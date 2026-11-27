От свежей говядины до советского бисквита: как готовят и доставляют еду бойцам на передовую в СВО
© Украина.ру / Игорь ГомольскийРота материального обеспечения 589-го гвардейского мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр"
Корреспондент издания "Украина.ру" побывал в гостях у роты материального обеспечения 589-го гвардейского мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" и готов рассказать, как сегодня кормят передний край.
"Ну вот! А вы боялись, что не поместимся!" – констатирует ваш покорный, хлопая дверью "буханки".
Место у двери считается лучшим. Главное – к двери не прислоняться. На резких поворотах она имеет привычку открываться без разрешения.
Скрипучая, но дерзкая рабочая лошадка фронта мчится по размытой дождями грунтовке, то и дело уходя в занос. Лесополосы, что жмутся к дороге с обеих сторон, уже едва ли могут считаться "зеленкой". Цветом листва напоминает о сгоревших автомобилях, что ржавеют в "киллзоне".
А тут еще стаккато дождя по стеклу… депрессивненько.
Тыловых баз, подобных этой, за последние два года видел немало. Все без исключения пункты восстановления, как зовут их военные, устроены немного по-разному и поражают широтой размаха. Сил и средств в эти подземные города вложено, прямо скажем, немало.
Через столовую для личного состава, которая от штатной отличается тем лишь, что находится глубоко под землей, попадаем в длинный коридор.
"Так, это мясной цех. Это вот овощной. А нам куда?" – окончательно теряюсь за очередным поворотом.
Направляемся в местную пекарню. Тут нужно объяснить, что прибыли мы выяснить, как сегодня организовано снабжение переднего края.
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По мере развития БПЛА и, как следствие, расширения "киллзоны", обеспечивать продуктами бойцов на передовых позициях становилось все труднее. А питаться военнослужащий должен ежедневно, калорийно и, по возможности, разнообразно.
И тут нужно отдать должное нашим тыловикам, ибо нет такого стереотипа, который они бы не разрушили за годы конфликта, показав себя людьми смелыми, изобретательными и прогрессивными. Даже тросы и велосипедные педали в какой-то момент использовали, чтобы мешки с провиантом через простреливаемую "открытку" гонять.
Сегодня же там, где ни пройти, ни проехать, доставка осуществляется посредством наземных и воздушных БПЛА. Тут, как и в случае с малыми штурмовыми группами, все упирается в габариты и вес. Иными словами, тыловым службам нужно было придумать, как ту же (а зачастую и куда большую) норму калорий сделать компактней и легче, чтоб и "птичка" могла унести, и боец не громыхал рюкзаком с консервами на всю округу.
В пекарне тепло и ароматы стоят такие, что хочется немедля приступить к дегустации. Личный состав, одетый в накрахмаленные поварские кители и колпаки, увлеченно лепит пирожки.
"Это тестомесильная машина, в которой мы делаем тесто на хлеб, на булочки, на пирожки, на самсу. А это мукопросеивательная машина. Она, соответственно, насыщает муку воздухом и отсеивает все то нежелательное, что может попасть в нее с мешков.
А вот это полевая хлебопекарная печь второй модели, которая позволяет за раз выпекать 109 буханок хлеба. Сейчас конкретно готовим пирожки и бисквитные пироги. Все это мелкоштучные изделия. То есть выпечка с добавлением начинки", – проводит краткую экскурсию старший пекарь, сержант Дмитрий Мураев.
Тем временем коллега товарища сержанта кладет на противень очередной пирожок с яйцом и луком. За соседним рабочим столом военнослужащий аккуратно нарезает свежевыпеченный бисквит, чтобы промазать слои кремом.
Людям, что проходили службу десять и даже пять лет назад, все это может показаться фантастикой. Самса? Пирожки? Бисквит со сливочным кремом? Однако ж война длинная и тяжелая, а потому в том, что службы тыла стараются хоть как-то скрасить будни солдата, нет ничего удивительного.
"После приготовления все это аккуратно вакуумируется и "сбросами" передается непосредственно на передовую. Раньше солдат мог рассчитывать в основном на консервы, но мы адаптируемся, пробуем новые подходы.
Благодаря этому боец, сидя в какой-нибудь норе, вскроет вакуумный пакет и отведает свежих пирожков. Особой популярностью у ребят пользуются сладкие булочки, ватрушки, пирожки с повидлом. Даже вот эти бисквиты будут нарезаться на порции и вакуумироваться", – объясняет сержант.
Тут фокус в чем? Срок хранения того же хлеба – три дня. Вакуумирование же позволяет растянуть срок годности на пятнадцать-двадцать дней. При этом защитить от пыли, грязи, влаги и даже от вездесущих мышей.
Дмитрий служит в армии уже четырнадцатый год и является, по сути дела, кулинарным энтузиастом. Говорит, что интересовался этим делом сколько себя помнит. Раньше, мол, у мамы и бабушки готовить учился, а теперь кулинарные книги да справочники штудирует.
"Даже этот вот рецепт пирожков я в кулинарной книге нашел. Проверил на ребятах – всем понравилось. Приняли на вооружение", – улыбается он.
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Даже обычный хлеб нынче стараются готовить как-нибудь интересно, чтобы не приедался. Я говорю "нынче", а не "здесь", поскольку такой подход наблюдаю повсеместно.
– А тут у вас что?
– Здесь склад готовой продукции. Тут обычный хлеб по ГОСТу, а тут хлеб с добавлением лука.
– Для профилактики?
– Для разнообразия. Лук, правда, сушеный, поскольку мы на СВО. Но вкус дает интересный, более яркий.
– А по ГОСТу – это как?
– Мука, соль, дрожжи и вода. Но этот хлеб приготовлен ускоренным способом. То есть не делается опара на хлеб. Ингредиенты смешиваются, тесто делится на кусочки, ставится в формы, хлеб поднимается и ставится в печь. Сорок минут – и он готов.
– А бисквит тоже по ГОСТу?
– Да. Это тот самый советский бисквит.
Тепло попрощавшись с пекарями, двигаем дальше. Следующее помещение – гвоздь программы. Именно сюда из прочих цехов стекается продукция, превращается в готовые пайки.
"Здесь готовятся консервы мясо-растительные в реторт-пакетах, осуществляется сушка мяса, медово-ореховая смесь, сало копченое, различные бутерброды и так далее. Все это – более насыщенные продукты. Это уедет на полковой склад, а оттуда – на передок. Преимущество в том, что все это из свежих продуктов, но хранится долго. Те же реторт-пакеты хранятся до девяти месяцев", – рассказывает старший повар Борис Николаев.
На рабочем столе его аккуратно разложены вакуумные пакеты с сушеной говядиной, копченым салом, бутербродами, загадочными батончиками янтарного цвета, а также те самые реторт-пакеты.
Всякому, кто знаком с импортными сухпайками или хотя бы видел такие в кино, объяснять, что за реторт-пакеты такие, не нужно. На выбор их три: гречневая, перловая и рисовая каши с говядиной и овощами.
Компактный пакет, который, при желании, можно даже сунуть под бронежилет и согреть теплом собственного тела, является полноценной порцией. Хочешь – в тарелку выдавливай, хочешь – перекусывай на ходу, выдавливая содержимое прямо в рот.
– А как это готовится?
– Свежее мясо говядины, свежие репчатый лук и морковь. Все это пассеруется, добавляются специи, с кашей закладывается в реторт-пакеты, запаивается и укладывается в автоклав, где варится от двух до трех часов под давлением от двух до трех атмосфер.
– Это хранится до девяти месяцев. А бутерброды тоже?
– Бутерброды – скоропортящийся продукт. Тут и сыр, и сырокопченая колбаса. Их готовим не более ста штук в день и сразу отправляем на полковой склад, откуда их тут же выдают в подразделение. Хранятся не более трех суток. Обычно ребята используют как перекус.
Содержимое реторт-пакетов – это не продукт высокой кухни, но с блюдами из приличного кафе потягаться может вполне.
Насчет копченого сала и сушеной говядины, думаю, подробнее объяснять не надо. Легкое, компактное и очень питательное. Скажу лишь, что мясо здешнее намного вкуснее того, что можно купить на заправках или маркетплейсах.
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А вот с "янтарными" батончиками все интереснее. По сути, ребята изобрели свой питательный батончик на основе медово-ореховой смеси. Принцип тот же: объем – меньше, калорий – больше. При том что в армию уже поступают штатные питательные батончики с разными вкусами, этот лишним точно не будет.
В день здесь производится от тридцати до сорока реторт-пакетов, от сорока до пятидесяти бутербродов, сала, сушеного мяса, питательных батончиков и пакетов с сухофруктами. Но если нужно больше, сделают больше. Плюс – запасы того, что хранится подольше.
Изобретать и осваивать систему приходилось шаг за шагом, по ситуации. Как и прочие подразделения, тыловики вынуждены были адаптироваться к новым условиям ведения боевых действий.
© Украина.ру / Игорь ГомольскийЗаместитель командира 589-го гвардейского мотострелкового полка по тылу
Заместитель командира 589-го гвардейского мотострелкового полка по тылу
На пункте управления, откуда осуществляется контроль доставки грузов, встречаем заместителя командира 589-го гвардейского мотострелкового полка по тылу. Сейчас на большом экране можно увидеть, как бойцы грузят мешки и коробки в НРТК.
– Я так понимаю, процесс доставки сильно усложнился, вы адаптировались к новым условиям.
– У нас выстроена вся логистическая цепочка. От приготовления легких и малогабаритных продуктов питания до упаковки, сортировки, калибровки и подготовки "сбросов" для транспортировки разными видами БПЛА. Все это готовится и комплектуется здесь и передается нашим подразделениям БПЛА. Поэтому сейчас проблем с доставкой нет. Раньше – да. Но когда понадобилось, мы перестроились.
– Тяжело шел процесс?
– Ну, как всегда, все новое сложно, но для армии нерешаемых проблем не бывает. Все на практике. Всему учились сами. Придумывали, делились опытом. Тут ведь нельзя сказать, что мы в какой-то момент начали этот процесс, а потом закончили. Развитие идет постоянно. И сейчас процесс далек от завершения. Ежедневно придумываем что-то новое: "сбросы", продукты, упаковка.
Была история, продолжает замкомандира: боец с опорника говорит по рации, что хотел чаю попить, но был прилет и осколком повредило термос. Тут же наши операторы греют чай, наливают в бутылку и отправляют дроном. Так все это работает.
Что же дальше? А дальше лихие "подвозы" доставят все это ближе к фронту, откуда продукты разными способами попадут на линию боестолкновения. Немалая доля сладостей, кстати, уйдет ребятам, которые прямо сейчас восстанавливаются после ранений. И вкусно, и моральная поддержка от сослуживцев. Все работает как часовой механизм, ибо любое промедление тут в буквальном смысле подобно смерти.
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