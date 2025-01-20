https://ukraina.ru/20250120/1060396148.html

В Селидово украинские военные застрелили мужчину, который за секунду до этого помог им

В Селидово украинские военные застрелили мужчину, который за секунду до этого помог им - 20.01.2025 Украина.ру

В Селидово украинские военные застрелили мужчину, который за секунду до этого помог им

ВСУ застрелили мирного жителя в Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР) после того, как он открыл им дверь в подъезд. Об этом 20 января сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник

2025-01-20T12:07

2025-01-20T12:07

2025-01-20T12:07

новости

селидово

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

всу

мирные жители

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В публикации также раскрывается информация о том, что в одном из соседних домов был обнаружен еще один труп мужчины со связанными ногами. Журналисты РИА Новости написали, что вокруг тела не было следов крови, а по словам эксперта, "мужчину дотащили до помещения волоком". Это не первый случай, когда солдаты ВСУ были замечены в жестокости по отношению к мирному населению, а также к людям, которые им помогали. Например, в прошлом месяце беженка Елена Николаенко рассказала, что в Селидово украинские военные убили семью, которая месяц готовила им еду. "Таня с Сережей кормили их, они давали, правда, им продукты. И она варила им кушать три раза в день", — заявила Николаенко, добавив, что о смерти супругов стало известно уже после освобождения города."Его сразу убили, а она в коридоре лежала, видно, она пыталась убежать, и ее "положили" там", — предположила женщина.Селидово было освобождено российской армией в конце октября 2024 года, в городе у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов. Российские военные освободили город Селидово в ДНРТакже по теме: Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУ

https://ukraina.ru/20241228/1060033819.html

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новости, селидово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, всу, мирные жители