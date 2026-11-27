https://ukraina.ru/20261127/otrazhaet-pozhelaniya-pravitelstva-ukrainy-ukrainskim-bezhentsam-ne-nuzhno-ekhat-v-britaniyu-1084760625.html

"Отражает пожелания правительства Украины". Украинским беженцам не нужно ехать в Британию

"Отражает пожелания правительства Украины". Украинским беженцам не нужно ехать в Британию - 27.11.2026 Украина.ру

"Отражает пожелания правительства Украины". Украинским беженцам не нужно ехать в Британию

Миграционная политика Великобритании "отражает пожелания украинского правительства" и заключается в том, чтобы беженцы вернулись. По сути, в Британию есть смысл ехать только тем, кто точно знает, что будет после войны возвращаться на Украину.

2026-11-27T08:30

2026-11-27T08:30

2026-11-27T08:30

великобритания

украина

британия

валерий залужный

ввс

ес

украинские беженцы

беженцы

мигранты

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/18/1082739974_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_7b7705b0c944ab9204035685de68dfb9.jpg

На днях консервативный член британской Палаты общин Роджер Гейл заявил, что примерно 180 тысяч украинских беженцев в стране не охвачены новым законопроектом об иммиграции и убежище. Он оценил это негативно и сказал, что беженцы из Украины "фактически остаются без определённого статуса" при том, что многие из них живут в Великобритании уже почти пять лет, работают, ведут бизнес, а их дети успели пойти в местную школу. Министр по безопасности границ и вопросам убежища, лейборист Анна Тёрли ответила на это, что украинские визовые схемы изначально создавались как временное убежище на период войны, а не как путь к постоянному проживанию в Великобритании, и после окончания войны люди должны вернуться."Когда эта война закончится — мы все надеемся, что это произойдет скоро — мы не захотим лишать Украину ее талантов", — слегка иронично высказалась она.На самом деле новый законопроект, хоть и потенциально дает правовой статус, но сильно ужесточает правила. Например, сильно упрощается процедура высылки, в два раза (с 5 до 2,5 лет) сокращается срок предоставляемой защиты, а министр внутренних дел получает право требовать от некоторых беженцев возврата части расходов на предоставленное им жилье и поддержку (по оценкам, около £10 000). А еще законопроект потенциально разлучает семьи.Описанная в прошлом году ВВС история Дарины Рудомитовой, которая после начала СВО приехала с сыном Алексом (видимо, Алексеем или Александром) в Восточный Сассекс, иллюстрирует проблему. Дарина вышла замуж за британца Генри Уилларда, у них родилась дочь Эмилия. В ноябре этого года у женщины истек срок разрешения на пребывание в стране, и, хотя его продлили, она все же не понимает, что будет дальше."Наша ситуация очень неопределенная, потому что по условиям программы мы с Алексом не можем остаться здесь навсегда", — говорит она.Ситуация усугубляется тем, что попавший в Великобританию совсем маленьким Алекс теперь говорит на английском как на родном, а украинского не знает. Как он будет учиться на Украине, если придется вернуться, неизвестно. С 2022 года работала схема воссоединения семей (Ukraine Family Scheme), но в 2024-м ее закрыли. Лейбористы критиковали такое решение, называя его "жестоким шагом", но, придя к власти, почему-то программу не возобновили. Так что теперь единственный, как говорят юристы, способ остаться с мужем и дочерью — подать заявление на визу супруга, а для Алекса — на визу ребенка-иждивенца. Но эти визы стоят более 7 тысяч фунтов на 2,5 года, и для получения права на долгосрочное пребывание их нужно будет хотя бы один раз продлить, то есть заплатить еще столько же. В эту сумму не входят юридические консультации, биометрические тесты и тесты по английскому языку. Существуют льготные программы, при которых плата за подачу заявления на визу не взимается, но семья под них не попадает, потому что совместный доход супругов превышает установленный порог."Учитывая арендную плату, счета за электроэнергию, продукты и уход за детьми, накопить такую сумму крайне сложно, — добавил он. — Мы — работающая семья, живущая от зарплаты до зарплаты".Нельзя забывать и про распространенное визовое мошенничество. Издание The Independent писало, что украинских беженцев обманом принуждают платить сотни фунтов за фальшивые британские визы. Визы сделаны достаточно качественно, чтобы сесть по ним на самолет в Великобританию, но британские пограничники легко определяют подделку и изымают у беженцев паспорта. В некоторых случаях пограничники входят в ситуацию и пропускают людей, но тогда у них начинаются проблемы с социальными службами и арендой жилья.Генри в отчаянии, он утверждает, что разлучать семью означает нарушать фундаментальные права человека, и призывает внести такие изменения в законодательство, которые либо позволят засчитывать время пребывания по программе защиты при получении ВНЖ, либо ввести упрощенную схему получения ВНЖ, либо хотя бы снизить цену на визы. Парламентарии призыв не услышали. Согласно принятому законопроекту, кроме всего прочего Дарине нужно будет доказывать, что Алекс не сможет учиться на Украине.Надо уточнить, что 180 тысяч, о которых говорил депутат Гейл, это не все беженцы из Украины, а только те, кто не получает статус в рамках реформы и чей нынешний временный статус близится к завершению. По данным Home Office, по состоянию на конец марта 2026 года в Великобританию по "украинским схемам" прибыло 237 300 человек. В ноябре этого года посол Украины в ВБ Залужный оценивал общее число украинских беженцев в стране в 300–350 тысяч. Ту же цифру весной назвал и депутат от Лейбористской партии Майк Тэпп.Правда, не все из них остались. Выехавших насчитывается около 106 тысяч человек, то есть 44%. Получается, что немногим менее половины приехавших уезжают, но неизвестно куда — в другие страны Европы или обратно на Украину.Последнее маловероятно. Согласно крупному исследованию Университета Бирмингема, проведенному осенью прошлого года, только 5% беженцев намерены вернуться обратно после окончания войны. Итак, почти половина приехавших в Великобританию уезжает куда-то в другое место. Это связано именно с тем вопросом, который хоть и специфически, но все же поднял депутат Гейл — статус."Украинские схемы", они же — продленная недавно на 24 месяца программа Ukraine Permission Extension (UPE), по которой и приехала Дарина, не ведут к возможности остаться в Великобритании. Время, проведенное в стране по этой программе, не засчитывается для получения статуса постоянного жителя."Правительство с самого начала ясно дало понять, что "украинские схемы" — это временные гуманитарные маршруты, которые не дают прямого права на получение постоянного вида на жительство, — объясняет депутат Тэпп. — Время, проведенное в Великобритании с разрешением, полученным в рамках "украинских схем", не засчитывается в непрерывный квалификационный период для подачи заявления на получение постоянного вида на жительство".Тэпп прямо говорит, что политика Великобритании "отражает пожелания украинского правительства" и заключается в том, чтобы беженцы вернулись. По сути, в Британию есть смысл ехать только тем, кто точно знает, что будет после войны возвращаться на Украину. В противном случае — это только потеря времени, за которое можно было бы попытаться легализоваться в той же Германии или Польше. Но понимают это, судя по приведенным выше опросам, пока не все.Теперь об изменениях качества материального обеспечения.Приехавшие по программе защиты попадают под действие программы "Дома для Украины" (Homes for Ukraine). Она позволяет британским домохозяйствам принимать у себя украинских беженцев, получая за это ежемесячную компенсацию от правительства. Британцы регистрируются на правительственной платформе и предлагают свободную комнату или жилье украинцам, спасающимся от войны. Это не аренда в юридическом смысле, а как бы гуманитарная помощь, но за нее государство предоставляет "выплаты благодарности" (thank you payments) для покрытия дополнительных расходов на коммунальные услуги и содержание жилья.Например, в 2025 году в семье Браунингов в Эксетере разместили уехавшую из Донбасса Елену с трехлетним сыном. 27-летняя Владислава Бондарь переехала в семью в Хоуве в Восточном Сассексе. Она работает гидом, нашла новых друзей, но после окончания войны хочет вернуться. А вот 38-летняя Екатерина Леванец, которая устроилась учителем танцев в Фолкстоне, графство Кент, в сроках возвращения не уверена, хотя мы понимаем, что, согласно законодательству, ее не спросят о ее желаниях.За время действия с 2022 года программа "Дома для Украины" охватила как раз примерно 180 тысяч беженцев, а государство выделило на нее более 18 миллиардов фунтов. Деньги огромные, но вложения постепенно окупаются. Так, государственная программа подготовки специалистов и трудоустройства (STEP), которая помогает выходцам из Украины найти постоянную работу, принесла 3,67 фунта на каждый вложенный. Но как ужесточаются законы, так и уменьшается помощь. С 1 января 2027 года выплаты принимающим семьям сократятся с 350 до 100 фунтов в месяц, а тариф для местных властей — с 5 900 до 3 300 фунтов. Последнее — это правительственная выплата местным властям за каждого украинского беженца. За эти деньги региональные администрации могут оказывать помощь в приеме, трудоустройстве, образовании для детей, расселении и т.д. То есть можно было бы из этих средств компенсировать снижение выплат для принимающих домохозяйств, но теперь не получится.Многие беженцы переживают, что с нового года им будет некуда податься, потому что 100 фунтов принимающим семьям на оплату коммунальных услуг может уже не хватить. Придется либо платить за аренду, либо идти на улицу. Некоторые местные администрации попросили центральные власти отложить решение хотя бы до весны, потому что зимой растут тарифы на электроэнергию, но пока все остается в силе. Проблема не в том, что беженцы хотят жить "на халяву", а в том, что, согласно опросам, более половины из них не могут найти доступное (адекватное зарплате) жилье, 49% не имеют гаранта для аренды (там съем квартиры юридически далеко не такая простая процедура, как в России), а 43% не могут собрать сумму для первого взноса с залогом. Изменения еще не вступили в силу, а почти 5 тысяч семей обратились к местным властям по поводу риска оказаться бездомными.Далеко не все европейские страны ведут такую же политику, как Великобритания. Несмотря на общее ухудшение программ по приему беженцев в ЕС, уезжать с Украины все еще имеет смысл. По крайней мере это гарантия безопасности и хоть какая-то надежда на будущее.

https://ukraina.ru/20261105/ukrainskie-bezhentsy-zastavlyayut-evropu-zagovorit-po-ukrainski-1084302096.html

https://ukraina.ru/20260630/tekhnologii-tsvetnykh-revolyutsiy-vykhodyat-iz-pod-kontrolya-1080798096.html

https://ukraina.ru/20261019/polsha-zakryvaet-dveri-ukrainskie-bezhentsy-massovo-uezzhayut-iz-strany-1083924607.html

https://ukraina.ru/20260926/svastiki-vmesto-blagodarnosti-kak-ukrainskie-bezhentsy-otblagodarili-polyakov-1083442173.html

https://ukraina.ru/20261012/prirost-ukrainskikh-bezhentsev-v-es-sokratilsya-pochti-v-shest-raz-1083765660.html

великобритания

украина

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Волков https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

великобритания, украина, британия, валерий залужный, ввс, ес, украинские беженцы, беженцы, мигранты, жилье, эксклюзив