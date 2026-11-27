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Хочешь отсрочку? Плати алименты: украинским разведённым отцам объяснили правила

Хочешь отсрочку? Плати алименты: украинским разведённым отцам объяснили правила - 27.11.2026 Украина.ру

Хочешь отсрочку? Плати алименты: украинским разведённым отцам объяснили правила

Украинец, который содержит троих несовершеннолетних детей от разных браков, имеет право на отсрочку от мобилизации до тех пор, пока долг за алименты не превысит трёхмесячную задолженность

2026-11-27T15:19

2026-11-27T15:19

2026-11-27T15:19

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Как объяснил изданию "Новини.LIVE" юрист Владислав Дерий, украинец, содержащий троих несовершеннолетних детей от разных браков, имеет право на отсрочку от мобилизации, даже если двое из его детей проживают за границей. Но это лишь в том случае, если его задолженность по алиментным платежам не превышает трёхмесячную сумму. Если же долг больше, право на отсрочку утрачивается.Юрист подчеркнул, что решающее значение для отсрочки имеет не само количество биологических детей, а то, находятся ли они на содержании отца и выполняет ли он свои обязательства по уплате алиментов.Конечно, бывшие супруги могут самостоятельно согласовать, как и в какие сроки погасить долг по алиментам. Но для территориальных центров комплектования и соцподдержки решающее значение имеет не договоренность между родителями, а официальная справка государственного или частного исполнителя.Дерий подчеркнул: даже заключение договора о реструктуризации не гарантирует получения отсрочки, если в учёте исполнителя по-прежнему фигурирует задолженность, превышающая сумму платежей за три месяца.Если исполнительное производство по задолженности открыто есть три способа: полностью погасить долг, заключить мировое соглашение о сроках и порядке погашения долга, котороее должно быть утверждено судом, а также вернуть исполнительных документ или подать заявление об отсутствии претензий. Для получения последнего документа, бывшая жена может обратиться к исполнителю с соответствующим заявлением, если стороны фактически урегулировали вопрос долга между собой.После этого мужчина должен получить соответствующую официальную справку, а уже с этим документом он должен подать заявление на отсрочку онлайн через приложение "Резерв+" или лично обратиться в Центр предоставления административных услуг (укр. ЦНАП, аналог "Моих документов" — Ред.) с необходимыми документами.Согласно открытым данным, на начало 2026 года на Украине насчитывалось свыше 208 тыс. производств по должникам по алиментам. Как сообщало министерство юстиции, официально статус злостных неплательщиков, т.е. тех, у кто накопил долг за более, чем три месяца, имеют около 186,8-189 тыс. человек. 91% должников составляют мужчины, 9% — женщины.Больше всего производств открыто в отношении людей возрастом от 25 до 45 лет. Больше всего должников зафиксировано в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, а также в подконтрольных Украине Донецкой и Запорожской областях. При этом за первые семь месяцев 2026 года государственные исполнители взыскали с должников 11,15 млрд грн (около 20,34 млрд руб – Ред.), что на 23,6% больше, чем аналогичный период 2025 года.

https://ukraina.ru/20261126/russkiy-yazyk-strashnee-vzryvov-v-dnepre-uchitelnitsa-ostavila-detey-bez-ukrytiya-1084753201.html

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