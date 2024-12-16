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Пленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской области
Пленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской области - 16.12.2024 Украина.ру
Пленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской области
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало военным в Курской области расстреливать гражданское население, не говорящее по-украински. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Артур Пломбирус, передает Минобороны РФ
2024-12-16T10:04
2024-12-16T10:04
2024-12-16T10:04
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"Командование говорило, что если попадутся гражданские люди, не разговаривающие на украинском языке, расправляться на месте. Стрелял, (он) упал, убил, не убил - не знаю", - признал боец ВСУ.Он также рассказал, как, переодевшись в российскую военную форму, просил военных подтолкнуть машину или дать закурить и расстреливал тех, кто отзывался на просьбу.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале СК РФ назвал обвиняемого в расстреле пленных российских солдат в Курской области на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, ск рф
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, СК РФ
Пленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской области
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало военным в Курской области расстреливать гражданское население, не говорящее по-украински. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Артур Пломбирус, передает Минобороны РФ
"Командование говорило, что если попадутся гражданские люди, не разговаривающие на украинском языке, расправляться на месте. Стрелял, (он) упал, убил, не убил - не знаю", - признал боец ВСУ.
Он также рассказал, как, переодевшись в российскую военную форму, просил военных подтолкнуть машину или дать закурить и расстреливал тех, кто отзывался на просьбу.