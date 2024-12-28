Вэсэушники расправились с семьей из Селидово, месяц готовившей им еду
Фото: mil.gov.ua, украинский военнослужащий
В Селидово украинские военные ВСУ убили в Селидово семью, которая месяц готовила им еду. В Селидово в ДНР солдаты Вооруженных сил Украины убили семейную пару, которая месяц готовила им еду. Об этом агентству РИА Новости рассказала беженка Елена Николаенко
Она уточнила, что погибшим было около 50 лет, их дочь уехала за границу, а родители бросать дом не захотели и в итоге столкнулись с военными Вооруженных сил Украины.
"Таня с Сережей кормили их, они давали, правда, им продукты. И она варила им кушать три раза в день", - отметила собеседница агентства, уточнив что примерно через месяц семейная пара пропала.
О том, что украинские военные убили супругов стало известно уже после освобождения города. Бойцы ВС РФ нашли тела двух человек и попросили соседей опознать их.
"Его сразу убили, а она в коридоре лежала, видно, она пыталась убежать, и ее "положили" там", - рассказала Николаенко.
На прошлой неделе Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово", подготовленный на основе собранных показаний пострадавших и свидетелей.
Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Вот лишь некоторые примеры зверств ВСУ против мирного населения:
Подробнее о преступлениях ВСУ - в материале Дениса Рудометова "Мир еще содрогнется от ужаса". В пресс-центре "России сегодня" рассказали о преступлениях ВСУ в Селидове на сайте Украина.ру.