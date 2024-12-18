Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУ - 18.12.2024 Украина.ру
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Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУ
Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУ - 18.12.2024 Украина.ру
Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУ
Жители нескольких населенных пунктов Курской области, а также мирные жители Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали, какие зверства устраивают на их территории украинские военные. Свидетельства очевидцев 18 декабря опубликовало агентство РИА Новости
2024-12-18T11:09
2024-12-18T11:09
новости
курахово
донецкая народная республика
курская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
владимир рогов
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Крюкова рассказала, что украинские военные поймали ее сына, когда тот пошел за запасами еды в дом на другой стороне улицы.По ее словам, похоронить мужчину пришлось прямо в селе, так как добираться до кладбища было слишком далеко и опасно. Также Крюкова заявила, что ВСУ, оккупировавшие курское село Плехово, убивали мирных жителей прямо у колодцев, куда те приходили за питьевой водой. Она подчеркнула, что это не единичный случай. Женщина рассказала, что у другого колодца украинские солдаты заминировали подходы, и несколько местных жителей подорвались. У четверых — тяжелые травмы. Один из них полз к своему дому, получив значительные повреждения.Кроме того, РИА Новости побеседовали с беженцем Александром Романцом, который заявил, что украинские военные убивали жителей Курахово, используя против них FPV-дроны и минометы. По словам собеседника издания, таким образом в марте прошлого года украинские солдаты убили его бабушку.Он добавил, что его друг тоже погиб от прилета по жилому дому. Только в этом случае обстрел ВСУ вели из миномета, уточнил Романец.Накануне в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово".Подробности в материале автора издания Украина.ру Дениса Рудометова "Мир еще содрогнется от ужаса". В пресс-центре "России сегодня" рассказали о преступлениях ВСУ в Селидове.В среду, 18 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинские военные, которых кинули в Курахово в ДНР, утратили шанс выйти из города без потерь. Рогов обвинил в этом командование ВСУ, которое готово пожертвовать солдатами ради гордыни Владимира Зеленского. Ранее в новостях: "Россияне ещё ближе": освобождена Анновка, что это значит для группировки ВСУ в Курахово
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курахово
донецкая народная республика
курская область
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курахово, донецкая народная республика, курская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, владимир рогов
Новости, Курахово, Донецкая Народная Республика, Курская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов

Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУ

11:09 18.12.2024
 
© 56 отдельная мотопехотная бригада ВСУ фото 56 отдельная мотопехотная бригада ВСУ
фото 56 отдельная мотопехотная бригада ВСУ
© 56 отдельная мотопехотная бригада ВСУ
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Жители нескольких населенных пунктов Курской области, а также мирные жители Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали, какие зверства устраивают на их территории украинские военные. Свидетельства очевидцев 18 декабря опубликовало агентство РИА Новости
Крюкова рассказала, что украинские военные поймали ее сына, когда тот пошел за запасами еды в дом на другой стороне улицы.

"Он зашел во двор… А там он в доме расстрелянный. В спину три выстрела: голова расстреляна и грудь разорвана. Руки были связаны", — рассказала женщина.

По ее словам, похоронить мужчину пришлось прямо в селе, так как добираться до кладбища было слишком далеко и опасно.
Также Крюкова заявила, что ВСУ, оккупировавшие курское село Плехово, убивали мирных жителей прямо у колодцев, куда те приходили за питьевой водой. Она подчеркнула, что это не единичный случай. Женщина рассказала, что у другого колодца украинские солдаты заминировали подходы, и несколько местных жителей подорвались. У четверых — тяжелые травмы. Один из них полз к своему дому, получив значительные повреждения.
Кроме того, РИА Новости побеседовали с беженцем Александром Романцом, который заявил, что украинские военные убивали жителей Курахово, используя против них FPV-дроны и минометы. По словам собеседника издания, таким образом в марте прошлого года украинские солдаты убили его бабушку.
"Они скинули с FPV-дрона взрывчатку на ее дом, он сгорел дотла", — поделился Романец.
Он добавил, что его друг тоже погиб от прилета по жилому дому. Только в этом случае обстрел ВСУ вели из миномета, уточнил Романец.
Накануне в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово".
Подробности в материале автора издания Украина.ру Дениса Рудометова "Мир еще содрогнется от ужаса". В пресс-центре "России сегодня" рассказали о преступлениях ВСУ в Селидове.
В среду, 18 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинские военные, которых кинули в Курахово в ДНР, утратили шанс выйти из города без потерь. Рогов обвинил в этом командование ВСУ, которое готово пожертвовать солдатами ради гордыни Владимира Зеленского.
Фото: facebook(запрещен в РФ), JointForcesCommandAFU, иностранные наемники в ВСУ
10:23
К чему привела гордыня: Рогов о том, почему ВСУ потеряли шанс выйти из Курахово Украинские военные, которых кинули в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР), утратили шанс выйти из города без потерь. Об этом 18 декабря заявил агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Ранее в новостях: "Россияне ещё ближе": освобождена Анновка, что это значит для группировки ВСУ в Курахово
 
НовостиКураховоДонецкая Народная РеспубликаКурская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВладимир Рогов
 
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