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Пленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской области

Пленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской области - 16.12.2024 Украина.ру

Пленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало военным в Курской области расстреливать гражданское население, не говорящее по-украински. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Артур Пломбирус, передает Минобороны РФ

2024-12-16T10:04

2024-12-16T10:04

2024-12-16T10:04

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"Командование говорило, что если попадутся гражданские люди, не разговаривающие на украинском языке, расправляться на месте. Стрелял, (он) упал, убил, не убил - не знаю", - признал боец ВСУ.Он также рассказал, как, переодевшись в российскую военную форму, просил военных подтолкнуть машину или дать закурить и расстреливал тех, кто отзывался на просьбу.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале СК РФ назвал обвиняемого в расстреле пленных российских солдат в Курской области на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, ск рф