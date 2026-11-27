https://ukraina.ru/20261127/ot-svezhey-govyadiny-do-sovetskogo-biskvita-kak-gotovyat-i-dostavlyayut-edu-boytsam-na-peredovuyu-v-svo-1084757779.html

От свежей говядины до советского бисквита: как готовят и доставляют еду бойцам на передовую в СВО

От свежей говядины до советского бисквита: как готовят и доставляют еду бойцам на передовую в СВО - 27.11.2026 Украина.ру

От свежей говядины до советского бисквита: как готовят и доставляют еду бойцам на передовую в СВО

Корреспондент издания "Украина.ру" побывал в гостях у роты материального обеспечения 589-го гвардейского мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" и готов рассказать, как сегодня кормят передний край.

2026-11-27T09:29

2026-11-27T09:29

2026-11-27T09:29

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украина.ру

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"Ну вот! А вы боялись, что не поместимся!" – констатирует ваш покорный, хлопая дверью "буханки".Место у двери считается лучшим. Главное – к двери не прислоняться. На резких поворотах она имеет привычку открываться без разрешения.Скрипучая, но дерзкая рабочая лошадка фронта мчится по размытой дождями грунтовке, то и дело уходя в занос. Лесополосы, что жмутся к дороге с обеих сторон, уже едва ли могут считаться "зеленкой". Цветом листва напоминает о сгоревших автомобилях, что ржавеют в "киллзоне".А тут еще стаккато дождя по стеклу… депрессивненько.Тыловых баз, подобных этой, за последние два года видел немало. Все без исключения пункты восстановления, как зовут их военные, устроены немного по-разному и поражают широтой размаха. Сил и средств в эти подземные города вложено, прямо скажем, немало.Через столовую для личного состава, которая от штатной отличается тем лишь, что находится глубоко под землей, попадаем в длинный коридор."Так, это мясной цех. Это вот овощной. А нам куда?" – окончательно теряюсь за очередным поворотом.Направляемся в местную пекарню. Тут нужно объяснить, что прибыли мы выяснить, как сегодня организовано снабжение переднего края.По мере развития БПЛА и, как следствие, расширения "киллзоны", обеспечивать продуктами бойцов на передовых позициях становилось все труднее. А питаться военнослужащий должен ежедневно, калорийно и, по возможности, разнообразно.И тут нужно отдать должное нашим тыловикам, ибо нет такого стереотипа, который они бы не разрушили за годы конфликта, показав себя людьми смелыми, изобретательными и прогрессивными. Даже тросы и велосипедные педали в какой-то момент использовали, чтобы мешки с провиантом через простреливаемую "открытку" гонять.Сегодня же там, где ни пройти, ни проехать, доставка осуществляется посредством наземных и воздушных БПЛА. Тут, как и в случае с малыми штурмовыми группами, все упирается в габариты и вес. Иными словами, тыловым службам нужно было придумать, как ту же (а зачастую и куда большую) норму калорий сделать компактней и легче, чтоб и "птичка" могла унести, и боец не громыхал рюкзаком с консервами на всю округу.В пекарне тепло и ароматы стоят такие, что хочется немедля приступить к дегустации. Личный состав, одетый в накрахмаленные поварские кители и колпаки, увлеченно лепит пирожки."Это тестомесильная машина, в которой мы делаем тесто на хлеб, на булочки, на пирожки, на самсу. А это мукопросеивательная машина. Она, соответственно, насыщает муку воздухом и отсеивает все то нежелательное, что может попасть в нее с мешков.А вот это полевая хлебопекарная печь второй модели, которая позволяет за раз выпекать 109 буханок хлеба. Сейчас конкретно готовим пирожки и бисквитные пироги. Все это мелкоштучные изделия. То есть выпечка с добавлением начинки", – проводит краткую экскурсию старший пекарь, сержант Дмитрий Мураев.Тем временем коллега товарища сержанта кладет на противень очередной пирожок с яйцом и луком. За соседним рабочим столом военнослужащий аккуратно нарезает свежевыпеченный бисквит, чтобы промазать слои кремом.Людям, что проходили службу десять и даже пять лет назад, все это может показаться фантастикой. Самса? Пирожки? Бисквит со сливочным кремом? Однако ж война длинная и тяжелая, а потому в том, что службы тыла стараются хоть как-то скрасить будни солдата, нет ничего удивительного."После приготовления все это аккуратно вакуумируется и "сбросами" передается непосредственно на передовую. Раньше солдат мог рассчитывать в основном на консервы, но мы адаптируемся, пробуем новые подходы.Благодаря этому боец, сидя в какой-нибудь норе, вскроет вакуумный пакет и отведает свежих пирожков. Особой популярностью у ребят пользуются сладкие булочки, ватрушки, пирожки с повидлом. Даже вот эти бисквиты будут нарезаться на порции и вакуумироваться", – объясняет сержант.Тут фокус в чем? Срок хранения того же хлеба – три дня. Вакуумирование же позволяет растянуть срок годности на пятнадцать-двадцать дней. При этом защитить от пыли, грязи, влаги и даже от вездесущих мышей.Дмитрий служит в армии уже четырнадцатый год и является, по сути дела, кулинарным энтузиастом. Говорит, что интересовался этим делом сколько себя помнит. Раньше, мол, у мамы и бабушки готовить учился, а теперь кулинарные книги да справочники штудирует."Даже этот вот рецепт пирожков я в кулинарной книге нашел. Проверил на ребятах – всем понравилось. Приняли на вооружение", – улыбается он.Даже обычный хлеб нынче стараются готовить как-нибудь интересно, чтобы не приедался. Я говорю "нынче", а не "здесь", поскольку такой подход наблюдаю повсеместно.– А тут у вас что?– Здесь склад готовой продукции. Тут обычный хлеб по ГОСТу, а тут хлеб с добавлением лука.– Для профилактики?– Для разнообразия. Лук, правда, сушеный, поскольку мы на СВО. Но вкус дает интересный, более яркий.– А по ГОСТу – это как?– Мука, соль, дрожжи и вода. Но этот хлеб приготовлен ускоренным способом. То есть не делается опара на хлеб. Ингредиенты смешиваются, тесто делится на кусочки, ставится в формы, хлеб поднимается и ставится в печь. Сорок минут – и он готов.– А бисквит тоже по ГОСТу?– Да. Это тот самый советский бисквит.Тепло попрощавшись с пекарями, двигаем дальше. Следующее помещение – гвоздь программы. Именно сюда из прочих цехов стекается продукция, превращается в готовые пайки."Здесь готовятся консервы мясо-растительные в реторт-пакетах, осуществляется сушка мяса, медово-ореховая смесь, сало копченое, различные бутерброды и так далее. Все это – более насыщенные продукты. Это уедет на полковой склад, а оттуда – на передок. Преимущество в том, что все это из свежих продуктов, но хранится долго. Те же реторт-пакеты хранятся до девяти месяцев", – рассказывает старший повар Борис Николаев.На рабочем столе его аккуратно разложены вакуумные пакеты с сушеной говядиной, копченым салом, бутербродами, загадочными батончиками янтарного цвета, а также те самые реторт-пакеты.Всякому, кто знаком с импортными сухпайками или хотя бы видел такие в кино, объяснять, что за реторт-пакеты такие, не нужно. На выбор их три: гречневая, перловая и рисовая каши с говядиной и овощами.Компактный пакет, который, при желании, можно даже сунуть под бронежилет и согреть теплом собственного тела, является полноценной порцией. Хочешь – в тарелку выдавливай, хочешь – перекусывай на ходу, выдавливая содержимое прямо в рот.– А как это готовится?– Свежее мясо говядины, свежие репчатый лук и морковь. Все это пассеруется, добавляются специи, с кашей закладывается в реторт-пакеты, запаивается и укладывается в автоклав, где варится от двух до трех часов под давлением от двух до трех атмосфер.– Это хранится до девяти месяцев. А бутерброды тоже?– Бутерброды – скоропортящийся продукт. Тут и сыр, и сырокопченая колбаса. Их готовим не более ста штук в день и сразу отправляем на полковой склад, откуда их тут же выдают в подразделение. Хранятся не более трех суток. Обычно ребята используют как перекус.Содержимое реторт-пакетов – это не продукт высокой кухни, но с блюдами из приличного кафе потягаться может вполне.Насчет копченого сала и сушеной говядины, думаю, подробнее объяснять не надо. Легкое, компактное и очень питательное. Скажу лишь, что мясо здешнее намного вкуснее того, что можно купить на заправках или маркетплейсах.А вот с "янтарными" батончиками все интереснее. По сути, ребята изобрели свой питательный батончик на основе медово-ореховой смеси. Принцип тот же: объем – меньше, калорий – больше. При том что в армию уже поступают штатные питательные батончики с разными вкусами, этот лишним точно не будет.В день здесь производится от тридцати до сорока реторт-пакетов, от сорока до пятидесяти бутербродов, сала, сушеного мяса, питательных батончиков и пакетов с сухофруктами. Но если нужно больше, сделают больше. Плюс – запасы того, что хранится подольше.Изобретать и осваивать систему приходилось шаг за шагом, по ситуации. Как и прочие подразделения, тыловики вынуждены были адаптироваться к новым условиям ведения боевых действий.На пункте управления, откуда осуществляется контроль доставки грузов, встречаем заместителя командира 589-го гвардейского мотострелкового полка по тылу. Сейчас на большом экране можно увидеть, как бойцы грузят мешки и коробки в НРТК.– Я так понимаю, процесс доставки сильно усложнился, вы адаптировались к новым условиям.– У нас выстроена вся логистическая цепочка. От приготовления легких и малогабаритных продуктов питания до упаковки, сортировки, калибровки и подготовки "сбросов" для транспортировки разными видами БПЛА. Все это готовится и комплектуется здесь и передается нашим подразделениям БПЛА. Поэтому сейчас проблем с доставкой нет. Раньше – да. Но когда понадобилось, мы перестроились.– Тяжело шел процесс?– Ну, как всегда, все новое сложно, но для армии нерешаемых проблем не бывает. Все на практике. Всему учились сами. Придумывали, делились опытом. Тут ведь нельзя сказать, что мы в какой-то момент начали этот процесс, а потом закончили. Развитие идет постоянно. И сейчас процесс далек от завершения. Ежедневно придумываем что-то новое: "сбросы", продукты, упаковка.Была история, продолжает замкомандира: боец с опорника говорит по рации, что хотел чаю попить, но был прилет и осколком повредило термос. Тут же наши операторы греют чай, наливают в бутылку и отправляют дроном. Так все это работает.Что же дальше? А дальше лихие "подвозы" доставят все это ближе к фронту, откуда продукты разными способами попадут на линию боестолкновения. Немалая доля сладостей, кстати, уйдет ребятам, которые прямо сейчас восстанавливаются после ранений. И вкусно, и моральная поддержка от сослуживцев. Все работает как часовой механизм, ибо любое промедление тут в буквальном смысле подобно смерти.

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эксклюзив, украина.ру, еда, сво, дроны