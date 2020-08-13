«Люди выходят по одному. Говорят, что у всех административная статья», — говорится в сообщении.
Ранее председатель Совета республики Наталья Кочанова сообщила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми случаями задержаний, происходившим в дни после выборов главы государства.
По ее словам, более тысячи человек отпустили под обязательства не участвовать в несанкционированных мероприятиях.
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за насилие со стороны сотрудников милиции в отношении случайных людей.