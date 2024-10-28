Каски СС, немецкая речь и выстрелы в спину: The New York Times о зверствах ВСУ в Курской области - 28.10.2024 Украина.ру
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Каски СС, немецкая речь и выстрелы в спину: The New York Times о зверствах ВСУ в Курской области
Каски СС, немецкая речь и выстрелы в спину: The New York Times о зверствах ВСУ в Курской области - 28.10.2024 Украина.ру
Каски СС, немецкая речь и выстрелы в спину: The New York Times о зверствах ВСУ в Курской области
Американская газета The New York Times опубликовала материалы о преступлениях ВСУ в Курской области, в частности в поселке Коренево. Помимо роликов с телами погибших мирных жителей, в распоряжении издания оказались свидетельства людей о том, что ВСУ стреляли безоружным людям в спину
2024-10-28T15:53
2024-10-28T15:53
новости
курская область
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
сс
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Издание также ссылается на слова волонтера Марии Скроб, которая рассказала журналистам, что "каждый автомобиль, который приближался к этому месту, был обстрелян. Все пытались выбраться, но, как видите, им это не удалось".Волонтер отметила, что украинские солдаты стреляли в убегающих мирных жителей в Коренево. Жители соседнего села Куриловка также утверждали, что украинские войска стреляли в убегающих мирных жителей, добавили журналисты The New York Times, оговорившись, что вещественных доказательств этому предоставлено не было.Также издание опубликовало видео, где двое украинских военнослужащих издеваются над пожилым россиянином на дороге недалеко от города Суджа."Ты русская свинья", - говорит один украинский солдат на ломаном немецком языке, при этом один из военнослужащих ВСУ при этом носит каску "в стиле Второй мировой войны с маркировкой СС".Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Первое время Владимир Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска). Однако совсем недавно он объявил, что задача была совсем другой."Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории", - заявил Зеленский, добавив, что украинские войска якобы продолжают сохранять позиции на захваченных российских территориях.На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но даже не понимают этого. Российский лидер также отметил, что блокированы российскими войсками в Курской области порядка двух тысяч украинских солдат.На днях специальный корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский посетил Коренево и рассказал, что происходит в поселке в материале "Тактика обезлюживания в действии": как сегодня выглядит пгт Коренево в Курской области.
https://ukraina.ru/20241026/1058388927.html
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новости, курская область, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, сс, украина.ру
Новости, Курская область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, СС, Украина.ру

Каски СС, немецкая речь и выстрелы в спину: The New York Times о зверствах ВСУ в Курской области

15:53 28.10.2024
 
Фото: The New York Times, Люди, эвакуированные из приграничного района Курска
Фото: The New York Times, Люди, эвакуированные из приграничного района Курска
Читать в
Американская газета The New York Times опубликовала материалы о преступлениях ВСУ в Курской области, в частности в поселке Коренево. Помимо роликов с телами погибших мирных жителей, в распоряжении издания оказались свидетельства людей о том, что ВСУ стреляли безоружным людям в спину
"Беспилотник, пролетавший над деревней Коренево в Курской области России, куда Украина вторглась в августе, запечатлел ужасающую сцену: по меньшей мере семь тел, лежащих на дороге, большинство из них в гражданской одежде. Разбитые автомобили были разбросаны по обочине дороги, некоторые с трупами внутри. Один мужчина лежал, запутавшись в красном велосипеде. Некоторые тела так сильно разложились из-за летней жары, что их пришлось опознавать по зубам", - пишет The New York Times.
Издание также ссылается на слова волонтера Марии Скроб, которая рассказала журналистам, что "каждый автомобиль, который приближался к этому месту, был обстрелян. Все пытались выбраться, но, как видите, им это не удалось".
Волонтер отметила, что украинские солдаты стреляли в убегающих мирных жителей в Коренево. Жители соседнего села Куриловка также утверждали, что украинские войска стреляли в убегающих мирных жителей, добавили журналисты The New York Times, оговорившись, что вещественных доказательств этому предоставлено не было.
Также издание опубликовало видео, где двое украинских военнослужащих издеваются над пожилым россиянином на дороге недалеко от города Суджа.
"Ты русская свинья", - говорит один украинский солдат на ломаном немецком языке, при этом один из военнослужащих ВСУ при этом носит каску "в стиле Второй мировой войны с маркировкой СС".
"Некоторые подразделения украинской армии демонстрируют нацистскую символику, в некоторых случаях иронично, потому что Россия изображает Украину как неонацистское государство", - утверждает The New York Times.
Офис российского Красного креста в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
26 октября, 14:18
РКК нашел более тысячи человек пропавших без вести в Курской областиРоссийский Красный Крест (РКК) получил 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших без вести в Курской области, 1088 человек были найдены. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Первое время Владимир Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска). Однако совсем недавно он объявил, что задача была совсем другой.
"Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории", - заявил Зеленский, добавив, что украинские войска якобы продолжают сохранять позиции на захваченных российских территориях.
На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но даже не понимают этого. Российский лидер также отметил, что блокированы российскими войсками в Курской области порядка двух тысяч украинских солдат.
Оперативное командование ВСУ Запад
25 октября, 10:38
Киев потерял управление ВСУ на Курском направлении, но даже не знает об этом - ПутинУкраинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но но даже не понимают этого. Об этом 25 октября в интервью журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия" сказал президент РФ Владимир Путин
На днях специальный корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский посетил Коренево и рассказал, что происходит в поселке в материале "Тактика обезлюживания в действии": как сегодня выглядит пгт Коренево в Курской области.
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныССУкраина.ру
 
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