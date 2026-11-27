https://ukraina.ru/20261127/deneg-bolshe-net-glavnaya-skrepa-evropy-pala-1084786021.html

Денег больше нет: главная скрепа Европы пала

Денег больше нет: главная скрепа Европы пала - 27.11.2026 Украина.ру

Денег больше нет: главная скрепа Европы пала

27 стран Евросоюза не смогли согласовать общий бюджет на ближайшие семь лет. Бюджетный саммит Евросоюза завершился безрезультатно. Следующая встреча назначена на 16 декабря, но гарантии её успешности отсутствуют.

2026-11-27T16:49

2026-11-27T16:49

2026-11-27T16:49

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По крайней мере, венгерский премьер считает, что страны еврозоны в ходе бюджетного саммита ещё больше отдалились друг от друга. Аналогичные взгляды уже высказывал ранее премьер Болгарии. Да и остальные лидеры стран Восточной и Южной Европы не лучатся оптимизмом. Большинство из них, правда, предпочитают молчать, но это тяжёлое, напряжённое молчание людей, не видящих выхода из сложившейся патовой ситуации.Проблемы с утверждением бюджета бывали у ЕС и раньше. Но тогда речь шла о желании каждого отхватить кусок побольше от общего пирога – деньги были, их только надо было правильно поделить. В результате компромисс находился довольно быстро, так как никто не хотел сидеть без перечислений из общего бюджета ЕС из-за банального упрямства. Приходилось договариваться.Сейчас же речь идёт о том, что денег в национальных бюджетах (перечислениями из которых формируется бюджет ЕС) нет и не предвидится.При этом непродуктивные расходы растут. Политика эскалации, проводимая ЕС в отношении России, требует увеличения ассигнований не только на национальные армии, но и на создание общеевропейских сил ("европейской армии"). Ни структура этой армии, ни задачи, ни сроки создания, ни уровень и механизмы её взаимодействия с национальными армиями стран ЕС на сегодня неизвестны. То есть тратить деньги придётся вслепую, а тратить придётся, так как срок готовности к войне с Россией в 2029–2030 годах, который ЕС сам себе определил, необходимо сдвигать.Не успевающая подготовиться к войне Европа хотела бы сдвинуть сроки вправо. Ей необходимо получить побольше времени на довооружение и перевооружение, осмысление опыта боевых действий на Украине и адаптацию его к новым условиям, предполагающим повышение роли ИИ в планировании боевых действий и управлении ими.Но сдвигать сроки приходится влево (на более раннее время, практически на следующий год). Это объясняется состоянием украинских армии и государства, которые уже не выдерживают напряжения боевых действий, а также тем, что европейским политикам не удалось заставить Россию согласиться на невыгодное ей перемирие на условиях простого прекращения огня, без закрепления результатов СВО, которые должны гарантировать безопасность России на западном направлении на долгие годы.Если Украина не выдержит и рухнет раньше, чем европейские ястребы успеют расширить пространство войны, создать новую площадку прокси-войны с Россией, им придётся начинать всё сначала – втягивать РФ в военный конфликт с группой приграничных государств ЕС и НАТО, без задействования блока в целом, при том, что в этот раз США не намерены активно помогать Европе в этом вопросе.Между тем без американского ядерного зонтика решимость даже самых русофобски настроенных восточноевропейцев выступить против России быстро испаряется. Если исчезнет повод для конфликта в виде "спасаемой" Европой Украины, шансы на превращение провокаций в войну резко падают.Итак, резко обедневшим европейцам предлагают вкладывать деньги в подготовку вооружённых сил к войне, в то время как у них обостряются социально-экономические проблемы. Но это полбеды – со страху перед "русской агрессивностью" европейский обыватель согласился бы добровольно расстаться с деньгами – пожертвовать частью, чтобы сохранить целое. Ему (обывателю), однако, предлагают скинуться ещё и на финансирование Украины.Вот тут уже начинаются проблемы. За последние годы европейцы хорошо познакомились с Украиной и ещё лучше с украинцами. Наглые, жадные и требовательные "безработные беженцы" в ЕС, третируя местное население и настаивая на получении особых льгот, заняты расписыванием стен домов бандеровскими лозунгами и "идейными" драками с местными жителями, которых бандеровцы подозревают в "пророссийскости", каковая в их понимании проявляется в нежелании европейцев воевать за Украину.Само же украинское государство является для среднестатистического европейца образцом коррумпированности, способным без следа растворить и без пользы поглотить любые объёмы помощи.Фактически европейцам предлагают заплатить за войну с Россией дважды: профинансировать неготовность ЕС к войне, которую европейские элиты хотят приблизить, в то время как обыватель настроен диаметрально противоположным образом – он хочет войны любой ценой избежать. Второй раз ему предлагают выделить деньги на содержание Украины в течение следующего года и дальше, в то время как для большинства европейцев не секрет – Украина при смерти и эти деньги ей не помогут.Даже в лучшие свои времена ЕС старался не выбрасывать деньги на ветер – он их не дарил, а ссужал и вкладывал. Сейчас же у Европы банально нет денег на свои нужды. Ни у кого нет – ни у богатых стран европейского севера, ни у бедных PIGS европейского юга.Механизм финансирования ЕС работал следующим образом: Германия (а также в меньшей степени Нидерланды, скандинавы и Франция) давала бедным странам ЕС кредиты, которые те тратили на покупку продукции германской промышленности + выплачивали проценты и постепенно погашали тело кредита. Полностью погасить его они не могли и постоянно перекредитовывались у той же Германии, всё глубже и глубже погружаясь в кредитную кабалу. Но деньги у всех были, торговля шла, и все были довольны.Ситуация резко изменилась с разрывом торгово-экономических связей с Россией и началом санкционной войны. ЕС потерял конкурентные преимущества, которые он получал за счёт относительно дешёвого российского сырья. Потерял он и платежеспособный российский рынок. Германская экономика начала разваливаться, а промышленные производства стали либо закрываться, либо покидать Германию. Круговорот денег в природе остановился, и все внезапно обнищали. Механизм финансирования ЕС прекратил работать."Старая Европа" (евролидеры) всё ещё надеется на победу над Россией в затяжном противостоянии. Победа должна решить её финансово-экономические проблемы за счёт захвата и раздела российских ресурсов. Для победы надо продолжать войну.Война требует жертв. Сама "Старая Европа" приносить жертвы не готова. Должна как можно дольше воевать Украина, для этого её надо профинансировать. Пока Украина держится, надо срочно подобрать ей замену в лице группы восточноевропейских стран и спровоцировать их военный конфликт с Россией.Восточноевропейцы, по сути, должны профинансировать войну, в которой им суждено погибнуть, чтобы больше трофеев досталось "Старой Европе". Разумеется, им это не нравится, и они саботируют утверждение бюджета ЕС. Но они в долгах как в шелках, и на них давят, намекая на способность перекрыть возможности перекредитовываться и загнать в дефолт.Главная скрепа ЕС – халявные деньги – пала. Больше ничто не объединяет 27 его членов, противоречия между ними только нарастают. Старту процесса распада ЕС противостоит только иррациональная надежда большинства европолитиков и еврообывателей, что проблемы как-нибудь сами решатся и всё вновь будет как раньше.Но так не будет. И война для ЕС не спасение – лишь один из вариантов гибели.

https://ukraina.ru/20261127/evropa-i-polusamoubiystvo-konets-evrosoyuza-podkradyvaetsya-nezametno-1084783323.html

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https://ukraina.ru/20261126/nato-toropitsya-na-voynu-s-rossiey-1084751673.html

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Ростислав Ищенко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

мнения, весь ищенко, россия, украина, европа, нато, ес