Из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске начинают выпускать задержанных, сообщает вечером 13 августа Sputnik Беларусь

«Люди выходят по одному. Говорят, что у всех административная статья», — говорится в сообщении.

Политолог Дзермант: протесты в Белоруссии координируют Британия и США через Telegram © Скриншот из видео Украина.ру Наталья Кочанова сообщила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми случаями задержаний, происходившим в дни после выборов главы государства.

По ее словам, более тысячи человек отпустили под обязательства не участвовать в несанкционированных мероприятиях.

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за насилие со стороны сотрудников милиции в отношении случайных людей.