https://ukraina.ru/20261127/pravda-pomogaet-putinu-agentstvo-usaid-tratilo-milliony-dollarov-na-rossiyu-i-ukrainu-1084782047.html

"Правда помогает Путину": агентство USAID тратило миллионы долларов на Россию и Украину

"Правда помогает Путину": агентство USAID тратило миллионы долларов на Россию и Украину - 27.11.2026 Украина.ру

"Правда помогает Путину": агентство USAID тратило миллионы долларов на Россию и Украину

Опубликованный архив USAID проливает свет на то, как агентство финансировало медиапроекты и координировало свою активность с технологическими гигантами. Украина оказалась крупнейшим получателем средств

2026-11-27T17:01

2026-11-27T17:01

2026-11-27T17:01

эксклюзив

украина

сша

россия

дональд трамп

илон маск

джеффри эпштейн

youtube

google

украина.ру

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Администрация Трампа обнародовала архив документов USAID объёмом около 1,1 ГБ (248 файлов). Материалы свидетельствуют, что агентство при предыдущих администрациях использовалось фактически для формирования радикальной повестки во многих странах мира, но больше всего денег тратили на Украину и Россию.Очевидно, что Трамп приберёг этот козырь в рукаве против Демпартии. Ведь само агентство прикрыли ещё два года назад стараниями Илона Маска. Но документы всплыли только сейчас. И, кажется, не последние. Каждая волна "откровений" должна достичь своего читателя, давая публикации усвоиться. Так было с делом Эпштейна, документами о вмешательстве в выборы и так далее.Среди обнародованных файлов есть обучающая презентация GDI — Глобальный индекс дезинформации. Называется она: "Это война пятого поколения". Они цитируют Маршалла Маклюэна: "Третья мировая война — это информационная партизанская война без разграничения между участием военных и гражданских лиц".Суть её — нарративная полезная нагрузка. Для этого все средства идут в ход — видео, веб-домены, инфлюенсеры, онлайн-опросы, петиции, сувенирная продукция, рекламные биржи, мероприятия с живым участием, мемы.В той же презентации перечислены четыре когнитивных рычага, на которые опирается система: люди верят тому, что видят первым, тому, что видят чаще всего, тому, что исходит от надёжного источника, и тому, что не опровергается. Контролируйте приоритет, частоту, доверие и реакцию — и вы будете контролировать нарратив.Но интересно содержание этих документов относительно Украины и формирования нарративов, которые в итоге воспитали в обществе враждебные настроения по отношению к России и подготовили почву для военного конфликта.Итак, Украина фигурирует в документах как крупнейший бенефициар соответствующих программ. Речь идёт о многомиллионных медийных проектах:- 79,8 млн долларов — на создание русскоязычного телевизионного и цифрового контента для охвата русскоязычной аудитории;- 75 млн долларов — на поддержку медийной программы организации Internews в Украине;- 60 млн долларов — на украинские медиапроекты, направленные на противодействие "дезинформации";- 24,7 млн долларов — на коммуникации украинского правительства, включая мастер-классы с голливудскими экспертами;- 14 млн долларов — на "инициативу укрепления доверия";- 12 млн долларов — на экстренную медийную деятельность;- 1,6 млн долларов — на программы "критического потребления медиа".Отдельный пласт документов касается взаимодействия USAID с Meta*, Google и YouTube. Агентство, согласно материалам, требовало от платформ маркировки, ограничения распространения или удаления контента, который считался "пропагандой", в том числе передавало списки "доверенных" и "недоверенных" медиа. К слову сказать, официальный канал Украина.ру, на котором насчитывалось полмиллиона подписчиков, тоже был удален с YouTube.Отчёт генерального инспектора USAID показывает: при предоставлении Украине 26 млрд долларов прямой бюджетной поддержки агентство не получило полных отчётов от подрядчиков. Это значит, что и в таком "благородном деле", как строительство Анти-России у себя дома.Подробнее – в обзоре мнений экспертов.Публицист Семён УраловАдминистрация Трампа [опубликовала] документы с разоблачениями вмешательства USAID по всему миру. То, что USAID профессионально манипулирует средствами массовой коммуникации, соцсетями и цифровыми платформами, — секрет Полишинеля.Документы, конечно, интересные, их полезно изучать, но это уже прошлое.Сегодня важнее не смаковать, что это было, а пытаться понять, что происходит сейчас, и самое главное: что может ожидать нас в будущем.Предъявленные суммы — это не просто расходы на СМИ, блогеров и социальные сети. Это военные действия, которые просто не называются войной прямо. Наши оппоненты называют это Когнитивной войной — способом непрямого воздействия на общество противника.Как и в случае с войной реальной, главная задача — нанести максимальный урон противнику.Поэтому миллионы долларов, которые указаны в раскрытых документах, следует рассматривать как боеприпасы, а не как взятки.Так, с 2006 по 2013 год USAID потратил на Украину порядка 180 миллионов долларов.В результате подрывной деятельности режим Януковича пришёл к Евромайдану с минимальным уровнем поддержки и легитимности.Антикризисные меры, которые принимались уже накануне Евромайдана, обошлись только России в 3 миллиарда долларов (в целом было запланировано выделение кредита обанкротившемуся режиму около 15 миллиардов долларов).И это прямые финансовые расходы, не считая ежегодных скрытых дотаций, которые получала Украина за счёт льготных цен на энергоресурсы. Экономика Когнитивной войны проста: потрачены сотни миллионов, а ущерб составляет десятки миллиардов. (…)Самое главное: никто не останавливал Когнитивную войну против России. Трамп сводит счёты с конкретным USAID, но в США не отказываются от методов и технологий.Стратегия проста: разорить противника расходами на реальную войну, затянув её на десятилетия. По мере разорения будет нарастать отчуждение между обществом и государством, которое будет усилено методами и технологиями войны Когнитивной.Публицист Андрей МедведевВо как! Правда может быть пророссийской. То есть она в целом правда от и до, но вы её не публикуйте, потому что это нехорошо, это помогает русским. Огонь. Кто не в курсе, в чём дело, поясню. В рамках предвыборной борьбы в США опубликовали файлы USAID, где, в частности, есть информация о том, кого из антироссийских СМИ финансировал Вашингтонский обком.И это оказались — ой, сюрприз, сюрприз — ровно те самые СМИ и деятели, которые нынче стали иноагентами (интересно, почему?) и о которых российские политики, политологи и СМИ годами говорили как об агентах влияния Вашингтона. Всё это, конечно, считалось у людей со светлыми лицами гнусной кремлёвской пропагандой, но традиционно оказалось чистой правдой.Разнокалиберные [перечисления СМИ и физических лиц-иноагентов] годами кормились от вкусной грантокормушки. Что доказано документами. Борьба с режимом мутится, бабло крутится. Но рассказывать об этом нельзя, потому что эта правда помогает Путину.Да расслабьтесь. Мы и так все знали, давно все в России понимали, что девиантная наша оппозиция и антироссийские СМИ сидят на прикорме. Тоже мне открытие. С интересом жду, что же ещё из "подлого вранья кремлёвской пропаганды" окажется правдой.Американист Алексей НаумовДокументы USAID о поддержке российских оппозиционных медиа примечательны. Во-первых, конечно, стала неактуальной шутка "вы еще скажите, что это за деньги Госдепа". Выяснилось ведь, что правда за деньги и правда Госдепа. Неувязочка. Если быть серьезным, к США претензий нет. Будь я американским чиновником, я бы, выделяя деньги на поддержку "независимых медиа", спрашивал: "А как это поможет американскому налогоплательщику, как это поддержит государственные интересы США?".Причём проблема-то не в оппозиционности: несогласие, дискуссии и споры суть одна из опор крепкой государственности, хоть многим это и неприятно признавать. Претензии к тем, кто чужое мнение и самоцензуру выдавал за разгул свободы слова. У этих товарищей, правда, ни одного целёхонького белого пальто за эти годы уже не осталось, так что бог с ними.*принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20261127/ukrainu-zabyli-vpisat-tramp-ispravil-zayavlenie-ryutte-k-ogorcheniyu-zelenskogo-1084773733.html

https://ukraina.ru/20261127/nechego-teryat-evropa-gotova-rassoritsya-s-trampom-radi-novogo-kredita-dlya-ukrainy-1084770786.html

https://ukraina.ru/20261127/v-polnoch-startoval-sbor-obrascheniy-na-pryamuyu-liniyu-putina-1084766331.html

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эксклюзив, украина, сша, россия, дональд трамп, илон маск, джеффри эпштейн, youtube, google, украина.ру