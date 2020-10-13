Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал продлить режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Русской православной церкви 13 октября

Немецкий эксперт рассказал, что спровоцировало войну в Карабахе и протесты в Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк написал патриарх.

Он также обратился к верховному патриарху-католикосу всех армян Гарегину II и председателю Управления мусульман Кавказа шейху-уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде.

«Мы с вами, дорогие братья, прошли большой путь, работая над тем, чтобы это противостояние не приобрело характер межрелигиозного конфликта, чтобы проблемы решались мирным путем. Сегодня каждый из нас и все мы вместе должны сделать все возможное, чтобы кровопролитие прекратилось", — отметил глава РПЦ.

Патриарх также призвал участников конфликта «щадить жизни друг друга».

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась утром 27 сентября. Власти Азербайджана и НКР обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий и ввели военное положение. Азербайджанским военным удалось взять под контроль несколько сел. Бои идут на всей линии соприкосновения, стороны сообщают о больших потерях противника.