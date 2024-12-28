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Вэсэушники расправились с семьей из Селидово, месяц готовившей им еду

Вэсэушники расправились с семьей из Селидово, месяц готовившей им еду - 28.12.2024 Украина.ру

Вэсэушники расправились с семьей из Селидово, месяц готовившей им еду

В Селидово украинские военные ВСУ убили в Селидово семью, которая месяц готовила им еду. В Селидово в ДНР солдаты Вооруженных сил Украины убили семейную пару, которая месяц готовила им еду. Об этом агентству РИА Новости рассказала беженка Елена Николаенко

2024-12-28T08:07

2024-12-28T08:07

2024-12-28T08:07

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украина.ру

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Она уточнила, что погибшим было около 50 лет, их дочь уехала за границу, а родители бросать дом не захотели и в итоге столкнулись с военными Вооруженных сил Украины.О том, что украинские военные убили супругов стало известно уже после освобождения города. Бойцы ВС РФ нашли тела двух человек и попросили соседей опознать их.На прошлой неделе Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово", подготовленный на основе собранных показаний пострадавших и свидетелей.Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.Вот лишь некоторые примеры зверств ВСУ против мирного населения: Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУГранаты в жилые дома кидали именно они: жители Новотроицкого рассказали о зверствах вэсэушницПленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской областиПодробнее о преступлениях ВСУ - в материале Дениса Рудометова "Мир еще содрогнется от ужаса". В пресс-центре "России сегодня" рассказали о преступлениях ВСУ в Селидове на сайте Украина.ру.

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новости, селидово, россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру