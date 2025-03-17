Спустя полгода: убитую в Судже беременную опознали по кольцу и татуировке с цветами - 17.03.2025 Украина.ру
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Спустя полгода: убитую в Судже беременную опознали по кольцу и татуировке с цветами
Спустя полгода: убитую в Судже беременную опознали по кольцу и татуировке с цветами - 17.03.2025 Украина.ру
Спустя полгода: убитую в Судже беременную опознали по кольцу и татуировке с цветами
Тело беременной Нины Кузнецовой, которую полгода назад расстреляли в Судже вэсэушники, опознали по татуировке и кольцу. Об этом изданию "Аргументы и факты" рассказал ее супруг Артем
2025-03-17T18:25
2025-03-17T18:25
новости
курская область
россия
суджа
апти алаудинов
вооруженные силы украины
минобороны
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Нина Кузнецова была была убита украинскими военными в августе 2024 года, когда женщина пыталась эвакуироваться из опасной зоны в Курской области вместе с матерью, маленьким сыном и мужем. Вэсэушник открыл прицельный огонь по автомобилю семьи, тогда женщина закрыла собой ребенка.Ранее в МИД РФ отметили, что Запад поощряет зверства в Курской области и истребление всего русского. И вот лишь НЕКОТОРЫЕ примеры того, что творили ВСУ в этом регионе:Закрыла дочь своим телом: женщина погибла при обстреле Курской областиИстребили мужчин. Минобороны рассказало о зверствах ВСУ в курском Николаево-ДарьиноКопали могилы прямо в огородах: жители курского села рассказали, как выживали 186 дней с ВСУТам, где зверски расправлялись с мирными: в курском селе нашли след "Грузинского легиона"*"Чтобы поиздеваться": боевик ВСУ раскрыл ужасные подробности расправы над жителями в Русском ПоречномВ МИД России рассказали о пыточных ВСУ в Курской областиВ Селидово украинские военные застрелили мужчину, который за секунду до этого помог имВэсэушники расправились с семьей из Селидово, месяц готовившей им еду"С мирными не церемониться": пленный ВСУ рассказал о приказах "сверху"Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУПленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской областиКаски СС, немецкая речь и выстрелы в спину: The New York Times о зверствах ВСУ в Курской областиРасправы над мирными жителями Курской области впечатлили и СШАЧем чаще ВСУ терпят поражение на поле боя, тем опаснее становятся их зверства — КнутовРоссийские военные продолжают зачистку противника в Курском области. В понедельник, 17 марта, командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов уточнил, что ВСУ продолжают сопротивление лишь в трех населенных пунктах региона и совсем скоро будут ликвидированы. Он также уточнил, что часть российских вооруженных сил уже находятся в Сумской области.* Признан террористической организацией и запрещен в РФ.
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новости, курская область, россия, суджа, апти алаудинов, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Курская область, Россия, Суджа, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Спустя полгода: убитую в Судже беременную опознали по кольцу и татуировке с цветами

18:25 17.03.2025
 
© Аргументы и Факты — АиФ.ru / Telegram
© Аргументы и Факты — АиФ.ru / Telegram
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Тело беременной Нины Кузнецовой, которую полгода назад расстреляли в Судже вэсэушники, опознали по татуировке и кольцу. Об этом изданию "Аргументы и факты" рассказал ее супруг Артем

"Вчера в пять вечера мне сообщили, что ее нашли. Я в Москве находился, сейчас приехал в Курск. Это 100 процентов она. Ее опознали по одежде, тату, кольцу. Так что ошибок не должно быть", - сказал собеседник издания, уточнив, что у супруги была татуировка на левом предплечье в виде цветов.

Нина Кузнецова была была убита украинскими военными в августе 2024 года, когда женщина пыталась эвакуироваться из опасной зоны в Курской области вместе с матерью, маленьким сыном и мужем. Вэсэушник открыл прицельный огонь по автомобилю семьи, тогда женщина закрыла собой ребенка.
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Ранее в МИД РФ отметили, что Запад поощряет зверства в Курской области и истребление всего русского. И вот лишь НЕКОТОРЫЕ примеры того, что творили ВСУ в этом регионе:
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Российские военные продолжают зачистку противника в Курском области. В понедельник, 17 марта, командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов уточнил, что ВСУ продолжают сопротивление лишь в трех населенных пунктах региона и совсем скоро будут ликвидированы. Он также уточнил, что часть российских вооруженных сил уже находятся в Сумской области.
15:11
"Сколько там тел нашего противника": Алаудинов назвал последние точки сопротивления ВСУ под Курском ВСУ продолжают сопротивление лишь в трех населенных пунктах в Курской области. Об этом 17 марта в эфире телеканала "Россия 1" рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов
* Признан террористической организацией и запрещен в РФ.
 
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