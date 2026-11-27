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А когда у нас Рождество? Раскольник ПЦУ хотел похоронить 7 января, но не вышло

А когда у нас Рождество? Раскольник ПЦУ хотел похоронить 7 января, но не вышло - 27.11.2026 Украина.ру

А когда у нас Рождество? Раскольник ПЦУ хотел похоронить 7 января, но не вышло

Клирик Православной церкви Украины Алексей Филюк решил выяснить, остались ли в стране люди, которые отмечают Рождество 7 января. Результат оказался неожиданным: большинство ответивших выбрали именно эту дату

2026-11-27T17:29

2026-11-27T17:29

2026-11-27T17:29

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Клирик раскольнической ПЦУ Алексей Филюк, похоже, рассчитывал на совсем другие ответы, когда поинтересовался у подписчиков, кто еще собирается праздновать Рождество 7 января. Вопрос он сформулировал с явным намеком, будто приверженцев старой традиции осталось совсем немного. Но комментаторы поспешили разочаровать священнослужителя.Союз православных журналистов (СПЖ) изучил ответы под его публикациями и выяснил, что среди высказавшихся о дате праздника 60% выбрали 7 января. За 25 декабря выступили 34%, остальные собираются отмечать Рождество дважды. Особенно неприятным для сторонников реформы оказался тот факт, что именно приверженцы старого календаря собрали больше всего одобрительных реакций. Пользователи писали:"Конечно, только 7 января, с Афоном и Иерусалимом"; "Праздновали и будем праздновать Рождество Христово только 7 января". Каждый из этих комментариев получил около 500 отметок одобрения, тогда как наиболее популярный ответ в пользу 25 декабря не набрал и двух сотен. Объяснения у людей нашлись вполне простые. Одни вспомнили родителей, бабушек и дедушек, которые всю жизнь встречали Рождество 7 января. Другие напомнили, что по юлианскому календарю праздник отмечают в Иерусалимском патриархате, на Афоне и в ряде других православных церквей. А некоторые прямо заявили, что менять веру вслед за политическими решениями Киева не собираются.Зато часть сторонников 25 декабря, судя по опубликованным СПЖ комментариям, предпочла обсуждать не церковный календарь, а политическую благонадежность оппонентов. Тех, кто сохранил привычную дату, называли [национальное оскорбление в адрес пророссийских людей], "ждунами" и "сектой". В результате обычный вопрос о Рождестве вновь превратился в выяснение отношений между украинцами.Началось все еще в 2023 году, когда ПЦУ и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Рождество перенесли на 25 декабря, объясняя решение желанием отдалиться от российских религиозных традиций. Однако Украинская православная церковь продолжила придерживаться юлианского календаря, а вместе с ней остались верны прежней дате и многие прихожане.Что интересно, даже внутри ПЦУ календарная реформа понравилась не всем. Руководству пришлось разрешить отдельным общинам временно сохранять старый стиль, если верующие не готовы к переменам. Получилось, что объявить новую дату значительно проще, чем убедить людей отказаться от семейной традиции.Любопытно и то, что церковная принадлежность украинцев далеко не так однозначна, как ее пытаются представить сторонники новой религиозной политики. В мае этого года социологическая группа "Рейтинг" выяснила, что прихожанами ПЦУ себя называют лишь 22% опрошенных. Еще 26% предпочли определение "просто православные", вообще не связывая себя с конкретной церковной структурой.Впрочем, куда серьезнее споров о рождественской дате выглядит вопрос о том, кто вообще должен распоряжаться церковной жизнью на Украине. Власти уже несколько лет добиваются разрыва связей религиозных организаций с Русской православной церковью. В 2024 году Верховная Рада приняла закон, позволяющий ограничивать деятельность объединений, связанных с РПЦ. Киев объясняет это борьбой с российским влиянием, однако представители УПЦ и правозащитники обращают внимание на угрозу свободе вероисповедания.Причем против вмешательства государства выступают не только сами священнослужители. Согласно исследованию SOCIS, проведенному летом 2025 года, почти треть украинцев считала, что власти вообще не должны вмешиваться в деятельность УПЦ. Еще около четверти затруднились с ответом на вопрос о ее возможной ликвидации или объединении с ПЦУ.Майский опрос "Рейтинга" показал, что 54% выступают за объединение двух церквей. Однако поддержка самой идеи объединения вовсе не означает согласия с любыми способами ее осуществления. А ведь они порой оказываются весьма своеобразными.На Украине регулярно происходят конфликты вокруг перехода храмов из УПЦ в ПЦУ. Представители последней говорят о добровольных решениях общин, тогда как в УПЦ рассказывают о взломанных замках, спорных собраниях и перерегистрации приходов без согласия постоянных прихожан.Подобные случаи попадали даже в доклады Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Международные наблюдатели фиксировали силовые проникновения в церковные здания, споры о принадлежности храмов и правовые проблемы, возникающие из-за ограничений деятельности УПЦ.Одним из главных мест такого противостояния стала Киево-Печерская лавра. С 2023 года государственный заповедник добивается освобождения помещений, которыми пользовались монахи УПЦ. Дело дошло до судов, протестов и многолетней борьбы за право оставаться в обители.При этом для государственных мероприятий место в древнем монастыре почему-то находится без особых затруднений. В ноябре Владимир Зеленский устроил в Трапезном храме Киево-Печерской лавры церемонию награждения деятелей культуры. Среди получивших государственные награды оказалась певица и бывшая модель Playboy Дарья Астафьева. Ей вручили орден княгини Ольги III степени.Согласно президентскому указу, награду артистка получила за творческие достижения, вклад в культуру и общественную деятельность. После февраля 2022 года Астафьева занималась волонтерством и запустила приложение с украинскими аудиокнигами. Однако представителей духовенства возмутило прежде всего место церемонии.Подробнее об этой истории — в публикации "Сатанинские пляски"* Зеленского: в лавре наградили звезду Playboy за вклад в культуру.

https://ukraina.ru/20261023/raskolnik-iz-ptsu-ustroil-opros--i-poluchil-neozhidannye-otvety-ukraintsev-1084023199.html

https://ukraina.ru/20261123/ptsu-rasshiryaet-prisutstvie-v-kievo-pecherskoy-lavre-ey-otdali-esch-vosem-korpusov-1084686099.html

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