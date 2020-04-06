Украина фактически приостановила своё участие в Минском процессе. Формально что-то делает, было проведено заседание Контактной группы в формате видеоконференции, но вопрос об обмене пленными стоит (Украина отказалась проводить частичный обмен), так же как и вопрос об отводе войск

В общем, мирный процесс, который и без того продвигался не слишком быстро, окончательно встал. Как считается — из-за эпидемии.

Откровения «Резидента»

Телеграм-каналы, обслуживающие главу Офиса президента Андрея Ермака, авторитетным источником информации не назовёшь. Однако, именно через него осуществляются важные для Ермака вбросы. А он, всё же, ключевая фигура, через которую ведутся переговоры с Россией.

Вот, например, канал «Легитимный», ссылаясь на свои источники на Альфе Центавра, пишет: «если Ермака отправят в отставку, то это будет провал и о каком-либо прогрессе можно будет забыть. Политика по донбасскому кейсу будет, как и при Порошенко».

Несколько дней назад канал «Резидент» опубликовал свои рассуждения относительно заявлений российского МИД по поводу выполнения Минских соглашений.

«Смешно читать заявление МИД России по поводу Минского процесса и договоренностей с украинской стороной. Сейчас для нас главное удержать ситуацию в стране, а не спровоцировать новую волну недовольства в обществе. Наш канал писал, что Офис Президента решил заморозить любые процессы по Минску до мая месяца, не понятна реакция Москвы, которая отказывается учитывать эпидемии коронавируса как проблемный фактор. (…)

Необходимо Русским прочитать новости и заявления Украины, что особый статус Донбасса в Конституцию вносить не будут, а если Кремль хочет снять санкции, то необходимо апгрейдить Минские соглашения и процесс сдвинутся с места!» (править текст мы не стали — уж извините).

Что тут нужно отметить?

Во-первых, легко заметить некоторое противоречие между первым и вторым фрагментами — в первом утверждается, что Минский процесс заморожен в одностороннем порядке Украиной из-за эпидемии коронавируса; во втором — что мирный процесс тормозится Россией, потому что она не желает «апгрейдить» Минские соглашения. Простите, так где же «Резидент» врёт?

Во-вторых, непонятно, почему Офис президента не боялся дестабилизировать ситуацию в стране принятием страшно непопулярного закона об открытии рынка земли, но боится дестабилизации из-за принятия решений о реализации Минских соглашений?

Как всё обстоит на самом деле

На самом же деле, ситуация вокруг реализации Минских соглашений довольно простая.

Если бы Киев действительно хотел выполнять Минские соглашения и прекратить войну, то:

Во-первых, режим карантина был бы не препятствием, а подспорьем в этом деле.

Националисты у нас сильные и смелые, но подвергать свою жизнь опасности заразиться коронавирусом они не хотят — ведь их жизнь, как они широковещательно утверждают, принадлежит нации!

Развод войск также ситуацию карантина существенно упрощает — достаточно вбросить в войска информацию о том, что в ЛДНР катастрофическая ситуация из-за коронавируса, так они сами отступят. И хорошо если не сразу до Львова.

В общем, даже отдавая отчёт в сложностях, с которыми сталкивается украинская власть в условиях кризиса, связанного с эпидемией и карантином, надо понимать, что кризис — это не только препятствия, но и возможности. Весь вопрос в наличии политической воли, чтобы ими пользоваться.

Во-вторых, на самом деле реализация Минских соглашений заморожена Украиной, но к коронавирусу это отношения не имеет — просто Киев не хочет выполнять взятые на себя обязательства, что в риторике нынешней власти называется «апгрейдом» соглашений.

Собственно, в тексте «Резидента» есть прямое указание на многочисленные выступления украинских должностных лиц (в частности — вице-премьера Алексея Резникова) относительно того, что Украина не будет вносить изменения в Конституцию, как того требуют Минские соглашения.

Любопытно, что не упоминается и об эвентуальной возможности, заложенной в проект изменений Конституции относительно децентрализации, предложенных президентом — по ним состав областей и их полномочия могут определяться простыми законами, без внесения изменений в Конституцию. При прочих равных условиях это могла бы быть возможность компромисса, но Киев её в таком качестве не предлагает.

Ну и Киев по-прежнему не собирается отказываться от схемы — сначала граница, потом выборы под стволами автоматов нацгвардии.

В-третьих, многое зависит от союзников.

Теоретически голосов «Слуги народа» без «соросят», но при поддержке «Оппозиционной платформы» должно хватить для принятия необходимых законодательных актов (кроме конституционных изменений). Сама по себе возможность такой коалиции существует, что показало голосование за министра здравоохранения Максима Степанова.

С другой стороны, в случае с законом о земле союзниками президента Зеленского оказались «Европейская солидарность» Порошенко и «Голос» Пинчука-Сороса. Потому, кстати, никаких выступлений националистов не было. А вот если бы речь шла о Минских соглашениях… Хотя — нет. Но сотрудничество со вчерашним оппонентом в вопросах продолжения его политики для Зеленского явно важнее оправдания надежд общества. Это даже не «Порошенко-2», это «Слуга Порошенко».

Позиция России

Российскому МИД не надо читать «новости и заявления» — они в курсе. Так же они и в курсе того, что украинские должностные лица и не могут делать никаких других заявлений — потому что действует «закон о деоккупации», которым запрещено прекращение войны и восстановление территориальной целостности политико-дипломатическим путём. Потому «политика по донбасскому кейсу будет, как и при Порошенко». Причём от Ермака тут ничего не зависит.

На что же рассчитывает Россия?

Россия уже пять лет демонстрирует западным партнёрам факт недоговороспособности украинской власти (кстати, западные партнёры устали от этого ничуть не меньше России) и… ждёт. Ждёт пока поменяется ситуация на Украине и в мире.

Очевидно, что России хотелось бы, чтобы Украина внутренне поменялась настолько, что не просто смогла бы выполнить Минские соглашения, но и сама реинтеграция Донбасса не несла бы для него угрозы. Пока что это условие не выполняется — о какой реинтеграции идёт речь, если киевские власти не могут посадить убийцу и нациста Стерненко?

Однако, вариант Приднестровье-2 или даже Абхазия-2 Россию, в общем-то, устроит тоже, хотя и в меньшей степени.

Ну и, наконец, глобальная ситуация может поменяться таким образом, что сам по себе вопрос статуса Донбасса перестанет быть актуальным, а вопрос будет стоять о будущем территорий Украины в целом. Финансовое состояние Киева уже сейчас таково, что возникает вопрос — зачем он вообще нужен регионам?