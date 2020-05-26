МИД Грузии уточняет, что вызов посла в Тбилиси для консультаций является шагом, принятым в дипломатической практике и является формой протеста против назначения Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.
При этом сообщается, что в Тбилиси не планируют пересматривать стратегическое партнерство между двумя странами.
«Грузия продолжает работать с Украиной по ряду стратегических вопросов — оккупация территорий, процесс европейской и евроатлантической интеграции — в обычном порядке. Естественно, мы будем наблюдать за развитием процессов в Украине, какие шаги предпримет украинское правительство в плане нормализации отношений с Грузией, и в соответствии с этим будет принято решение о дате возвращения посла в Украину», — сказано в сообщении МИД Грузии.