https://ukraina.ru/20250317/1061858474.html

Спустя полгода: убитую в Судже беременную опознали по кольцу и татуировке с цветами

Спустя полгода: убитую в Судже беременную опознали по кольцу и татуировке с цветами - 17.03.2025 Украина.ру

Спустя полгода: убитую в Судже беременную опознали по кольцу и татуировке с цветами

Тело беременной Нины Кузнецовой, которую полгода назад расстреляли в Судже вэсэушники, опознали по татуировке и кольцу. Об этом изданию "Аргументы и факты" рассказал ее супруг Артем

2025-03-17T18:25

2025-03-17T18:25

2025-03-17T18:25

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курская область

россия

суджа

апти алаудинов

вооруженные силы украины

минобороны

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Нина Кузнецова была была убита украинскими военными в августе 2024 года, когда женщина пыталась эвакуироваться из опасной зоны в Курской области вместе с матерью, маленьким сыном и мужем. Вэсэушник открыл прицельный огонь по автомобилю семьи, тогда женщина закрыла собой ребенка.Ранее в МИД РФ отметили, что Запад поощряет зверства в Курской области и истребление всего русского. И вот лишь НЕКОТОРЫЕ примеры того, что творили ВСУ в этом регионе:Закрыла дочь своим телом: женщина погибла при обстреле Курской областиИстребили мужчин. Минобороны рассказало о зверствах ВСУ в курском Николаево-ДарьиноКопали могилы прямо в огородах: жители курского села рассказали, как выживали 186 дней с ВСУТам, где зверски расправлялись с мирными: в курском селе нашли след "Грузинского легиона"*"Чтобы поиздеваться": боевик ВСУ раскрыл ужасные подробности расправы над жителями в Русском ПоречномВ МИД России рассказали о пыточных ВСУ в Курской областиВ Селидово украинские военные застрелили мужчину, который за секунду до этого помог имВэсэушники расправились с семьей из Селидово, месяц готовившей им еду"С мирными не церемониться": пленный ВСУ рассказал о приказах "сверху"Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУПленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской областиКаски СС, немецкая речь и выстрелы в спину: The New York Times о зверствах ВСУ в Курской областиРасправы над мирными жителями Курской области впечатлили и СШАЧем чаще ВСУ терпят поражение на поле боя, тем опаснее становятся их зверства — КнутовРоссийские военные продолжают зачистку противника в Курском области. В понедельник, 17 марта, командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов уточнил, что ВСУ продолжают сопротивление лишь в трех населенных пунктах региона и совсем скоро будут ликвидированы. Он также уточнил, что часть российских вооруженных сил уже находятся в Сумской области.* Признан террористической организацией и запрещен в РФ.

https://ukraina.ru/20250317/1061852689.html

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новости, курская область, россия, суджа, апти алаудинов, вооруженные силы украины, минобороны