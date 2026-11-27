https://ukraina.ru/20261127/ogon-i-vzryvy-na-belom-kak-vypavshiy-sneg-menyaet-pole-boya-v-svo-1084784589.html

"Огонь и взрывы на белом": как выпавший снег меняет поле боя в СВО

"Огонь и взрывы на белом": как выпавший снег меняет поле боя в СВО - 27.11.2026 Украина.ру

"Огонь и взрывы на белом": как выпавший снег меняет поле боя в СВО

В конце ноября в некоторых районах Новороссии уже выпал снег, а температура опустилась ниже нуля. Регион готовится к зиме. Готовятся к ней и военные по обе стороны фронта.

2026-11-27T17:37

2026-11-27T17:37

2026-11-27T17:37

эксклюзив

сво

зима

блиндажи

александр "варяг" матюшин

александр чаленко

новороссия

компьютерные игры

взрыв

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О том, как изменение погоды повлияет на ситуацию на фронте, рассказал интернет-изданию Украина.ру ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.Первое: зима влечет за собой изменение маскировки бойца. Если весной, летом и осенью, когда все кругом покрыто зеленью, бойцы носят камуфляж различных видов – "мультикам", "цифру" и так далее, то с выпадением снега поверх теплой военной формы надевается белый маскхалат."Но в Новороссии есть своя специфика, проистекающая из климатических особенностей нашей местности: например, вечером выпал снег, поэтому вроде как завтра надо надевать белый маскхалат, но это не факт. Утром ведь снег может начать таять, и поверхность будет представлять собой островки снега и островки грязи. В таком случае бойцы будут надевать бело-черные маскхалаты. Их дизайн был создан еще в пору СССР.Если же снег вообще растает и кругом будет все черное, серо-зеленое, то бойцы останутся в темно-зеленом камуфляже, а не натянут черные маскхалаты. Почему? Потому что опять же особенности климата. Как только теплеет, все тает – и поверхность, имею в виду траву, опять начинает зеленеть", — рассказал Матюшин.Вообще, по его словам, зимой, как правило, местность на ЛБС превращается во вселенную из компьютерной игры Warhammer 40,000 – "что-то такое черное вперемежку с серым и темно-зеленым". Кругом огонь и взрывы.Опорные пункты и техника на ЛБС маскируются кучами опавшей, полусгнившей листвы. Делается это для того, чтобы вражеские дроны-разведчики не смогли с высоты замечать расположения опорников.Второе: блиндажи, в которых обитают бойцы, должны быть теплыми."Когда лето, боец вырывает себе "лисью нору", маскирует ее и сидит в ней столько, сколько надо, а с приходом холодов ты хочешь этого или нет, должен перебраться в теплый блиндаж. Чтобы он был теплым, надо, чтобы он постоянно отапливался. Прежде всего это могут быть "буржуйки", но тогда встает вопрос: а как быть с дымом, так как он ведь демаскирует блиндаж, по которому может быть нанесен удар.В таком случае дым идет не через трубу, которая выходит на поверхность через потолок, а через специально разработанный теплоотвод. Он может быть протяженностью и 300, и 500 метров, и даже километр. Он уходит от блиндажа в сторону. Причем дым незаметно рассеивается, а не валит столбом вверх. Эта система также была создана еще при СССР", — сообщил Матюшин.Третье: зимой значительная минусовая температура может держаться долго, поэтому у бойцов могут случаться обморожения. Чтобы этого избежать, важна теплая обувь."Обычно молодые бойцы, не совсем понимающие, куда они попали, могут позволить себе надеть зимой весенние кроссовки. Хотят покрасоваться. Что в итоге в таком случае может быть? Например, ты долго не можешь выбраться с ЛБС из-за дронов, или тебя ранили. Это прямой путь к обморожению конечностей. Тебе из-за начавшейся гангрены могут и пальцы на ногах отрезать, и стопу, и даже ногу по колено.Поэтому те, кто служит долго, идут на ЛБС всегда в теплой обуви и не выпендриваются. Например, многие носят валенки. Причем даже в глубоком тылу. Например, торговцы на рынках, которые целый день стоят у прилавков на улицах, чтобы не замерзнуть, носят мембранные сапоги. Опытные бойцы, беря с них пример, тоже себе покупают подобную обувь. Ноги в таком случае у них всегда в тепле и целы", — рассказывает Матюшин.Четвертое: помещение, в котором на ЛБС живут бойцы, должно не только хорошо отапливаться, но и хорошо вентилироваться, потому что патроны и вообще боеприпасы могут отсыреть. В них накапливается жидкость, и ими нельзя больше стрелять.Пятое: сырость в помещении может вести и к тому, что бойцы начинают массово болеть. В лучшем случае это респираторные заболевания, в худшем — воспаление легких, которое в случае невозможности эвакуации может привести к летальному исходу."Если раньше, когда не было беспилотников, промерзшая почва, в отличие от осенней распутицы, способствовала нормальному перемещению на фронте тяжелой техники – танков и бронемашин, то теперь этого преимущества нет. Я, например, сейчас не видел ни разу, чтобы сегодня БМП прикрывала бойцов. Ее просто сожжет дрон.Однако на фронте по промерзшей почве все же легче перемещаться на мотоциклах, квадроциклах и "буханках", которые следуют только до определенного места, подвозя б/к и продукты и эвакуируя раненых. Теперь бойцов на передовую не подвозят, как это было, они идут пешком где-то 15 км.Вот и все преимущества. Но! Все зимние трудности, которые есть у нас, есть и у врага. У него те же самые проблемы, связанные с зимним периодом, что и у нас", — констатировал Матюшин.Читайте также статью Александра Чаленко "Филины" и "Бандероли" кошмарят ВСУ в Харькове. ВС РФ обложили область "Данью"

https://ukraina.ru/20261125/zaschitit-trassu-novorossiya-posle-osvobozhdeniya-dnr-zaporozhskiy-front-budet-glavnym-1084719065.html

https://ukraina.ru/20261120/nastoyaschiy-zhurnalist-rozhdaetsya-v-okope-izdanie-ukrainaru-predstavilo-knigu-voenkorov-1084636442.html

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Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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эксклюзив, сво, зима, блиндажи, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, новороссия, компьютерные игры, взрыв