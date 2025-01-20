https://ukraina.ru/20250120/1060396148.html
В Селидово украинские военные застрелили мужчину, который за секунду до этого помог им
В Селидово украинские военные застрелили мужчину, который за секунду до этого помог им - 20.01.2025 Украина.ру
В Селидово украинские военные застрелили мужчину, который за секунду до этого помог им
ВСУ застрелили мирного жителя в Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР) после того, как он открыл им дверь в подъезд. Об этом 20 января сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник
2025-01-20T12:07
2025-01-20T12:07
2025-01-20T12:07
новости
селидово
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
всу
мирные жители
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В публикации также раскрывается информация о том, что в одном из соседних домов был обнаружен еще один труп мужчины со связанными ногами. Журналисты РИА Новости написали, что вокруг тела не было следов крови, а по словам эксперта, "мужчину дотащили до помещения волоком". Это не первый случай, когда солдаты ВСУ были замечены в жестокости по отношению к мирному населению, а также к людям, которые им помогали. Например, в прошлом месяце беженка Елена Николаенко рассказала, что в Селидово украинские военные убили семью, которая месяц готовила им еду. "Таня с Сережей кормили их, они давали, правда, им продукты. И она варила им кушать три раза в день", — заявила Николаенко, добавив, что о смерти супругов стало известно уже после освобождения города."Его сразу убили, а она в коридоре лежала, видно, она пыталась убежать, и ее "положили" там", — предположила женщина.Селидово было освобождено российской армией в конце октября 2024 года, в городе у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов. Российские военные освободили город Селидово в ДНРТакже по теме: Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУ
https://ukraina.ru/20241228/1060033819.html
селидово
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, селидово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, всу, мирные жители
В Селидово украинские военные застрелили мужчину, который за секунду до этого помог им
ВСУ застрелили мирного жителя в Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР) после того, как он открыл им дверь в подъезд. Об этом 20 января сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник
"Ноги связаны. Со слов его соседей, которых мы опрашивали перед их эвакуацией, бойцы ВСУ убили мужчину, когда тот открыл дверь в подъезд. Следы крови остались до сих пор", — цитирует издание своего источника.
В публикации также раскрывается информация о том, что в одном из соседних домов был обнаружен еще один труп мужчины со связанными ногами. Журналисты РИА Новости написали, что вокруг тела не было следов крови, а по словам эксперта, "мужчину дотащили до помещения волоком".
Это не первый случай, когда солдаты ВСУ были замечены в жестокости по отношению к мирному населению, а также к людям, которые им помогали. Например, в прошлом месяце беженка Елена Николаенко рассказала, что в Селидово украинские военные убили семью, которая месяц готовила им еду.
"Таня с Сережей кормили их, они давали, правда, им продукты. И она варила им кушать три раза в день", — заявила Николаенко, добавив, что о смерти супругов стало известно уже после освобождения города.
"Его сразу убили, а она в коридоре лежала, видно, она пыталась убежать, и ее "положили" там", — предположила женщина.
Селидово было освобождено российской армией в конце октября 2024 года, в городе у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.