча с Путиным была очень деловой. Просто ему «глубинное государство» не давало встречаться с Путиным.

Трамп говорил языком национальных интересов, поэтому с ним России было легко договариваться. Она понимала его логику. А с Джо Байденом будет гораздо труднее, так как он будет вести идеологическую политику.

Он будет постоянно говорить о том, что Россия нарушает права человека. Он будет стремиться проводить «оранжевые революции» на постсоветском пространстве. Думаю, что-то может произойти снова в Армении, Молдавии, Белоруссии.

Эти страны Трампа не интересовали. Он хотел договориться с Россией по Китаю и по Ирану. А вот Байдену будут как раз интересны вопросы прав человека, гражданское общество, правовое государство. Он будет продолжать укреплять монополярный мир, заниматься тем, чем занимался его предшественник — Обама, а также Клинтон.

Так что тут конфликты еще очень скоро возникнут. Тем более вместе с Байденом придут люди, которые поддерживали «оранжевые революции» на постсоветском пространстве в нулевые годы. Легко не будет.

- В Германии в сентябре 2021 года парламентские выборы. А перед ними вместо Меркель должен прийти новый лидер ХДС. Кто это может быть?

— Самые лучшие шансы стать канцлером Германии в сентябре есть у того человека, которого изберут в эту субботу председателем ХДС. Кто это будет, я сейчас сказать не могу. Это первый вариант.

Второй вариант — это если христианские демократы захотят на пост канцлера выдвинуть баварского премьера Маркуса Зёдера, который хорошо зарекомендовал себя во время пандемии.

Третий вариант. В России этого не знают, думая, что канцлер будет от ХДС. Не исключено, что сильнейшей партией по итогам выборов в Бундестаге будет Партия зеленых. Просто пандемия многое сейчас изменила, в том числе и привычные политические расклады.

И тогда канцлером может стать кандидат от зеленых, что сегодня считается абсурдным, немыслимым и маловероятным. Но Меркель уходит, и вакуум может заполнить кандидат от зеленых, если он будет сильным.