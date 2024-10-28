https://ukraina.ru/20241028/1058421099.html

Каски СС, немецкая речь и выстрелы в спину: The New York Times о зверствах ВСУ в Курской области

Каски СС, немецкая речь и выстрелы в спину: The New York Times о зверствах ВСУ в Курской области - 28.10.2024 Украина.ру

Каски СС, немецкая речь и выстрелы в спину: The New York Times о зверствах ВСУ в Курской области

Американская газета The New York Times опубликовала материалы о преступлениях ВСУ в Курской области, в частности в поселке Коренево. Помимо роликов с телами погибших мирных жителей, в распоряжении издания оказались свидетельства людей о том, что ВСУ стреляли безоружным людям в спину

2024-10-28T15:53

2024-10-28T15:53

2024-10-28T15:53

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Издание также ссылается на слова волонтера Марии Скроб, которая рассказала журналистам, что "каждый автомобиль, который приближался к этому месту, был обстрелян. Все пытались выбраться, но, как видите, им это не удалось".Волонтер отметила, что украинские солдаты стреляли в убегающих мирных жителей в Коренево. Жители соседнего села Куриловка также утверждали, что украинские войска стреляли в убегающих мирных жителей, добавили журналисты The New York Times, оговорившись, что вещественных доказательств этому предоставлено не было.Также издание опубликовало видео, где двое украинских военнослужащих издеваются над пожилым россиянином на дороге недалеко от города Суджа."Ты русская свинья", - говорит один украинский солдат на ломаном немецком языке, при этом один из военнослужащих ВСУ при этом носит каску "в стиле Второй мировой войны с маркировкой СС".Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Первое время Владимир Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска). Однако совсем недавно он объявил, что задача была совсем другой."Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории", - заявил Зеленский, добавив, что украинские войска якобы продолжают сохранять позиции на захваченных российских территориях.На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но даже не понимают этого. Российский лидер также отметил, что блокированы российскими войсками в Курской области порядка двух тысяч украинских солдат.На днях специальный корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский посетил Коренево и рассказал, что происходит в поселке в материале "Тактика обезлюживания в действии": как сегодня выглядит пгт Коренево в Курской области.

https://ukraina.ru/20241026/1058388927.html

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новости, курская область, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, сс, украина.ру