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Истребили мужчин. Минобороны рассказало о зверствах ВСУ в курском Николаево-Дарьино

Истребили мужчин. Минобороны рассказало о зверствах ВСУ в курском Николаево-Дарьино - 12.02.2025 Украина.ру

Истребили мужчин. Минобороны рассказало о зверствах ВСУ в курском Николаево-Дарьино

После освобождения села Николаево-Дарьино в Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) выяснилось, что украинские боевики держали в заложниках мирных жителей и убили почти всех мужчин, сообщили в Минобороны РФ

2025-02-12T14:32

2025-02-12T14:32

2025-02-12T14:32

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"Воины 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в конце января 2025 года освободили от украинских неонацистов населенный пункт Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Но до недавнего времени в нем еще оставались мирные российские граждане, которые не успели эвакуироваться при захвате района подразделениями ВСУ в августе 2024 года... В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные", - рассказали в министерстве.Больше полугода, до освобождения Николаево-Дарьино, жители села находились в заложниках у ВСУ, которые прикрывались ими, как живым щитом, не оказывали им никакой помощи, издевались и убивали.Когда в село пришли уссурийские десантники, россияне встретили их с радостью и попросили эвакуировать вглубь страны. Эвакуированных граждан направили в тыловые районы Курской области, где им оказали медицинскую помощь. Также их направили в социальные центры реабилитации. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Подробнее о провалах ВСУ - в материале Для чего нужны "мёртвые души" в тылах ВСУ и зачем Украина идёт на самоубийственные атаки — Ераносян на сайте Украина.ру.

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