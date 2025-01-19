https://ukraina.ru/20250119/1060380073.html

МИД РФ: Запад поощряет зверства в Курской области и истребление всего русского

МИД РФ: Запад поощряет зверства в Курской области и истребление всего русского - 19.01.2025 Украина.ру

МИД РФ: Запад поощряет зверства в Курской области и истребление всего русского

Виновные в жестоком убийстве жителей Курской области будут наказаны, Москве известно о поощрении Западом киевских нацистов. Об этом 19 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-01-19T14:34

2025-01-19T14:34

2025-01-19T14:34

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Поводом для комментария стало обнаружение российскими военнослужащими в одном из подвалов в селе Русское Поречное Курской области тел мирных жителей. СМИ опубликовали кадры со следами побоев и пулевых ранений жертв со связанными руками.Захарова отметила, что душераздирающие кадры расправы над жителями Курской области сложно комментировать с общечеловеческой точки зрения. Такая расправа, отметила она, не поддается логическому объяснению и пониманию."Эти зверства являются еще одной вопиющей констатацией террористического и неонацистского нутра киевского режима, который в очередной раз в своем злобном военном и политическом бессилии на фоне поражений на фронте, устроил людоедскую расправу над мирными жителями", - сказала Захарова."Это именно то, что государства "коллективного Запада" и их политики лично, покрывающие и поощряющие киевских нацистов, ждут от бандеровцев. Цинично отводят взгляд от их преступных деяний, продолжают санкционировать поставки вооружений киевскому режиму и блокируют попытки международных расследований его преступлений. Они дружно и дисциплинированно делают вид, что ничего страшного не происходит, хотя это является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, Женевских конвенций. Всё это лишний раз подтверждает, что истребление всего русского – в числе тех самых "европейских ценностей", которые, как разглагольствуют "цивилизованные" спонсоры бандеровцев, киевский режим защищает", - подчеркнула Захарова.По её мнению очевидно, что и Россия не услышит внятной реакции на эти жестокие убийства мирных граждан со стороны международных структур – таких, как ОБСЕ, ООН и её профильных подразделений. Их подконтрольные Западу секретариаты сознательно продолжают отмалчиваться или отделываться ничего не значащими общими фразами о том, что они "против насилия", фактически покрывая виновных в убийствах жителей мирных сел и городов и становясь соучастниками этих злодеяний, констатировала официальный представитель МИД РФ.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ и действующим в их составе иностранным наёмникам военной техникой, оружием и развединформацией, помогая также пропагандистским прикрытием оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также на эту тему: Жительница села Суджанского района рассказала, как украинские наёмники расстреливали мирных жителей

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