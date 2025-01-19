МИД РФ: Запад поощряет зверства в Курской области и истребление всего русского
© Фото : скриншот видео из соцсетейВоеннослужащий ВСУ Василий Данилюк
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Виновные в жестоком убийстве жителей Курской области будут наказаны, Москве известно о поощрении Западом киевских нацистов. Об этом 19 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Поводом для комментария стало обнаружение российскими военнослужащими в одном из подвалов в селе Русское Поречное Курской области тел мирных жителей. СМИ опубликовали кадры со следами побоев и пулевых ранений жертв со связанными руками.
Захарова отметила, что душераздирающие кадры расправы над жителями Курской области сложно комментировать с общечеловеческой точки зрения. Такая расправа, отметила она, не поддается логическому объяснению и пониманию.
"Эти зверства являются еще одной вопиющей констатацией террористического и неонацистского нутра киевского режима, который в очередной раз в своем злобном военном и политическом бессилии на фоне поражений на фронте, устроил людоедскую расправу над мирными жителями", - сказала Захарова.
09:39"Это след нацистов": посол Мирошник рассказал об убийствах ВСУ жителей курского селаУбийство украинской армией мирных жителей в селе Русское Поречное (Суджанский район Курской области) демонстрирует истинное лицо режима Зеленского. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник
"Это именно то, что государства "коллективного Запада" и их политики лично, покрывающие и поощряющие киевских нацистов, ждут от бандеровцев. Цинично отводят взгляд от их преступных деяний, продолжают санкционировать поставки вооружений киевскому режиму и блокируют попытки международных расследований его преступлений. Они дружно и дисциплинированно делают вид, что ничего страшного не происходит, хотя это является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, Женевских конвенций. Всё это лишний раз подтверждает, что истребление всего русского – в числе тех самых "европейских ценностей", которые, как разглагольствуют "цивилизованные" спонсоры бандеровцев, киевский режим защищает", - подчеркнула Захарова.
По её мнению очевидно, что и Россия не услышит внятной реакции на эти жестокие убийства мирных граждан со стороны международных структур – таких, как ОБСЕ, ООН и её профильных подразделений. Их подконтрольные Западу секретариаты сознательно продолжают отмалчиваться или отделываться ничего не значащими общими фразами о том, что они "против насилия", фактически покрывая виновных в убийствах жителей мирных сел и городов и становясь соучастниками этих злодеяний, констатировала официальный представитель МИД РФ.
"Понимаем, что уже бессмысленно взывать к тем, кто крепко застрял в западных тисках и не собирается делать ничего для установления справедливости, поиска и наказания виновных. Мы сделаем это сами. Следственные органы Российской Федерации проведут все необходимые действия, чтобы установить виновных, и в дальнейшем те понесут заслуженное и неотвратимое наказание, получат реальные сроки заключения, как это уже происходит по многим другим выявленным преступлениям киевского режима", - заявила Захарова.
Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).