Каски СС, немецкая речь и выстрелы в спину: The New York Times о зверствах ВСУ в Курской области
Фото: The New York Times, Люди, эвакуированные из приграничного района Курска
Американская газета The New York Times опубликовала материалы о преступлениях ВСУ в Курской области, в частности в поселке Коренево. Помимо роликов с телами погибших мирных жителей, в распоряжении издания оказались свидетельства людей о том, что ВСУ стреляли безоружным людям в спину
"Беспилотник, пролетавший над деревней Коренево в Курской области России, куда Украина вторглась в августе, запечатлел ужасающую сцену: по меньшей мере семь тел, лежащих на дороге, большинство из них в гражданской одежде. Разбитые автомобили были разбросаны по обочине дороги, некоторые с трупами внутри. Один мужчина лежал, запутавшись в красном велосипеде. Некоторые тела так сильно разложились из-за летней жары, что их пришлось опознавать по зубам", - пишет The New York Times.
Издание также ссылается на слова волонтера Марии Скроб, которая рассказала журналистам, что "каждый автомобиль, который приближался к этому месту, был обстрелян. Все пытались выбраться, но, как видите, им это не удалось".
Волонтер отметила, что украинские солдаты стреляли в убегающих мирных жителей в Коренево. Жители соседнего села Куриловка также утверждали, что украинские войска стреляли в убегающих мирных жителей, добавили журналисты The New York Times, оговорившись, что вещественных доказательств этому предоставлено не было.
Также издание опубликовало видео, где двое украинских военнослужащих издеваются над пожилым россиянином на дороге недалеко от города Суджа.
"Ты русская свинья", - говорит один украинский солдат на ломаном немецком языке, при этом один из военнослужащих ВСУ при этом носит каску "в стиле Второй мировой войны с маркировкой СС".
"Некоторые подразделения украинской армии демонстрируют нацистскую символику, в некоторых случаях иронично, потому что Россия изображает Украину как неонацистское государство", - утверждает The New York Times.
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