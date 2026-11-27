https://ukraina.ru/20261127/viktor-kurmanovich-ot-ukrainskoy-galitskoy-armii-do-divizii-ss-galichina-1084752492.html

Виктор Курманович: от Украинской Галицкой армии до дивизии СС "Галичина"

Виктор Курманович: от Украинской Галицкой армии до дивизии СС "Галичина" - 27.11.2026 Украина.ру

Виктор Курманович: от Украинской Галицкой армии до дивизии СС "Галичина"

26 ноября 1876 года родился Виктор Курманович. Он стал одним из немногих русинов, окончивших Академию Генштаба в Вене, возглавлял штаб Украинской Галицкой армии, входил в состав штаба Петлюры, а под конец жизни стал "свадебным генералом" в дивизии СС "Галичина"

2026-11-27T16:00

2026-11-27T16:00

2026-11-27T16:00

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Курманович родился в селе Большая Ольшаница недалеко от Золочева (Львовская область). Его отец, Иосиф Курманович, ранее был настоятелем греко-католического прихода в подляшском селе Пратулин в российской части Западной Украины. При ликвидации Холмской униатской епархии в 1873-75 годах он отказался переходить в православие, полгода провёл в тюрьме и бежал в Сокаль, где ранее осели его жена с детьми.Оттуда семейство перебралось в Большую Ольшаницу, где бывший священник работал частным учителем. Лишь в 1884-м львовская консистория предоставила Курмановичу-старшему приход в селе Новоселки на Золочевщине, где он и служил до смерти в 1911 году. Его старший сын, Лев, продолжил дело отца, также стал священником, а вот самый младший, Виктор, избрал военную стезю.После завершения пятого класса гимназии в Золочеве Виктор уговорил родителей отдать его в кадетскую школу в Лобозове. Там юноша настолько успешно изучал военное дело, что оказался среди десятки лучших выпускников своего курса и получил направление на офицерский пост 48-го пехотного полка в Нижней Австрии.Талантливого офицера вскоре отправили продолжать учёбу в Академию Генерального штаба (k.u.k. Kriegsschule), которую он окончил в 1902 году. Курманович был единственным русином, который в академии не скрывал своей этнической принадлежности (остальные записывали себя в поляки или австрийцы).После этого была служба в 30-м Галицком пехотном полку во Львове и, наконец, в австрийском Генеральном штабе, куда Курманович попал в звании капитана. Начало Первой мировой войны застало его в Российской империи, где Курманович выполнял функции "военного наблюдателя". Вернувшись в Галичину, он получил очередную разведывательную задачу – на этот раз в окрестностях Ковеля. Здесь Курманович попал в руки российской контрразведки, военный суд в Варшаве осудил его за шпионаж и отправил отбывать заключение в Варшавскую цитадель. Оттуда он вышел весной 1915-го – австрийский генштаб обменял его на пленного русского офицера.После освобождения Курмановича повысили до подполковника и отправили на Буковину – командиром пехотного полка. Весной 1916 года отправлен на итальянский фронт, где получил звание полковника и был назначен командиром пехотной бригады. В октябре 1918-го ему удалось организовать отступление без значительных потерь личного состава.После подписанного 11 ноября 1918 года перемирия Виктор Курманович прибыл в Вену на лечение. Там он встретился с буковинским политиком Степаном Смаль-Стоцким, который сообщил о начале польско-украинской войны. Украинской галицкой армии критически не хватало офицеров...24 декабря Курманович прибыл в Тернополь. Военный министр ЗУНР Дмитрий Витовский и командующий УГА Михаил Омельянович-Павленко направили его в Жовкву с целью объединить все военные формирования ЗУНР, дислоцированные севернее Львова, в боевую группу "Север".Курманович проявил себя успешным военачальником: уже через несколько дней, в начале 1919-го, части его группы отбросили поляков от Жовквы до Равы-Русской. Впоследствии группа "Север" составила основу Первого корпуса УГА.12 февраля 1919 года уже генерал-майора Курмановича назначили начальником штаба УГА, с того же дня, после отставки Витовского, он также стал исполнять обязанности военного министра ЗУНР. Курманович был одним из разработчиков Вовчуховской наступательной операции УГА, вследствие которой 18 февраля 1919 года была перерезано железнодорожное сообщение между Львовом и Перемышлем.Однако в тот же день руководство ЗУНР получило телеграмму из Парижа, в которой Высший совет мирной конференции потребовал прекратить огонь и пропустить во Львов для переговоров делегацию Антанты во главе с Жозефом Бартелеми. Галичане решительно отвергли "компромиссное предложение", согласно которому к Польше должна была отойти значительная часть Восточной Галичины. Они заявили, что украинско-польская граница должна проходить по реке Сан, однако отстоять свою позицию с оружием в руках не смогли.В итоге начавшееся в мае 1919-го наступление польского войска, основой которого стала прибывшая из Франции армия Юзефа Галлера, заставило УГА отступать на восток – в сторону реки Збруч. Курманович в начале июня 1919 года, накануне последней масштабной операции УГА, так называемой "Чортковской офензивы", из-за хронического переутомления оказался в госпитале.ЗУНР прекратила своё существование 16 июля 1919 года, когда остатки УГА перешли Збруч и присоединились к армии УНР. 11 августа 1919 года генерал-лейтенант Курманович вошёл в состав Штаба Главного атамана в качестве генерал-квартирмейстера.Он был среди военачальников, планировавших августовское наступление армии Петлюры на Киев и в направлении Одессы и Умани. Осенью 1919-го регулярно выезжал на фронт. В конце октября 1919 года Курманович, как и большинство солдат и офицеров УГА, заболел тифом, и оказался в госпитале в Виннице. Этим воспользовалась часть командования УГА во главе с генералом Мироном Тарнавским и начальником штаба полковником Альфредом Шаманеком, инициировавшая переговоры с деникинцами.В ноябре 1919 года были подписаны договоры с командованием Вооружённых сил Юга России (ВСЮР), по которым УГА стала частью ВСЮР под началом генерала Деникина. После этого, а также после официальной ликвидации Штаба Главного атамана и отъезда Петлюры в Польшу (5 декабря 1919 года), генерал Курманович отправился на лечение в Вену, но позже отбыл в лагерь в Немецком Яблонном (Чехословакия), где были интернированы более 5 тысяч солдат и офицеров ЗУНР.Лагерь был расформирован только в 1923 году, после чего Курманович вернулся в Вену, оформил полковничью пенсию, которая позволяла безбедно жить, и погрузился в водоворот деятельности украинской эмиграции. Он сблизился с Евгением Конвальцем, вступил в Организацию украинских националистов (ОУН)*, и в середине 1930-х был кооптирован в состав её Провода. В 1937 году Курманович вместе с Коновальцем встречался в Вене с представителями японского генштаба, предложившими план действий Японии и ОУН в случае начала войны с СССР.В 1938 году Курманович вошёл в состав созданного ОУН штаба по делам Закарпатья. После Мюнхенских соглашений, когда на части территории Закарпатья была создана автономная Подкарпатская Русь, Курманович активно работал над её трансформацией в "Карпатскую Украину", несколько раз лично приезжал в Хуст, чтобы контролировать ход дел. 10 марта 1939 года Курманович принимал участие в заседании руководства ОУН, на котором было принято решение о провозглашении независимости "Карпатской Украины".Накануне начала Второй мировой войны руководство ОУН во главе с Андреем Мельником считало, что Германия поддержит создание Западно-Украинского государства. Для него даже было сформировано "правительство" во главе с самим Мельником, в котором Виктор Курманович получил портфель военного министра. Однако в итоге мельниковскому крылу ОУН пришлось довольствоваться созданным в рамках оккупационной администрации Украинским центральным комитетом (УЦК), который возглавил видный мельниковец Владимир Кубийович.УЦК с центром в Кракове действовал во всём генерал-губернаторстве, созданном на части территории оккупированной нацистами Польши. В созданном в 1941 году "дистрикте Галичина" УЦК работал особенно активно, и вершиной этой деятельности стало создание дивизии СС "Галичина".Формальным инициатором её создания был Кубийович, однако в процессе формирования дивизии активное участие принимали бывшие военачальники УГА: экс-начштаба армии Курманович, которого назначили почётным председателем Военной управы дивизии, и экс-командир 7-й Львовской дивизии Альфред Бизанц, реально руководивший этой управой как действующий полковник абвера (военной разведки).28 апреля 1943 года, когда во Львове состоялись торжества по случаю создания дивизии СС "Галичина", 66-летний Курманович специально приехал на них. Выступая по радио, он заявил, что перед дивизией поставлена важная задача: "после двадцати годов принудительного безделья… окончательно добить красное чудовище, которое выпило столько крови и которое хочет смести наш народ с лица земли". А на страницах издаваемой УЦК газеты "Родная земля" Курманович призывал:"Офицеры и стрельцы УГА! Почётная служба в СС Стрелковой дивизии Галичина это не только возможность, но и долг. Вступая в ряды геройской УГА, мы присягали бороться до окончательной победы над нашим извечным врагом. Тогда мы этого не достигли; сегодня можем, потому должны".Неудивительно, что 17 мая 1945 года Курманович был арестован в своём доме в городе Баден под Веной. Ему вменяли в вину причастность к созданию дивизии СС "Галичина" и агитацию за вступление в неё. Бывшего галицкого и петлюровского генерала отправили в Одессу, где 18 октября 1945 года он умер в тюремной больнице.Пока оформляли документы о смерти, 12 ноября Особое совещание при НКВД СССР осудило Виктора Курмановича к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Позже постановление было отменено в связи со смертью обвиняемого. Заключением Главной военной прокуратуры РФ от 23 ноября 2001 года в реабилитации ему отказано.Улица Виктора Курмановича есть только во Львове, причём вспоминают его в этом городе не как офицера 30-го Галицкого пехотного полка австро-венгерской армии или начштаба УГА, а в первую очередь как "свадебного генерала" дивизии СС "Галичина". Кстати, улицы Мирона Тарнавского, который привёл УГА к союзу с Деникиным, есть не только во Львове, но также в Тернополе, Ивано-Франковске и Дрогобыче.* Одноимённая террористическая организация запрещена в России.

https://ukraina.ru/20231101/1050587185.html

https://ukraina.ru/20251113/ukrainskaya-galitskaya-armiya-ideynye-kondotery-1071541835.html

https://ukraina.ru/20250203/1022544245.html

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