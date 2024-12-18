https://ukraina.ru/20241218/1059750125.html

Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУ

Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУ - 18.12.2024 Украина.ру

Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУ

Жители нескольких населенных пунктов Курской области, а также мирные жители Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали, какие зверства устраивают на их территории украинские военные. Свидетельства очевидцев 18 декабря опубликовало агентство РИА Новости

2024-12-18T11:09

2024-12-18T11:09

2024-12-18T11:09

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Крюкова рассказала, что украинские военные поймали ее сына, когда тот пошел за запасами еды в дом на другой стороне улицы.По ее словам, похоронить мужчину пришлось прямо в селе, так как добираться до кладбища было слишком далеко и опасно. Также Крюкова заявила, что ВСУ, оккупировавшие курское село Плехово, убивали мирных жителей прямо у колодцев, куда те приходили за питьевой водой. Она подчеркнула, что это не единичный случай. Женщина рассказала, что у другого колодца украинские солдаты заминировали подходы, и несколько местных жителей подорвались. У четверых — тяжелые травмы. Один из них полз к своему дому, получив значительные повреждения.Кроме того, РИА Новости побеседовали с беженцем Александром Романцом, который заявил, что украинские военные убивали жителей Курахово, используя против них FPV-дроны и минометы. По словам собеседника издания, таким образом в марте прошлого года украинские солдаты убили его бабушку.Он добавил, что его друг тоже погиб от прилета по жилому дому. Только в этом случае обстрел ВСУ вели из миномета, уточнил Романец.Накануне в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово".Подробности в материале автора издания Украина.ру Дениса Рудометова "Мир еще содрогнется от ужаса". В пресс-центре "России сегодня" рассказали о преступлениях ВСУ в Селидове.В среду, 18 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинские военные, которых кинули в Курахово в ДНР, утратили шанс выйти из города без потерь. Рогов обвинил в этом командование ВСУ, которое готово пожертвовать солдатами ради гордыни Владимира Зеленского. Ранее в новостях: "Россияне ещё ближе": освобождена Анновка, что это значит для группировки ВСУ в Курахово

https://ukraina.ru/20241218/1059748765.html

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новости, курахово, донецкая народная республика, курская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, владимир рогов