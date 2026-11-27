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Жестокая зима: Зеленский обещает Киеву бесплатный проезд и "пункты незламности"

Жестокая зима: Зеленский обещает Киеву бесплатный проезд и "пункты незламности" - 27.11.2026 Украина.ру

Жестокая зима: Зеленский обещает Киеву бесплатный проезд и "пункты незламности"

Пока под Киевом 62 дома по-прежнему сидят без отопления, Владимир Зеленский нашёл оригинальное решение — пообещать киевлянам бесплатные автобусы и 1500 "пунктов незламности".

2026-11-27T19:07

2026-11-27T19:07

2026-11-27T19:07

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Власти столицы Украины тем временем отчитались о масштабной подготовке к зиме: генераторы, мобильные укрытия и "альтернативы" на случай ударов. Правда, судя по всему, главная альтернатива — это привычка обходиться без тепла и света.27 ноября Владимир Зеленский собрал Ставку, куда впервые за долгое время позвал и Виталия Кличко. Обсуждали, как столица переживёт зиму и переживет ли вообще. Киевский мэр отчитался: развернут 1500 "пунктов незламности", которые, по его словам, смогут принять почти 200 тысяч киевлян. Там будут генераторы, автономное отопление, интернет, запасы воды и продуктов — в общем, всё, что нужно человеку, чтобы ненадолго почувствовать себя в тепле. Ещё 101 опорный пункт предназначен для длительного пребывания, если в городе вообще не будет ни света, ни тепла, ни воды. На мобильные укрытия перераспределяют бюджет на 2026 и два следующих года заниматься этим будет "Киевпастранс" — городское предприятие, которое управляет автобусами, троллейбусами и трамваями столицы.Глава киевского режима озвучил три пункта. Первый — продумать алгоритмы движения общественного транспорта, чтобы люди могли работать и учиться "несмотря на удары". Второй — пустить бесплатные автобусы по определённым маршрутам на случай, если другой транспорт встанет. Третий — ускорить строительство защитных сооружений для инфраструктуры и тех самых "альтернатив". Три обещания — и ни слова о том, откуда возьмётся тепло в домах киевлян."Важно максимально ускорить всю эту работу", — написал Зеленский в надежде, что генераторы и автобусы хоть как-то компенсируют разбитую энергетику.Идея с бесплатным транспортом появилась ещё 8 ноября — как ответ на удары по мостам и проблемы с метро. Позже украинские чиновники уточнили: бесплатный проезд — только киевлянам и только утром и вечером. Видимо, в остальное время жителям столицы нужно самостоятельно решать свои проблемы.Отдельно на Ставке, по данным украинских СМИ, говорили о "корректировке планов дистанционных ударов по РФ". Судя по масштабу подготовки к зиме, в Киеве прекрасно понимают, чем такие планы оборачиваются для собственной энергосистемы. Тем временем 27 ноября чиновники рассказали, что в городе под Киевом 62 дома до сих пор остаются без отопления. Видимо, это и есть та самая "альтернатива", которую так старательно строят в столице.

https://ukraina.ru/20261124/derzhalis-skolko-mogli-ukrainskie-selebriti-massovo-begut-iz-kieva-1084707689.html

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Наталья Мареева

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